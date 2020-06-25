СГБ Грузии начала расследование из-за сюжета «Мтавари архи» о коронавирусе

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование после сюжета, вышедшего в эфир оппозиционного канала «Мтавари архи».

В материале говорилось, что жителям Марнеульского района предлагают 10 тысяч лари за то, чтобы включить их умерших родственников в статистику по коронавирусу. Журналисты предположили, что это связано с желанием грузинских властей перенести парламентские выборы, назначенные на октябрь.

В СГБ в эти минуты опрашивают двух респондентов сюжета – Аркиназ Гулиеву и Зануру Талибову.

Расследование ведется по статье 318 УК Грузии о саботаже. В СГБ не исключают, что вызовут в ведомство и журналистов «Мтавари архи».