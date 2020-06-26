Дело Бориса Ачба: дискуссия о мере пресечения

Вчера и сегодня многие в абхазском обществе обсуждали публикации в местных изданиях, в которых экс-вице-президент республики, председатель политической партии «Апсны» Виталий Габния и кавалер ордена Леона Руслан Инашба высказались против содержания под стражей Бориса Ачба, подозреваемого в хищении бюджетных средств.

Более недели назад, 18 июня, следственным отделом Службы государственной безопасности Абхазии было возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор» Бориса Ачба по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана) УК Республики Абхазия. Как сообщалось на сайте СГБ, на момент возбуждения уголовного дела установлено, что Борис Ачба 27 февраля 2017 года обратился к экс-президенту Раулю Хаджимба с письмом, в которое внес не соответствующие действительности сведения о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия, якобы вызванного паводками, имевшими место в октябре-ноябре 2016 года и в январе-феврале 2017 года в Гудаутском районе в устьях рек Хипста и Аапста. В целях обращения выделенных средств в свое пользование, Борис Ачба составил подложные контракт и проектно-сметную документацию якобы на выполнение необходимых ремонтных работ на сумму 20 000 000 рублей. Затем заключил соответствующий договор с обществом, учредитель которого является вымышленным лицом, и перечислил указанную сумму. Впоследствии путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом, денежные средства были сняты со счета общества.

18 июня следственным отделом СГБ в Сухумский городской суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Борис Ачба был задержан и водворен в СИЗО СГБ.

Коротко о Борисе (или, как его часто в неофициальной обстановке называют, Бондо) Ачба. Родился 12 декабря 1955 года в городе Ткуарчале. В 1979 году окончил Харьковский автомобильно-дорожный институт по специальности «инженер-строитель автомобильных дорог». В 1986-1989 годах заведовал отделом промышленности и транспорта горкома партии в родном городе, затем работал там же в шахтоуправлении.

Участник Отечественной войне народа Абхазии, награжден медалью «За отвагу». В 1994-2007 годах – начальник жилищного управления и заместитель главы Администрации г. Сухума. В 2008-2014 годах директор медиа-агентства «Рица». С 2014 года заместитель генерального директора РУП «Абхазавтодор», с 2016-го – директор этого предприятия. Женат. Отец двоих детей.

«Мы все заинтересованы в наведение порядка, что невозможно достичь без необратимости наказания, – говорит Виталий Габния в публикации. – Нашему социуму важно, чтобы законы и правила работали для всех одинаково, чего мы не наблюдаем в отношении генерального директора «Абхазавтодор» Ачба Б.Х., в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ачба Б. не чинил препятствий, не давил на свидетелей, не скрывался, сотрудничал со следствием, поскольку сам заинтересован в объективном рассмотрении уголовного дела. Какая необходимость была в заключении человека под стражу на время следствия вместо «домашнего ареста»? Борис Хутушиевич – ветеран национально-освободительного движения народа Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Во время войны получил ранение, подорвавшись на противотанковой мине. Орденоносец! Состояние его здоровья вызывает тревогу. Будучи в возрасте, страдает сахарным диабетом, за последнее время был несколько раз прооперирован в связи с сердечной недостаточностью. Мы все заинтересованы в том, чтобы данное уголовное дело было объективно рассмотрено; только какая была необходимость заключать человека под стражу, при ходатайстве нескольких ветеранских организаций? Содержать в камере предварительного заключения возрастного ветерана со множеством «болячек» вместо «домашнего ареста» в то время, когда по более резонансному преступлению с погоней и стрельбой обвинения были сняты, а в другом случае подозреваемые переведены под домашний арест. Законы и правила должны работать одинаково для всех, выборочным бывает только преследование по политическим мотивам».

А вот другой ветеран войны, кавалер ордена Леона Руслан Инапшба в другом абхазском СМИ вчера попросил отпустить Ачба под подписку о невыезде. И мотивировал это следующим:

«Когда и по сей день преступники, совершившие тяжкие преступления, отпущены и сидят дома за отсутствием фактов, доказывающих их правонарушения, в камере содержится ветеран войны Борис Хутушович Ачба. Конечно, понимаю, что он обвинен в преступлении. Однако, мы все понимаем, что является причиной такого отношения к нему и что он не похож на человека, который в карман положил такую сумму. Все догадываются, куда ушли эти деньги. При этом мы все знаем, что и до него огромные деньги уходили через разные организации в разные карманы. Борис Ачба может стать человеком, на которого можно списать все плохое и подставить. Хотя он уже, конечно же, подставлен. И можно поставить галочку, что, вот, мы судим человека за финансовые преступления. Одним словом, превратить его в козла отпущения. Я не согласен, что так можно отнестись к ветерану войны, тем более с учетом его состояния здоровья, в такую жару содержать в таких условиях».

Приведу несколько комментариев в абхазском интернет-сообществе. Сперва – после сообщения про арест и обвинения Борису Ачба, под никами:

«Мне кажется, что Бондо Ачба – только верхушка айсберга. Такие дела без одобрения вышестоящих не делаются. Здесь встает философский вопрос. Будут ли воровать новые главы ведомств? Вполне такое допускаю. Но они должны думать, что рано или поздно придут новые политические силы, которые вскроют их темные дела. Так что жить честно будет выгодно»;

«Статья УК предполагает от 6 до 12 лет лишения свободы. Гуманно. Если будет помогать следствию и вернет деньги, то дадут 6 лет, а если нет – то 12 лет. Очень гуманно»;

«А простой народ, между нами говоря, больше страдает от зависти, что не они эти деньги украли! Во всяком случае, большая его часть»;

«Я вспоминаю, как Вадима Матуа в свое время посадили по ложному обвинению в многомиллионных хищениях. Все оказалось фейком, поэтому не исключаю повторения такой ситуации и здесь. Следствие установит истину, а пока не стоит обвинять человека, мы не суд»;

«Пока есть деньги, казнокрадство не уничтожишь, но можно уменьшить его масштабы. Зачем надо было получать деньги за несуществующие работы? Это же на поверхности лежит. Как будто дорожники не могут под асфальтом скрыть хищения…».

При знакомстве же с откликами в Фейсбуке на предложения изменить меру пресечения на более мягкую (то есть на тему, где поставить запятую в знаменитой фразе «казнить нельзя помиловать») часто прослеживаются внутриполитические предпочтения, тем более что имена многих авторов в обществе достаточно известны. Отклики были разноречивые:

«Думаю, те, кто его задержал, прекрасно знают, что Ачба этих денег не брал. Зачем держать в изоляторе больного ветерана войны?!»;

«Виноват в том, что в штабе Хаджимба работал?»;

«Началось в колхозе утро! Если что, он подозревается в хищении 20 миллионов рублей, это много. А вдруг его как свидетеля на свободе заставят навсегда замолчать?»;

«Человеку, который травку покурил, дают 15 суток. А укравший десятки миллионов должен дома сидеть? Где логика? И вы, те, кто тут пишет всякую чушь, себя считаете патриотами своей Родины?».

И сегодня кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии приняла решение сократить срок содержания экс-руководителя РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба под стражей до 18 июля. Коллегия признала законным постановление Сухумского городского суда от 19 июня 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ачба. Но суд ранее определил срок содержания под стражей до 18 августа. Это решение было пересмотрено после подачи ходатайства о проведении медицинского освидетельствования о возможности содержания под стражей подозреваемого с учетом имеющихся у него заболеваний.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия