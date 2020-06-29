Starbucks на два месяца приостановит рекламу в Facebook

Starbucks заявила, что Facebook не контролирует публикации, разжигающие ненависть

Компания Starbucks объявила о решении приостановить рекламу в Facebook в июле и августе. Корпорация присоединилась к бойкоту социальной сети, который ранее объявили американские компании. Они заявили, что Facebook не контролирует публикации, разжигающие ненависть.

По данным СМИ, на такой же шаг в скором времени пойдет компания PepsiCo. Ранее на месяц от рекламы в Facebook и Instagram отказались более 150 компаний, в том числе Unilever, Coca-Cola, Honda и North Face.

В ответ на критику основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что корпорация запретит ненавистнические высказывания в рекламе. Кроме того, соцсеть отмаркирует публикации, которые могут быть интересны для общества, но нарушают политику компании. По словам Цукерберга, Facebook пересмотрит свою политику для лучшей защиты от рекламы определённых групп населения: мигрантов, беженцев, а также ищущих убежище.

По оценкам Bloomberg, из-за бойкота рыночная стоимость Facebook сократилась на 56 миллиардов долларов.

Массовый бойкот рекламы в социальной сети проходит в США на фоне широкой дискуссии о проблемах расовой дискриминации.