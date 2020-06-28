Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов. Умерли с начала эпидемии более 500 тысяч человек.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США – более двух с половиной миллионов. Более 128 тысяч пациентов умерли. Второе место по числу инфицированных занимает Бразилия. Там выявлено более 1 миллиона 300 тысяч случаев COVID-19.

Россия занимает третье место по числу заболевших в мире – более 634 тысяч человек. Умерли с начала эпидемии 9 073 пациента. За последние сутки коронавирус выявлен у 6 791 человека. 104 заболевших погибли.

Российские власти включают в статистику смертей не всех умерших, у которых был выявлен вирус, а только тех, у кого инфекция была признана главной причиной смерти.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта.