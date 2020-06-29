«Отдых от внешнего мира бывает полезным, но он не должен быть принудительным»

Как повлияла на отношения между людьми вынужденная самоизоляция? Пользователи соцсети Facebook рассказали о том, как и с кем провели период ЧП.

– Повлияла ли сложившаяся ситуация на ваши отношения с близкими людьми?

Бесо: У меня в отношениях с людьми ничего особенно не изменилось. Единственное, что немного удручало, это то, что люди старались не ходить друг к другу в гости. С друзьями раньше часто ездили на пикники за городом, но с началом эпидемии стали отказываться от такого отдыха. Тем более те, у кого в семье есть дети. Впрочем, постепенно и к этому привыкли. Конечно, я скучал по друзьям в период самоизоляции, но отношение к ним и родным не изменилось, несмотря на то, что многие из них до сих пор «заперты» дома и не выходят.

Александра: Наверное, отдых от внешнего мира бывает полезным, но это когда ты сама выбираешь такой «отдых», а не когда тебя принуждают к нему. Я слышала, что треть пар в Китае распались после карантина, и мне кажется, что это происходило не только в Китае. Мне очень повезло, я провела период самоизоляции с теми людьми, с которыми чувствую себя комфортно в любой ситуации. Впрочем, признаюсь: хорошо, что я провела этот период не со своей семьей. А вообще, в этой ситуации люди, так сказать, просеялись, остались только те, кто всегда меня поддерживает. Я стала больше о них заботиться, и они стараются заботиться обо мне.

Валерий: Мои отношения с семьей никак не изменились, мы очень сплоченные, как и всегда. То же самое могу сказать и о друзьях. Со многими, конечно, стали видеться реже, но дружим по-прежнему. Все хорошо, и на это не повлияет никакая пандемия.

Като: Те меры, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса, вынудили меня о многом задуматься. Если раньше я встречалась с друзьями раз в две недели, потому что было некогда из-за детей, из-за работы, то после отмены ограничений я дала себе слово, что буду находить для друзей время каждую неделю. На самом деле, несмотря на все свои негативные стороны, коронавирус в моем случае сыграл положительную роль в плане общения с людьми.

Шота: Мои отношения с родными никак не изменились, просто стали больше времени проводить вместе и больше общаться, но это ведь хорошо, я считаю. Мы постоянно приходили домой уставшие после работы, на общение было меньше времени. Теперь вот больше разговариваем, больше помогаем друг другу. Так же и с друзьями. Когда не могли видеться, общались по интернету, а потом, когда запреты отменили, стали чаще встречаться, соскучились. Вы же понимаете, в любом негативе можно найти пользу, так произошло и в данном случае.

Вадим: В целом могу сказать, что эта непростая ситуация еще больше сплотила нашу семью. Я работаю из дома, стал больше времени проводить с ребенком, женой. Мы стали ближе, стали больше понимать проблемы друг друга. Я считаю: нет худа без добра.