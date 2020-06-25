Мария Захарова: Тбилиси пытается политизировать тему распространения коронавируса

«Москва отмечает попытки Тбилиси политизировать тему распространения коронавируса», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам видеоконференции замглавы МИД РФ Андрея Руденко и сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, передает ТАСС.

Как указала дипломат, стороны продолжили обсуждение актуальных вопросов региональной стабильности и безопасности в условиях сохраняющейся угрозы пандемии. По ее словам, Москва выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси.

«Продолжаются попытки политизировать тему распространения новой коронавирусной инфекции, и на этом фоне не может не вызывать сожаления отказ грузинского руководства от конструктивного диалога с Сухумом и Цхинвалом по текущим проблемам, в первую очередь по приграничному досье», - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что участники дискуссий акцентировали важность продолжения слаженной работы в данном формате, а также Механизма реагирования на инциденты в целях стимулирования сторон к проявлению сдержанности.

«Подтверждена готовность к продолжению контактов в режиме видеоконференции по мере необходимости и условлено, что сроки проведения очередного раунда Женевских дискуссий уже в очном формате будут определяться с учетом развития эпидемиологической обстановки», - заключила она.