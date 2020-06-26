«Это попытка узурпировать власть». Жители Абхазии – о внесении поправок в Конституцию России

В Абхазии голосование по внесению изменений в Конституцию России пройдет 1 июля в консульском отделе посольства РФ. Корреспондент "Кавказ.Реалии" спросил живущих в республике обладателей российских паспортов, собираются ли они в нем участвовать.

Точное количество граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, в открытых источниках не указано. По данным на 2008 год, около 90% населения Абхазии имели двойное гражданство. В 2020 году, по сведениям источника в правительстве республики, право на голос 1 июля в Абхазии имеют около 150 тысяч человек. Это примерно половина всего населения страны.

Мария Дементьева 12 лет назад переехала в Сухуми из России. Говорит, что на переезд решилась из-за ухудшающейся общественно-политической обстановки. Женщина не планирует уезжать из Абхазии, работает в туристической сфере, приобрела недвижимость. Но голосовать по вносимым в Конституцию РФ поправкам она все равно пойдет.

"Я русская, мои предки русские, мой дед был революционер, это моя родная страна, в которой сейчас невозможно жить. Но делать вид, что нас это не касается, тоже нельзя. Всё это задумано, чтобы разрешить Путину сохраниться во власти на должности президента. Во всех остальных поправках простой народ не разбирается, я себя тоже к нему отношу. Главное, что они поймут – Путин вечный президент. Я против этого", - рассказала Мария.

По ее словам, она бы не уезжала из России, если бы ее устраивала там жизнь.

Имеющая гражданство России абхазская журналистка Аста Ардзинба называет внесение поправок в Конституцию попыткой узурпировать власть.

"Какое нам дело? Мы - граждане этой страны. Наши родные живут в России, дети уезжают учиться в Россию, мы ездим лечиться в Россию. И даже вылететь в любую другую страну можем только по российскому паспорту и через Сочи, это наше окно в мир. Это, конечно, нас всех касается. Я против поправок, потому что это попытка узурпировать власть. Я до сих пор не могу смириться с тем, что вопрос обнуления и расширения президентских полномочий вообще серьезно обсуждают", - считает Ардзинба.

Учитель истории Лиана указывает на связи Абхазии с Россией.

"Если чуть что, абхазы должны поддержать Россию, но иметь свое мнение по Конституции не должны? Если Россия загонит себя еще дальше от современных государственных норм, то и нам от этого никак не станет лучше. Если честно, мне интересно как через 30-40 лет этот период будет описан в учебниках, как это все будут объяснять потомкам. Нарушаются все возможные и невозможные нормы. Почему это не должно нас касаться, если мы – граждане этой страны?", - говорит педагог.

Алина работает на госслужбе и поддерживает внесение изменений в Конституцию. Пойдет голосовать или нет, еще не решила.

"Если в России поменяется власть, то неизвестно, как к Абхазии отнесутся те, кто придет. А если перестанут приходить зарплаты? А пенсии? Я не готова пока представить жизнь нашего государства без российской поддержки", - рассуждает собеседница.

Обладателям паспортов РФ абхазские власти взялись обеспечить условия для участия в голосовании. 1 июля в разных районах республики организуют транспорт, который доставит желающих отдать свой голос к консульскому отделу посольства России в Сухуми.

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Кавказ.Реалии