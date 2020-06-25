Обзор абхазской прессы

Другого момента, кроме как сейчас, пойти власти на непопулярные меры, может и не быть, считает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. Он прогнозирует, что абхазскую экономику ждут непростые времена. «Она и раньше на ладан дышала, вследствие чего масштабный кризис во всех сферах приобрел хронический характер, а тут еще пандемия. Закрытые границы, ноль туристов и туманные перспективы», – отметил Хашиг.

Государство, по его словам, не в состоянии содержать столь громоздкий по своим контурам, и столь не эффективный по содержанию, бюрократический аппарат. Необходимы значительные сокращения. Тем более лучшего момента для столь непопулярного действия может и не появиться. Инал Хашиг пояснил:

«Во-первых, пандемия и ее последствия изначально освободили электорат от благостных ожиданий. Во-вторых, новой власти в Абхазии без году неделя, и чтобы она сейчас не сотворила, ее никто свергать не будет. Определенный лимит на раскачку, когда злые штурмовики близко не подходят к президентскому дворцу, так или иначе с пониманием дается каждому абхазскому президенту. В-третьих, на улице лето, к тому же, слава Богу, живем в субтропиках, и с голоду точно народ не умрет. Хуже, чем в девяностые, точно не будет. К следующему году может мир и решит что-то с коронавирусом, но для Абхазии передышки точно не будет. Как минимум на четыре месяца встанет на ремонт единственная электростанция, питающая Абхазию – ИнгурГЭС. Платить за потребляемую во время простоя ГЭС энергию, которую будет поставлять Россия, республике придется по российским тарифам. А они почти в десять раз выше абхазских».

Генерал-майор в отставке Вахтанг Цугба на страницах «Нужной газеты» высказал свое мнение по поводу информации о нецелевом расходовании денежных средств из бюджета Комитета репатриации. Он не согласен с мнением некоторых граждан о том, что квартира Мухаммеду Килба выделена в обход закона.

Цугба пояснил: «В тот период, по распоряжению КМ РА, я был в составе общественной коллегии при Комитете репатриации. Вопрос о выделении квартиры Герою Абхазии, добровольцу из КЧР, Председателю Совбеза РА, полковнику Килба М.С. был поставлен на голосование. С учетом его заслуг перед Абхазией, все члены коллегии единодушно поддержали данное решение. Утверждение о том, что деньги из бюджета данного комитета должны тратиться только на репатриантов верное. Но Килба М.С. подходит под эту категорию в полном объеме».

Из 55 тысяч солдат из Абхазии, ушедших на Великую Отечественную войну, 8 тысяч пропали без вести. Но благодаря военно-патриотическому проекту «Возвращение имени» удалось установить уже более 400 имен жителей республики, ставших узниками концлагерей нацистов. Автор проекта – Григорий Скворцов и дочь одного из бойцов, пропавшего без вести, София Кансузян рассказали «Апсныпресс» истории воинов войны.

Григорий Скворцов сообщил о судьбе учителя географии из села Куланырхуа:

«Семен Агрба оказался узником концлагеря немецких фашистов Маутхаузен и не дожил до дня своего освобождения несколько дней, погиб в апреле 1945 года».

Участники проекта «Возвращение имени» установили судьбу отца Софии Кансузян, Аршака Кансузяна. Он оказался в плену после поражения Красной Армии в июне 1942 года на Юго-западном фронте. И был помещен в концлагерь Шталаг IV B, в Саксонии, в Мюльберге. Это один из крупнейших и страшных концлагерей для советских военнопленных, в котором находились 30 000 узников. Останки Аршака Кансузяна покоятся в братской могиле на кладбище военнопленных, в городе Нойбурксдорфе, ныне провинция Бранденбург, Германия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия