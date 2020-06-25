«Ошибка Господа» или успехи СГБ

Госдепартамент США отчитался о глобальной антитеррористической обстановке в 2019 году. Доклад подготовлен для Конгресса США, и целый раздел в нем посвящен Грузии.

«Давний член Глобальной коалиции по борьбе с Исламским государством», – так американские дипломаты охарактеризовали Грузию в своем ежегодном отчете для конгрессменов. Эксперты Госдепартамента утверждают: Тбилиси «продолжает активно участвовать в решении ряда вопросов в деле борьбы с терроризмом вместе с Соединенными Штатами».

«Грузия участвовала во многих двусторонних военных учениях и остается сильным партнером Соединенных Штатов в области безопасности», – говорится в тексте документа.

И хотя в докладе отмечается, что за последний год в Грузии не было инцидентов террористического характера, страна «в целом готова выявлять, сдерживать и реагировать на террористические угрозы».

При этом в США обратили внимание на принятую правительством Грузии Национальную стратегию борьбы с терроризмом на 2019-2021 годы, вместе с сопутствующим Планом действий. Среди этих действий американские специалисты отметили несколько направлений:

«Грузия продолжила укреплять свою пограничную, морскую и воздушную безопасность в 2019 году и активно участвовала в международных, региональных и двусторонних вопросах борьбы с терроризмом».

Речь, в частности, идет о «тесном сотрудничестве» с НАТО, Советом Европы, Организацией Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ.

Особо отмечено то, что Грузия за последний год приняла закон «о поощрении предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», целью которого является создание эффективных механизмов мониторинга и исполнения, которые призваны укрепить возможности правоохранительных органов.

Комментируя оценки американского Госдепартамента, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил:

«Мы все должны хорошо понимать, что у нас есть функция в регионе, эта функция, в первую очередь, безопасность и мир. В этом направлении наше сотрудничество с США приобретает все большую нагрузку и содержание. И мы должны сделать все, чтобы кооперирование между нами и нашим стратегическим партнером, США, особенно в области безопасности, стало все более эффективным».

Гахария особо подчеркнул, что в отчете Госдепартамента эффективность спецслужб Грузии оценивается на чрезвычайно высоком уровне.

Впрочем, у оппозиции мнение радикально противоположное. Как отметил лидер фракции «Единого национального движения» в парламенте Роман Гоциридзе, комментируя высокую оценку деятельности грузинских спецслужб со стороны Вашингтона, иногда ошибается не только Госдепартамент США, но и Господь:

«Мы ознакомимся с отчетом Госдепартамента. Если они действительно так сказали, я хочу заявить, чтобы они услышали, что СГБ является силовой составляющей частью «Грузинской мечты», а также главным мотором избирательной кампании «Грузинской мечты». СГБ направляет 90% своих финансовых, административных и кадровых ресурсов на преследование и выслеживание политических оппонентов, а не на то, чтобы бороться со шпионами. Какой шпион был выявлен СГБ в течение последних восьми лет? Назовите мне хотя бы одну фамилию (…). Иногда не только Госдепартамент США, но и Господь ошибается, и посылает нам дождь тогда, когда он вообще не нужен».

Тем не менее, по мнению наблюдателей, положительная оценка со стороны Госдепартамента – хороший знак для страны, вне зависимости от внутриполитического расклада.