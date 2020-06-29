Власть прикрылась конопляным листом

Если хотите развлечься, читайте новости на сайте МВД Абхазии, с которым может конкурировать только сайт самого гуманного в мире суда. Только здесь вы узнаете, как отпустить из-под стражи подозреваемого в похищении человека, отправить под домашний арест подозреваемого в покушении на милиционера или дать срок «вору в законе» за незаконное ношение оружия. Анализ таких новостей помогает развивать чувство юмора, потому как, выражаясь словами Жванецкого, здесь особенно отчетливо видно, что «все идет хорошо, но только мимо».

Горшочек с кустиком конопли на подоконнике, горшочки конопли, украшающие холл в гостинице, – это не оригинальные лайфхаки для любителей растений, а тоже из сводки МВД. В находчивости любителям словить кайф не откажешь, но куда больше я удивляюсь руководству МВД, которое в стране, где тяжелые синтетические наркотики стали национальной трагедией, превратились в сборщиков каннабиса. Кампания, затеянная правоохранителями, напоминает мне своей бесполезностью горбачевскую борьбу с пьянством: вырубленные виноградники, самогонные аппараты в каждой квартире, самопальные спиртные напитки из-под полы, от которых умирало огромное количество людей. Та кампания тоже сопровождалась бравыми репортажами на всех каналах об очередном нарушителе закона, который гнал «самогон из табуретки» в своей «хрущевке». Вот он, среднестатистический товарищ из народа потрепанный жизнью, который не в состоянии купить дорогой напиток, но упорно ищет решение, чтобы сделать свою жизнь ярче. Что может лучше продемонстрировать работоспособность власти, ее заботу о здоровье народа, как не идиотские запреты?

Конечно, я за ЗОЖ и против наркотиков. И, разумеется, нужно объяснять молодым людям вред марихуаны. Но объяснять и сажать совсем не одно и то же. Сажать намного проще.

Легализация марихуаны – вопрос, конечно, дискуссионный. У меня нет статистических данных по Абхазии, которые позволили бы сравнить, к примеру, количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием наркотиков растительного и синтетического происхождения. Нет статистики и по смертности. От какого именно опьянения погибает молодежь – алкогольного или наркотического? От марихуаны или тяжелых наркотиков? А может быть, от сигарет? Судя по сводкам МВД (правда, надо учитывать, что происшествия в сводки попадают выборочно), чаще люди погибают от алкоголя. К, примеру, в авариях. Тогда, может быть, по-горбачевски запретить спиртные напитки?

Существует мнение, что легализация марихуаны лишает наркоторговцев доходов, так как позволяет людям реже прибегать к тяжелым наркотикам. Когда читаешь такое, возникают мысли, что у широкомасштабной борьбы с коноплей может быть еще одна интересная сторона, которая говорит не в пользу борьбы с наркотрафиком, а, скорее, наоборот.

Думаю, что и руководство МВД не заморачивалось статистикой, а просто пошло по пути наименьшего сопротивления: благо, каннабис растет чуть ли не в каждом огороде, и, чтобы его обнаружить, не нужны никакие специальные знания. Зашел в не очень ухоженный двор, за которым присматривает бедолага в возрасте от 20 до 70 лет, и вот оно счастье – кустик, второй, если повезет, то и несколько десятков притаились среди помидоров. (Кстати, есть еще и плантации конопли, но их милиция почему-то обходит стороной.)

Портрет абхазского потребителя конопли именно такой: это, чаще всего, представители не самой богатой части населения. Здесь невелика вероятность нарваться на богатенького сыночка, который не станет пахать, сеять и поливать кайфовую травку в своем саду, а если уж совсем приспичит – купит.

Деятельность МВД «по сбору конопли», очевидно, сказывается на показателях результативности работы данной организации. Поэтому в ближайшем будущем нас ждет статистический взрыв раскрываемости преступлений. Готовьте ладошки для аплодисментов – эта пиар-акция проводится не просто так, а с наивысшего благословления. Напомню, что, будучи кандидатом в президенты, Аслан Бжания пообещал, что если в первые три месяца его работы в качестве президента не наметится прорыв в раскрываемости преступлений, то он покинет должность главы государства. Вот любимый министр нашего президента и работает не покладая рук над статистическим прорывом в деле борьбы с наркотиками. Думаю, что к ста дням президентства Бжания статистика по раскрываемости преступлений поразит воображение.

Не знаю, сможет ли такая безопасная, но громкая активность МВД отвлечь народные массы от невыполнения обязательств правительства по зарплатам и пенсиям, бездеятельности президента, который третий месяц передвигается по маршруту Сухум-Москва-Сухум в надежде получить денег из большого российского кошелька и даже не может сформировать правительство. Видимо, власти рассчитывают, что никто не будет следить и за бизнес-проектами правительства, когда в стране такие успехи по конопле.

А проследить бы стоило: на фоне экономического коллапса скандально известная нефтяная компания ООО «Апсны-ойл», которая, как говорят, принадлежит действующему премьер-министру Александру Анкваб и министру экономики Кристине Озган, стахановскими темпами ведет строительство заправочных станций по всей стране. Надо отдать должное предприимчивости людей, успевших за столько небольшой срок у власти и землю гектарами заполучить, и разрешение на строительство организовать. Но это взгляд в другую сторону, куда смотреть не надо, – общественности велено обращать внимание на задержанных, которые выращивают коноплю в горшочках на подоконниках.

Если «на глазок» (по-другому у нас не бывает) сравнивать работу нынешнего министра с его предшественниками, то невозможно не заметить, что предшественники задерживали хотя бы поставщиков синтетических наркотиков в Абхазию. В этом не сложно убедиться, отмотав информацию на сайте на год или два назад.

И это куда более опасная работа, чем борьба с конопляниками, которая, могу предположить, стоила предыдущему министру должности. А тут так мило: кустик за кустиком, и овцы целы, и волки сыты.

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