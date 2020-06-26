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Иностранным специалистам разрешили въезд в Россию
Правительство смягчило ограничения на въезд в Россию в условиях пандемии для высококвалифицированных иностранных специалистов, имеющих разрешение на работу. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Таким иностранцам разрешен однократный въезд на основании особого списка, который составляют ФСБ и МВД. Работодатель должен отправить в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится организация, данные специалиста, даты прибытия и пункт пропуска, через который тот планирует въехать в Россию.
Решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд из-за распространения коронавирусной инфекции, принято правительством после рассмотрения обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний, говорится в сообщении.
После закрытия границ в конце марта правительство разрешало въезд в страну иностранцам, которые собираются лечиться в российских клиниках. Также в Россию могут въехать иностранцы, у которых на территории страны находятся заболевшие близкие родственники. Из России с начала июня можно выехать для работы и учебы, лечения и ухода за родственниками.
Другие новости дня
ВОЗ обеспокоена новой волной случаев коронавируса в 11 странах, в том числе в Армении
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом числа новых случаев коронавируса в Европе и странах бывшего Советского Союза. Как отмечают в ВОЗ, число случаев заболевания COVID-19 снова начало расти после отмены карантинных мер.
Организация видит тревожную тенденцию в 11 странах, в том числе в Армении, Швеции, Молдове, Северной Македонии, Азербайджане, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане, Украине и Косове.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что число инфицированных в 30 странах увеличилось за последние две недели. «Если ничего не сделать, системы здравоохранения в Европе снова будут перегружены», - отметил он.
Общее количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 9 миллионов 600 тысяч, а число жертв эпидемии составляет 489 тысяч.
Как сообщает Радио Азатутюн, за сутки в Армении выявлено 759 новых случаев коронавируса, скончались 13 человек, выздоровели 814.
Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 410. 131 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
Euronews: Грузию внесли в список стран, которым разрешат въезд в ЕС
Грузия находится в предварительном списке государств, гражданам которых могут открыть въезд в Евросоюз. Об этом сообщает телеканал «Euronews».
В безопасный список попали 54 страны, в том числе Украина, Казахстан, Черногория, Сербия, Албания, Турция, Китай, Индия и Австралия.
А вот для граждан США, России, Бразилии и Катара открывать границы ЕС пока не планирует.
Как сообщается, пока нет абсолютной уверенности, что список будет утвержден в данном виде.
«Источники сомневаются в открытии границ уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнуто вовремя», - говорится в публикации.
В Грузии за сутки выявили два новых случая коронавируса, четверо выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 919. За сутки в стране выявили два новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших составляет 780 - за сутки выздоровели четверо.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 125.
2687 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 260. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 33 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтверждённых случаев коронавируса, из них 64 человека выздоровели.
МВД грозит уголовным делом из-за сюжета о голосовании дважды. ВИДЕО
Главное управление МВД по Москве заявило, что полиция проводит административное расследование в связи с публикацией видео о возможности два раза проголосовать на голосовании по поправкам к Конституции.
В сообщении МВД этот сюжет назван "Как проголосовать дважды". По всей видимости, речь идёт о сюжете телеканала "Дождь" под названием "По Конституции можно проголосовать дважды: сперва на участке, затем – электронно. Показываем как", который снял журналист "Дождя" Павел Лобков. Именно он смог отдать голос два раза – сначала проголосовал на избирательном участке №141 в Москве, а через час сделал это онлайн.
"В случае, если информация о двойном голосовании гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение", – заявили в МВД, а также пообещали дать "правовую оценку действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии", которые выдали Лобкову бюллетень. При этом в МВД заявили, что проводят "дополнительную проверку в отношении участников голосования": "Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве". Если это подтвердится, то может быть возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям Уголовного кодекса.
Лобков заявил, что не согласен с тем, что может быть подвергнут штрафу, – он утверждает, что провёл эксперимент и корректным образом вскрыл недостатки системы электронного голосования в Москве.
Москва – один из двух регионов России, вместе с Нижегородской областью, где проводится электронное дистанционное голосование. По правилам после того, как избиратель будет зарегистрирован для голосования онлайн, его имя должно быть удалено из списка избирателей на участке по его месту жительства. Однако в случае с Лобковым этого не произошло.
Некоторые журналисты попытались повторить эксперимент Лобкова, но им второй раз проголосовать не дали.
В Мосгоризбиркоме заявили, что аннулировали все бюллетени, которые были в урне, в которую бросил свой бюллетень журналист "Дождя".
Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала историю с двойным голосованием "провокацией".
Электронное голосование в Москве уже проводилось в прошлом году на выборах в Мосгордуму. Один из кандидатов, Роман Юнеман, которому для победы в своём округе не хватило нескольких десятков голосов, утверждает, что лишился победы из-за сбоев в системе электронного голосования (на офлайн-участках он лидировал). Суды, однако, отклонили его иски.
Заместитель главы Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, сообщил, что в первый день голосования по поправкам проголосовали более 40 процентов подавших заявки (это более миллиона человек). Кроме того, Венедиктов написал, что будет осуществляться ручная сверка электронного регистра избирателей со списками избирателей на участках.
За онлайн-голосование по поправкам к Конституции формально отвечает отдельная территориальная избирательная комиссия. Как пишут "Открытые медиа", в состав комиссии не взяли ни одного представителя оппозиции. Вместо этого в комиссию вошли малоизвестные члены региональных избиркомов и лояльные власти представители системных партий.
- В России 25 июня началось голосование по поправкам к Конституции, которые среди прочего предлагают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года. Голосовать можно будет целую неделю – до 1 июля. Для этого в России открыты 96,5 тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира.
- В 10 часов утра, когда голосование официально было объявлено открытым, сайт для электронного голосования не заработал, восстановить работу сайта удалось только через 15 минут. Сбой в ЦИК объяснили большим числом пользователей. "Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать", – заявил член ЦИК Антон Лопатин.
- Из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах впервые в новейшей истории участки для голосования организованы на открытом воздухе – в шатрах и палатках. Также все желающие могут проголосовать на дому (для этого до 21 июня надо было подать заявление).
- В течение последнего месяца СМИ сообщали о массовых жалобах граждан на принуждение со стороны начальства и работодателей к голосованию по поправкам к Конституции, а также на принуждение агитировать других прийти на избирательные участки. На это, в частности, жаловались учителя московских школ, медики из Кирова, работники группы строительных компаний ПИК, студенты Тверского государственного университета и Новосибирского медицинского госуниверситета, заключённые нескольких московских СИЗО и многие другие. Памфилова назвала большинство жалоб "фейком".
США: Россия недостаточно активно борется с торговлей людьми
Власти России не прилагают достаточных усилий для борьбы с торговлей людьми, а действия её властей в этой сфере не отвечают стандартам борьбы с этой проблемой. Такой вывод содержится в докладе о проблеме торговли людьми в мире, который представил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
Россия наряду с ещё примерно 20 странами отнесена к третьей группе стран, в которых эта проблема стоит наиболее остро - наряду с такими странами, как Афганистан, Иран, Туркменистан и Беларусь. В докладе утверждается, что основной проблемой остаётся принудительный труд, от которого страдают иностранцы в России, особенно отмечена ситуация рабочих из КНДР в России. Власти США считают, что на российской территории подневольно могут трудиться тысячи граждан этой страны.
По словам Помпео, на сегодняшний день в мире насчитывается 25 миллионов взрослых и детей, ставших жертвами торговли людьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации - сообщает "Голос Америки".
Помпео напомнил, что в прошлом году президент Дональд Трамп ограничил оказание определенных видов помощи 15 государствам, которым в прошлогоднем докладе по торговле людьми был присвоен низший рейтинг.
Отдельной критике в докладе подвергнуты Китай и Куба.
17 человек задержали по делу о смерти грузинского футболиста
17 человек задержаны по делу о смерти грузинского футболиста Георгия Шакарашвили. Информацию подтвердили в МВД Грузии. О подробностях ведомство сообщит на специальном брифинге.
По имеющейся информации, задержанных обвиняют в насилии. Спецоперации по задержанию прошли поздно ночью.
Ранее в МВД сообщили, что 18 июня вечером Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави, в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси, неподалеку от моста через реку Арагви. Тело 19-летнего Шакарашвили на четвертый день поисков, 22 июня, было найдено в реке. Ряд свидетелей и представители правоохранительных органов заявляют, что к конфликту, вспыхнувшему на даче в ходе празднования дня рождения, Шакарашвили непосредственного отношения не имел. На этом этапе расследование ведется по двум статьям: 143-й – о незаконном лишении свободы и 126-й – о насилии.
Мария Захарова: Тбилиси пытается политизировать тему распространения коронавируса
«Москва отмечает попытки Тбилиси политизировать тему распространения коронавируса», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам видеоконференции замглавы МИД РФ Андрея Руденко и сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, передает ТАСС.
Как указала дипломат, стороны продолжили обсуждение актуальных вопросов региональной стабильности и безопасности в условиях сохраняющейся угрозы пандемии. По ее словам, Москва выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси.
«Продолжаются попытки политизировать тему распространения новой коронавирусной инфекции, и на этом фоне не может не вызывать сожаления отказ грузинского руководства от конструктивного диалога с Сухумом и Цхинвалом по текущим проблемам, в первую очередь по приграничному досье», - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что участники дискуссий акцентировали важность продолжения слаженной работы в данном формате, а также Механизма реагирования на инциденты в целях стимулирования сторон к проявлению сдержанности.
«Подтверждена готовность к продолжению контактов в режиме видеоконференции по мере необходимости и условлено, что сроки проведения очередного раунда Женевских дискуссий уже в очном формате будут определяться с учетом развития эпидемиологической обстановки», - заключила она.
В Абхазии за прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 59 граждан
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 59 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не был подтвержден.
По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, из стационара Гудаутской ЦРБ сегодня, 25 июня, будет выписан еще один пациент - абхазский курсант российского вуза.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент скончался.
В МИД России получили уведомление о задержании в Грузии Васамбека Бокова
Российская сторона получила уведомление грузинской стороны о том, что россиянин Васамбек Боков задержан в связи с уголовным делом по факту использования поддельного документа, сообщили РИА Новости в МИД России.
Россиянин Боков был задержан 12 июня местными правоохранителями в рамках дела о подготовке заказного убийства.
«В ответ на обращение МИД России получили уведомление грузинской стороны о том, что в связи с расследуемым уголовным делом по факту использования поддельного документа в качестве обвиняемого был задержан гражданин РФ Васамбек Боков 1982 года рождения», – сказали в российском министерстве.
«С учётом характера обвинения продолжим усилия в целях установления личности задержанного и подтверждения наличия у него российского гражданства», – отметили в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что «со времени появления в СМИ информации о задержании грузинскими властями российского гражданина ситуация находится в поле зрения МИД России и секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии».
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мераб Турава стал председателем Конституционного суда Грузии
Председателем Конституционного суда Грузии стал Мераб Турава, - сообщили в пресс-службе суда.
На пост председателя также претендовала Ирина Имерлишвили. Она не смогла набрать необходимого числа голосов.
Мераб Турава является судьёй Конституционного суда с 2015 года. В сентябре того же года он отказался подписывать решение пленума по резонансному делу бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава.
В Кремле отвергают заявление Лукашенко о вмешательстве в выборы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление Александра Лукашенко о вмешательстве Кремля в выборы главы Беларуси. Песков подчеркнул, что сторона, заявляющая о таких обвинениях, "должна предоставлять какие-то аргументы", но они отсутствуют. "Что касается собственного расследования на этот счёт, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живём", — подытожил Песков.
В четверг президент Беларуси Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы со стороны России и Польши. Каких-либо деталей вмешательства он не привёл, сказав лишь, что "оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно". По словам Лукашенко, за оппозиционными кандидатами "стоят кукловоды".
Глава Беларуси также пожаловался на "жуткие фейки", которые распространяются в телеграме "структурами из России". В ближайшее время Лукашенко планирует обсудить вопрос вмешательства в выборы с Владимиром Путиным.
- Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Основной конкурент действующего президента от оппозиции, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, был арестован и отправлен в СИЗО. Лукашенко заявил о "предотвращении Майдана в Беларуси". Это вызвало в стране массовые протесты, за время которых задержаны более пятисот сторонников оппозиции, а также десятки журналистов, освещавших акции.
- В четверг был задержан популярный белорусский блогер, автор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, сотрудничающий также с Радио Свобода. В его квартире прошёл обыск. Источники сообщают, что на Лосика может быть заведено уголовное дело. В телеграме на канал "Беларусь головного мозга", критикующий Лукашенко, подписаны свыше 165 тысяч пользователей, на аналогичную страницу в твиттере - более 173 тысяч.
Посольство США в Москве вывесило на фасаде здания радужный флаг
Посольство США в Москве разместило на фасаде своего здания радужный флаг. В сообщении дипмиссии говорится, что так чествуется флаг гордости ЛГБТИ во время празднования Дня радужного флага.
Посольство напомнило, что впервые радужный флаг 25 июня 1978 года во время гей-парада в Сан-Франциско поднял американский художник и активист Гилберт Бейкер. "Права ЛГБТИ - это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований", - говорится в сообщении.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Радио Маяк заявил, что американского посольства из Кремля не видно. По словам Пескова, на флаг должно обратить внимание российское министерство иностранных дел. "Любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в наше стране по закону недопустимы", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Спустя некоторое время после публикации радикальные православные активисты сообщили в соцсетях, что радужный флаг со здания посольства убрали.
Грузия официально продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля
Запрет на международное регулярное авиасообщение в Грузии официально продлён до 31 июля, - сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
В ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полётов и утверждения расписания.
По информации Агентства, авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию.
Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что возобновление регулярного авиасообщения может быть отложено до конца июля.
«С большой долей вероятности нам придётся перенести дату возобновления регулярного авиасообщения до конца июля», – отметила Турнава.
Министр заявила, что грузинские власти ждут решения ЕС по открытию границ для третьих стран, а также учитывают эпидемиологическую ситуацию. «Главное – здоровье наших граждан», – сказала она.
- Регулярное авиасообщение Грузия прекратила с 18 марта на фоне пандемии коронавируса, закрыв при этом границы для иностранных граждан.
СГБ Грузии начала расследование из-за сюжета «Мтавари архи» о коронавирусе
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование после сюжета, вышедшего в эфир оппозиционного канала «Мтавари архи».
В материале говорилось, что жителям Марнеульского района предлагают 10 тысяч лари за то, чтобы включить их умерших родственников в статистику по коронавирусу. Журналисты предположили, что это связано с желанием грузинских властей перенести парламентские выборы, назначенные на октябрь.
В СГБ в эти минуты опрашивают двух респондентов сюжета – Аркиназ Гулиеву и Зануру Талибову.
Расследование ведется по статье 318 УК Грузии о саботаже. В СГБ не исключают, что вызовут в ведомство и журналистов «Мтавари архи».
- В Грузии 917 подтверждённых случаев коронавируса, 776 пациентов выздоровели, 14 скончались.
В Ахалгорском районе обнаружили «очаговое произрастание дикорастущей конопли»
На окраине села Нацара Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия обнаружили очаговое произрастание дикорастущей конопли - 222 куста. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на югоосетинское МВД.
«Экспертиза показала, что кусты конопли содержат в своем составе наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Дознание по данному факту ведет УВД Ленингорского района», – говорится в сообщении.
В пресс-службе указали, что «обнаруженные кусты выкорчеваны и доставлены в УВД Ленингорского района».
Об обнаружении дикорастущей конопли в Ахалгорском и Цхинвальском районах власти сообщали и в прошлом году.
Власти России внесли в список экстремистов 90-летнюю свидетельницу Иеговы
90-летнюю последовательницу учения Свидетелей Иеговы Римму Ващенко внесли в список людей, причастных к экстремизму или терроризму Росфинмониторинга. Таким образом, жительница города Невинномысск Ставропольского края, оказалась самым старшим по возрасту "террористом и экстремистом", сообщает портал "Credo.Press".
Помимо Ващенко в список Росфинмониторинга попали 7 её единоверцев из местной общины, большинство из которых старше 70 лет. Внесение в этот список означает, в частности. блокировку банковских счетов. Римма Ващенко до пенсии работала учителем физики.
Уголовное дело против девятерых свидетелей Иеговы из Невинномысска было возбуждено в январе. Их обвиняют в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней.
По версии следствия, они проводили собрания в своих домах и обсуждали с посетителями "религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали литературу, включенную в федеральный перечень экстремистских материалов".
В настоящее время Следственный комитет проводит сверку переводов Библии, изъятых у местных Свидетелей Иеговы.
- В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией, после этого по всей стране начали возбуждать уголовные дела против верующих. С тех пор сотни сторонников религиозной организации были подвергнуты преследованию властей.
- Решение российских властей критиковали правозащитники, США и Евросоюз. Кроме России религия запрещена в Китае, КНДР, Таджикистане, и в ряде стран, объявивших основной религией государства ислам.
Новый инвестор будет искать нефть и газ на черноморском шельфе Грузии
Искать нефть и газ на черноморском шельфе Грузии будет румынская компания OMV Petrom, – заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.
OMV Petrom, принадлежащая крупнейшей австрийской компании OMV, выиграла международный тендер на втором лицензионном блоке. Компания получит генеральную лицензию на использование нефтяных и газовых ресурсов. Соглашение с ней будет оформлено в ближайшем будущем.
«Эхо Кавказа» сообщало, что предварительные результаты изысканий американской компании Anadarko подтверждают наличие в прибрежных водах Грузии нескольких нефтеносных бассейнов, однако для подтверждения реальных объемов ископаемых необходимо строительство специальных платформ.
- OMV – австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе. В 2004 году OMV приобрела 51% акций румынской нефтегазовой компании Petrom S.A.
Эйфелева башня в Париже вновь открылась для посетителей
В Париже сегодня вновь открылась для посетителей Эйфелева башня. Одна из главных достопримечательностей французской столицы была закрыта с середины марта из-за пандемии коронавируса.
Администрация башни ввела временные ограничения для гостей. В частности, посетители должны носить маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, подняться на смотровую площадку можно только пешком. Лифты пока закрыты и подняться наверх можно только через восточную опору.
Для посещения башни пока открыты только первый и второй ярус – это 674 ступени. Подъём по ним может занять 30 минут. Третий ярус на самом верху башни пока остаётся закрытым.
По предварительным данным, лифты Эйфелевой башни заработают с 1 июля. Смотровая площадка на третьем ярусе может открыться в конце июля.
Ресторан Jules Verne на втором этаже пока не работает. Предварительная дата открытия – 30 июня. Гостей будут принимать по предварительной записи, а количество столов будет ограничено до 75.
Французские СМИ пишут, что из-за вынужденного закрытия Эйфелева башня ежемесячно теряла по девять миллионов евро.
- С начала пандемии COVID-19 во Франции выявлено более 160 тысяч заражений коронавирусом. Умерли почти 30 тысяч человек.
Грузия отложит возобновление регулярного авиасообщения до конца июля
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что возобновление регулярного авиасообщения может быть отложено до конца июля.
«С большой долей вероятности нам придётся перенести дату возобновления регулярного авиасообщения до конца июля», – отметила Турнава.
Министр заявила, что грузинские власти ждут решения ЕС по открытию границ для третьих стран, а также учитывают эпидемиологическую ситуацию. «Главное – здоровье наших граждан», – сказала она.
Турнава сообщила, что авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы.
- Грузия планировала открыть границу для международных туристов с 1 июля. Велись переговоры о создании безопасных туристических коридоров с балтийскими странами, Польшей, Чехией, Австрией. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания сообщил, что туристическое сообщение между Грузией и Израилем может стартовать в августе.
В России выявлены 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека
По данным на 25 июня, за последние сутки в России медики подтверждили 7 113 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 613 994.
Больше всего новых случаев в Москве – 885, в Московской области – 467, Ханты-Мансийском АО – 319, в Санкт-Петербурге – 221.
Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в среду их было 7 176, во вторник – 7,4 тысячи, в понедельник – 7,6 тысячи, в воскресенье – 7,7 тысячи.
За сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 92 человека. За весь период в стране от коронавируса скончались 8 605 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 375 164, за прошедшие сутки выписано 6 342 человека.
Собчак подаёт в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак подаст иск о клевете на немецкую версию Business Insider. Поводом для этого стала статья под названием "Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих „глупыми и ленивыми“" , опубликованная изданием 24 июня.
"Немецкое издание вышло с заголовком „Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов", — написала Собчак в социальных сетях.
Собчак подчеркнула, что люди "НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов". "Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность", — заявила телеведущая.
В одном из постов в инстаграме, который приводит Business Insider, Собчак написала: "Те, кто сумел осознать ,что для успеха нужно [вкалывать], давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости".
Накануне стало известно, что немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за нескольких её постов в инстаграме, посвящённых движению Black Lives Matter. О прекращении отношений с Собчак заявил официальный представитель Audi Вернер Нойхольд. Он подчеркнул, что "компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации".
Собчак сотрудничала с Audi на протяжении 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.
- Акции движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") начались в США в конце мая – после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позднее они прошли в десятках стран мира. Некоторые акции сопровождались насилием со стороны протестующих.
Новый антирекорд: за сутки в Армении выявлен 771 новый случай коронавируса
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 771, в общем составив 22488.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 538 и сейчас составляет 11335.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 397.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 131 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (один за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10625, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 102736 (за последние сутки проведено 2336 тестов).
В Абхазию через де-факто границу по реке Ингури вернулись свыше 700 человек
Свыше 700 жителей Абхазии пересекли за три дня де-факто границу по реке Ингури. Об этом сообщает «Нужная газета» со ссылкой на представителя санитарно-эпидемиологической службы Нану Чкадуа.
Ранее власти самопровозглашенной республики объявили об открытии гуманитарного коридора «для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики». Все прибывшие проходят 14-дневный карантин.
«Мы никого не пропускаем без теста на COVID-19, у всех проверяем температуру. После окончания работы, биологический материал отправляется в Сухум. Отдельно записываем все данные, у всех берем номер телефона, адреса, и, в случае положительного теста, мы может найти больного. Все тесты отрицательные, не было выявлено заболевших COVID-19. На взятие материала люди реагируют нормально», – заявила Чкадуа.
Ранее глава абхазского правительства Александр Анкваб заявил, что лицам, выезжающим на лечение в грузинские клиники, отказывать не будут.
«Есть тяжело больные, есть дети, которых непременно надо вывезти, тут сразу такое поручение, понятное и несложное к исполнению – никому не отказывать», – сказал Анкваб.
В Грузии три новых случая коронавируса, пять пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 917. За сутки в стране выявили три новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших составляет 776 - за сутки выздоровели пять пациентов. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 127.
2687 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 260. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 32 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтверждённых случаев коронавируса, из них 52 выздоровели.
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