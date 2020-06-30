Грозит ли раскол Международной черкесской ассоциации?

Эта история началась вместе с приходом к власти Владимира Путина, поэтому, наверное, и рассказывать о ней надо с начала века.

Как вспоминают люди, погруженные в эту историю, случилось так, что в конце президентства Бориса Николаевича Ельцина глава Кабардино-Балкарии Валерий Коков был отдален от Кремля. Он уже не мог, как раньше, часто видеться и поддерживать живое дружеское общение с ним. Говорят, Валерий Мухамедович увидел в этом опасные для себя перемены в окружении угасающего президента и начал подумывать о том, как защититься от надвигающейся опалы. Вот тогда ему и пришла идея совместить должности президента республики и президента Международной черкесской ассоциации, чтобы обеспечить себе иммунитет. Международная организация объединяет без малого 10-миллионный народ в десяти странах проживания. Среди ее членов много влиятельных людей. Это хороший ресурс для желающего подстраховаться.

Задачу Кокову облегчило то обстоятельство, что по уставу организации офис МЧА должен располагаться на исторической родине, поэтому и выбор президента ограничивается россиянами. Он перевел офис из Черкесска в Нальчик и провел подготовку к предстоящим выборам. Но весной 2000 года, за два месяца до выборов президента МЧА, его вызвали в Кремль. Как рассказывают мои источники, Владимир Путин попросил Валерия Кокова не беспокоиться по поводу отставки и даже сообщил, что новое руководство возлагает на него особые надежды в регионе.

В общем, операция по укреплению позиций потеряла смысл, но и отказываться от уже достигнутого контроля над организацией было не в его характере. Коков провел на пост президента своего доверенного человека, председателя парламента Заурби Нахушева.

С этого началось планомерное сворачивание активности организации на территории России, говорит черкесский общественник из Нальчика Ибрагим Яганов:

«Международная черкесская ассоциация была создана для осуществления связей между диаспорами и исторической родиной. Периодически штаб-квартира МЧА переносилась из Майкопа в Черкесск, была какая-то ротация президентов МЧА – ими становился представитель Майкопа, потом Черкесска, Нальчика. Этот принцип в последние годы нарушается. Штаб-квартира постоянно находится в Нальчике, и возглавляют ее бывшие чиновники, плотно работающие с государством. К сожалению, за все эти годы они не смогли решить самые насущные проблемы черкесов, связанные с репатриантами и беженцами из Сирии».

С этого же момента начинается период внутренних разногласий, потому что с МЧА поступили как с региональными НПО, которые в великом множестве создавались в качестве дополнительного инструментария для легитимации региональных и федеральных властей. Такие НПО как бы восполняют дефицит легитимности, который возникает, например, из-за сфальсифицированных выборов. Всякие союзы женщин, ветеранов, русских и нерусских общин. Отдельный анекдот – это советы старейшин. Такого института на Кавказе никогда не существовало, и местные вряд ли догадались такое придумать. Скорее всего, его сочинили московские политтехнологи, которые в детстве насмотрелись фильмов про индейцев студии «Дефа».

Превратить МЧА в такой инструмент было невозможно. Конечно, и до этого какие-то интересы государства организация учитывала, конечно, в ее исполкоме всегда присутствовали т.н. российские общественники в штатском, и диаспора с этим мирилась как с неизбежными издержками. Но многомиллионная община ни до Валерия Кокова, ни после его ухода не была готова превращать организацию в инструмент демонстрации легитимности кавказского губернатора к федеральному центру, в эликсир его политического долголетия. Поэтому и заискрило.

История с поправками, наверное, одна из ярких иллюстраций к этой теме.

Распоряжением президента Российской Федерации от 15 января 2020 года нынешний президент МЧА, бывший зампредседателя правительства КБР Хаути Сохроков вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. При этом, надо сказать, Ассоциация его туда не делегировала, а он одобрения на участие в мероприятии у исполкома МЧА не испрашивал. Тем не менее организация обратила внимание и на его активность, и на само мероприятие.

Федерация кавказских ассоциаций Турции (КАФФЕД) – самый значимый и крупнейший член МЧА, объединяющий 70 организаций черкесов Турции, проанализировала эти поправки и выступила с заявлением, в котором обозначила свое несогласие с некоторыми из изменений в основной закон. 21 марта КАФФЕД опубликовал и направил всем международным учреждениям и организациям текст «Открытого призыва и протеста против внесения поправок в Конституцию Российской Федерации».

«Проведение референдума по изменению Конституции Российской Федерации сопряжено с риском нарушения демократической федеративной структуры государства, основанной на правах человека, законах и равенстве», – говорилось в обращении.

Две недели назад состоялось online-заседание президиума МЧА, на котором президент начал как бы в противовес заявлению КАФФЕД рассказывать коллегам, какие замечательные поправки в Конституцию предлагается принять. Представитель Германии Зати Вороков осторожно предупредил возможные споры, дескать, мы в Европе не разбирались в этих поправках и не представляем, о чем идет речь, но если все без исключения общественные организации черкесов в России их поддержат, тогда и мы присоединимся к их голосам. Вот эта реплика была интерпретирована президентом Сохроковым как достигнутая поддержка его решения со стороны МЧА. Послушайте фрагмент его интервью информационному порталу «Кавказ сегодня»:

«Действует группа, которая не зависит от нашей организации. Ими пытаются управлять некоторые силы, и нам не хочется, чтобы они вмешивались. Они всегда пытаются использовать черкесскую карту, особенно в Турции, Европе. Имеют место попытки расколоть, использовать людей, которые не до конца понимают интересы нашего черкесского сообщества. Была попытка представить, будто весь черкесский мир против поправок. Но однозначно выступили сыны Германии, да и другие, которые сказали: «Мы доверяем черкесам, живущим в России. Мы не должны вмешиваться в их государственные дела. Вот такая поддержка была со стороны ряда государств европейских, Иордании, Сирии, да и Турции».

Это заявление перевели и переслали в КАФФЕД. 25 июня президент Федерации кавказских ассоциаций Турции Йилдыз Щекерджи лично ответила российскому коллеге:

«Мы, представители черкесской диаспоры, хотим, чтобы проживающие на территории нашей родины наши соотечественники и все народы Российской Федерации жили в мире и согласии в условиях демократического общества, обладая правами, гарантированными международными конвенциями. Причина нашего выступления против поправок в Конституцию заключается в том, что они противоречат демократическим принципам. С принятием этих поправок в Конституцию народам республик, входящим в состав Российской Федерации, в конституционном порядке будет присвоен статус второстепенных сторон по отношению к русским. Это будет способствовать их систематической ассимиляции. Ассимиляция является преступлением против человечества. Права человека имеют универсальный характер. Мы выступаем в поддержку своего обращения – «Открытого призыва и протеста против внесения поправок в Конституцию Российской Федерации», которое мы опубликовали 21 марта 2020 года и направили всем международным учреждениям и организациям, включая МЧА. От лица черкесских организаций диаспоры мы призываем представителей народов диаспоры и их организации на территории России открыто сказать «нет» антидемократическим конституционным поправкам, которые могут привести к унитаризму, несовместимому с принципами федерализма, и попранию прав граждан».



Под опубликованным обращением постскриптум: «Президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков после последнего проведенного online-заседания президиума организации отметил, что есть некоторые группы в черкесской зарубежной диаспоре, которые «не до конца понимают настоящие интересы черкесского сообщества». В чем заключаются настоящие интересы черкесов, г-н Сохроков не уточнил».

Это видеообращение переведено на все языки стран проживания, распространено по всем диаспорам и везде, судя по комментариям и обсуждениям в соцсетях, было одобрено. А в России, говорит Ибрагим Яганов, такая неуклюжая попытка поддержки поправок руками МЧА получила обратный эффект:

«К нашему удивлению, Хаути Сохроков стал членом комитета по поправкам, хотя этот вопрос не был рассмотрен на исполкоме МЧА, и он не был делегирован в эту организацию. Основная часть диаспоры находится в Турции, и традиционно КАФФЕД лояльно относился к тем вопросам, которые решались здесь, в МЧА. Но действия Сохрокова возмутили даже руководителей КАФФЕД. Поэтому Йилдыз Щекерджи выступила с очень серьезным заявлением в отношении поправок. Я лично полностью поддерживаю ее заявление, она как будто из нашей души его вынесла. Я думаю, что диаспора, особенно турецкая, поменяет свое отношение к тактике и стратегии МЧА, которая находится в России, и в дальнейшем усилия организации будут сконцентрированы на решении вопросов, связанных с черкесской проблематикой».