Приходилось ли гражданам, живущим в Абхазии, защищать свои права в суде или обращаться к Уполномоченному по правам человека? Наш традиционный сухумский опрос.

– Приходилось ли вам защищать свои права в суде или просить помощи у Уполномоченного по правам человека?

Девушка: Мы не обращались к Уполномоченному по правам человека. Я даже не знаю, есть ли такая структура, была ли она на то время. Но свои права в суде мы защищали с помощью адвоката. У нас было гражданское дело, которое благополучно разрешилось в мою пользу.

– В каком году это было?

Девушка: Это было в 2005 году, может, в 2006-м.

– В чем была суть вопроса?

Девушка: Мы отстаивали свои права на жилплощадь.

Юлия Соловьева, журналист: Мне приходилось обращаться к Уполномоченному по правам человека, но не по своему личному вопросу. А по вопросу моей знакомой, которая никак не могла получить абхазский паспорт. У сотрудников паспортного стола возникали вопросы, их смущала национальность этой женщины. Она грузинка. Но после того, как Уполномоченный по правам человека помог составить заявление, нашел правильный подход к этому вопросу, женщина получила абхазский паспорт. К сожалению, у нас в административных органах, в паспортном столе иногда такое обстоятельство, как национальность, может сработать как заслон. Женщина, о которой идет речь, всю жизнь проработала в Абхазии, и с Грузией ее совершенно ничего не связывает.

Лана Чкадуа: Мне не доводилось защищать свои права в суде и обращаться к Уполномоченному по правам человека. Я присоединилась к группе, которая проходит курс по мониторингу прав человека. Мы встречаемся с омбудсменом, она рассказывает о своей практике, правда, не называя имен. Мы пошли на этот курс, чтобы защищать права людей, которые проживают в нашей стране, потому что не все права, которые прописаны в Конституции РА, обеспечиваются.

– Какие права чаще всего нарушаются в Абхазии?

Лана Чкадуа: Нарушаются права разных людей. Если мы будем брать уязвимую группу, например, людей с инвалидностью, когда у них нет доступа ко всем местам, куда бы они хотели прийти, потому что у нас не инклюзивная среда. Если мы будем говорить о местах лишения свободы, есть такая ситуация, когда на сегодняшний день в местах лишения свободы содержится человек, у которого полная слепота.

Камма Гопия, учредитель благотворительной общественной организации «Киараз»: Наша организация помогает оформить полагающиеся пособия. Зачастую это пособия для многодетных семей. В основном наше население не информировано о том, какие им полагаются пособия или какие есть меры государственной поддержки. Был вопрос матери-одиночки, которая не могла оформить пособие как мать-одиночка, потому что ее супруг не находился на территории Абхазии. Мы ее направили в Центр гуманитарных программ, это был какой-то очень длительный процесс, очень много нужно было документов собрать. И все это время сотрудники, юристы ЦГП ее сопровождали, консультировали. И в итоге она все сделала, получает пособия.

Эка: Нет, не приходилось.

– Может быть, кто-то из ваших знакомых обращался в суд?

Эка: Нет.

Эмилия: Мы долго проходили комиссию, когда получали гражданство для моего ребенка. Очень долго мы ее ждали, где-то полгода. Потом прошли, и все нам дали.

– Получили гражданство?

Эмилия: Да, получили, но очень долго получали первичный паспорт.

– А с чем это было связано? Вам не объясняли, почему так долго?

Эмилия: Нет, «ждите».

Нино: Нет, я не сталкивалась с такой ситуацией. Я понимаю, что это очень важная проблема, на сегодняшний день в Абхазии, наверное, достаточно сложная ситуация с защитой прав.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия