– Одобряете ли вы меры, которые предпринимает руководство Южной Осетии для недопущения распространения коронавируса в республике? В частности, закрытие границ до конца июля?

Эмма: Я считаю, что дорога должна оставаться закрытой до тех пор, когда случаи заболевания в Северной Осетии будут снижаться. Нужно пока оставить все, как есть. Кроме того, я считаю, что неудобства, с которыми сталкиваются жители Южной Осетии, не так важны, как важно сохранить эпидемиологическую обстановку в нынешнем состоянии.

Зарина: Ответ – пятьдесят на пятьдесят. Одобряю в целях безопасности. В этом есть здравый смысл, понимаю, что надо закрывать границы, потому что мы не справимся с COVID-19, если это все коснется нас. С другой стороны, жалко людей, которые зависимы от дороги. У меня брат сейчас находится в Северной Осетии, он с марта не может выехать. Он записался в консульстве для того, чтобы его переправили сюда, но ему сказали, что он в очереди попадает только до нового года. То есть в районе нового года или даже после. А так устраивает, что мы защищены, чувствуем какую-то защищенность.

Алан: Я считаю, что закрытие дороги, как одна из мер борьбы с распространением коронавируса, вполне оправдано. Может, я всего не знаю, всех подробностей, но, мне кажется, что чем меньше будет передвижения между странами, тем позже сможет распространиться зараза. А если открыть дорогу, и больные бесконтрольно попадут к нам, то, мне кажется, наша медицина не справится с потоком больных и зараженных, если у нас будет резкий скачок. В этом плане я абсолютно одобряю решение властей. В то же время очень неудобно жить изолированно. Как это обычно бывает, органы, которые должны этим заниматься, работают очень нерасторопно, и на севере скопилось очень много людей, которые хотят попасть сюда. Они не должны были скопиться, они должны были приехать сюда, отсидеть свой карантин и влиться в жизнь. Но, мне кажется, это опять из-за того, что левая рука не знает, что творит правая.

Эльза: Если взвесить все «за» и «против», то я могу сказать, что я больше одобряю, чем нет. Здоровье всех нас намного важнее, чем закрытие дороги. Но, конечно, есть одно «но». Я работаю в салоне красоты и каждый день слышу истории о том, что у родных, близких моих клиентов есть проблемы со здоровьем и им необходимо выехать за пределы республики. Но из-за ситуации они не могут этого сделать. А у нас в республике не могут предоставить лечение, которое им нужно. Это огромная проблема, потому что многие реально страдают из-за состояния здоровья. Но если учитывать общую ситуацию и в мире, то да, скорее всего, я одобряю закрытие границы.

Таня: Я одобряю эти меры, учитывая ситуацию в Северной Осетии. Если мы сейчас пока контролируем ситуацию, то в случае открытия дороги большинство населения заболеет COVID-19, и наша медицина не потянет. Страшно, в общем.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия