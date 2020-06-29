Поправки в Конституцию Грузии приняты в третьем чтении

В парламенте Грузии состоялось голосование в окончательном, третьем чтении по конституционным изменениям в избирательной системе.

"За" проголосовали 113 депутатов, "против" - трое. Оппозиционные партии «Европейская Грузия» и «Нацдвижение» не приняли участие в голосовании.

Согласно принятым изменениям, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если та или иная партия получит менее 40.54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.

Что касается мандатов, то они будут распределены между партиями и избирательными блоками с наибольшим остатком.

На парламентских выборах 2020 года в масштабе Грузии будет 30 одномандатных мажоритарных округов.