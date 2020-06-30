Обзор грузинской прессы

«Черная археология» на оккупированных территориях. Как гендиректор российской фирмы грабил захоронения» – статью под таким названием опубликовала грузинская службы Радио Свобода. Корреспондент Гога Апциаури рассказывает об инциденте, произошедшем несколько дней назад в селе Саритата, подконтрольном де-факто властям Южной Осетии. Здесь, на территории, прилегающей к древней церкви, с помощью местных наемных рабочих двое граждан РФ вели незаконные раскопки. По звонку одного из обеспокоенных жителей на место прибыла полиция, у «черных копателей» были изъяты вещественные доказательства. Рабочих поместили в изолятор предварительного заключения, а российских граждан отпустили. Правоохранители имена отпущенных «искателей сокровищ» не называют. Впрочем, один из местных активистов заявил в интервью автору статьи, что речь идет о гендиректоре компании «Мегафон – Южная Осетия» Романе Ковриге и его супруге:

«Церковь в Саритата внесена в реестр культурного наследия Южной Осетии, а этот человек занимался там незаконной археологией. Об этом факте знает весь Цхинвали. Он должен быть наказан. Необходимо обыскать его дом в Москве, я уверен, что там будет найден не один артефакт из Южной Осетии. Вообще, он – влиятельный человек, приближенный к Бибилову, кто осмелится его арестовать?»

Неизвестно, как давно Роман Коврига начал заниматься «черной археологией» в Южной Осетии, продолжает респондент Радио Свобода. Но в социальных сетях все чаще стали появляться посты, авторы которых утверждают, что не раз видели перерытые территории, прилегающие к разным местным монастырям и церквям, пишет Гога Апциаури.

Член парламентской фракции «Независимые депутаты» Гедеван Попхадзе обвиняет министра по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты Екатерину Тикарадзе в пренебрежении к парламенту. Депутаты еще в начале июня вызвали министра в высший законодательный орган, министр, в свою очередь, пообещала предстать перед парламентариями в конце месяца, однако обещание свое не сдержала, заявил Попхадзе в интервью газете «Резонанси»:

«Я считаю, что Тикарадзе еще раз подтвердила, что наше правительство не признает парламентскую республику. По правде говоря, мы ничего конкретного не ждем от нее, но я считаю, что те темы, которые мы планировали поднять – это процессы в сфере здравоохранения, отношение к медикам и соцрабочим, необходимо обсудить. У Тикарадзе проблемы с коммуникацией. Вообще, как правило, на все вопросы отвечают ее сотрудники и заместители, это указывает на то, что она не владеет ситуацией. Она – «семейный министр», полностью привязанный к авторитету семьи Бидзины Иванишвили».

Депутат обвиняет Екатерину Тикарадзе в некомпетентности, именно это, утверждает он, и является основной причиной оттягивания сроков выступления в парламенте, пишет издание.

Акция грузинских экскурсоводов под лозунгом «Гиды с зонтами: мы существуем» прошла сегодня в трех городах страны, передает телекомпания «Рустави 2». Зонт, по словам участников акции, – неотъемлемый атрибут гидов, и сегодня десятки из них вышли с зонтами на улицы Тбилиси, Батуми и Кутаиси с призывом к властям уделить больше внимания развитию внутреннего туризма. В интервью телекомпании гид Наталья Андроникашвили заявила:

«Лето – самый активный сезон во всех странах. В такое время гиды часто используют зонты, чтобы туристы могли сориентироваться по ним и не отстать от группы. Сегодня мы выступаем с зонтами, которые являются нашим символом. Эти люди, гиды, остались без работы. Это очень большой интеллектуальный ресурс. Очень жаль, когда в стране столько образованных людей, а их потенциал не могут использовать».

Чтобы привлечь внимание населения к внутреннему туризму, участники акции провели сегодня для всех желающих бесплатные экскурсии, сообщает «Рустави 2».