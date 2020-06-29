Соединенные Штаты приветствуют историческое утверждение Грузией конституционных изменений, которые создают более пропорциональную избирательную систему, - об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-спикером Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Соединенные Штаты приветствуют историческое утверждение Грузией конституционных изменений, которые создают более пропорциональную избирательную систему. Изменения, ставшие результатом достигнутого между политически партиями важного соглашения от 8 марта, будут способствовать развитию большей стабильности и парламентского плюрализма на октябрьских парламентских выборах», - отмечается в заявлении.

Госдеп США заявляет, что главным тестом демократического развития Грузии будет проведение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса.

«Призываем парламент Грузии принять закон об избирательной реформе, в котором будут полностью учтены рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR), а правительство Грузии – к эффективному осуществлению такого законодательства. Главным тестом демократического развития Грузии будет проведение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса, который отразит выбор грузинского народа. Предвыборный и следующий за выборами периоды также важны, как и проведение самих выборов», - отмечается в заявлении, передает "Интерпрессньюс".

Госдеп США также подчеркивает то, что США продолжат поддерживать Грузию и в будущем.