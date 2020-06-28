В Польше проходят президентские выборы

Австрийская нефтегазовая компания OMV займется разведкой месторождений нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии. Об этом сообщили в Государственном агентстве нефти и газа Грузии (SAOG).

Член группы OMV – компания OMV PETROM S.A. – получила генеральную лицензию на пользование нефтяными и газовыми ресурсами в Черном море на участке шельфа площадью 5,3 тысячи квадратных километров по итогам открытого международного тендера, объявленного SAOG. По условиям соглашения, на первом этапе компания проведет сейсморазведывательные работы, а после начнет бурение.

Как отмечают в SAOG, стоимость этапа бурения будет зависеть от результатов исследований. Тем не менее, аналогичный проект в Румынии – обнаружение скважины «Домино» – OMV обошелся в 1,5 миллиарда долларов.

На сегодняшний день Грузия является единственной страной в Черноморском бассейне, где разведка нефти и газа не ведется на шельфе. Работы по разведке ведутся в территориальных водах Турции, России, Болгарии, Румынии и Украине. В трех последних уже обнаружены большие коммерческие запасы углеводородов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, контакт с австрийской компанией будет оформлен в ближайшее время. «Это является еще одним подтверждением того, что бизнес-среда в Грузии, в том числе в сфере добычи нефти и газа, настолько прозрачная, привлекательная и понятная для мировых гигантов, что компания, вторая в Австрии и десятая в Европе по нефтедобыче, захотела начать деятельность в Грузии», - заявила Турнава.

В 2019 году в Грузии было добыто более 30 тысяч тонн нефти и до 10 миллионов кубометров газа. Страна в среднем в год потребляет порядка 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов и порядка 2,5 миллиарда кубометров газа. Углеводороды (нефть и газ) в основном импортируются из Азербайджана, России, Румынии и Болгарии.

Компания OMV PETROM S.A является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году.

Основные направления деятельности OMV: добыча нефти и газа, транспортировка, переработка, производство электроэнергии. В 2019 году активы компании составили 44,1 миллиарда евро, а число сотрудников превысило 20 тысяч. В основном, OMV ведет поиск и добычу в странах Центральной и Восточной Европы, в Северном море и на Ближнем Востоке.