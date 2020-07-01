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За сутки в Армении выявили 523 новых случая коронавируса, скончались 10 человек, выздоровели 515
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 523, в общем составив 26065.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 515 и сейчас составляет 14563.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 453.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 149 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (двое за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10900, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 113665 (1821 за последние сутки).
Другие новости дня
Михаил Саакашвили показал грузинских «десантников», среди них Зураб Адеишвили
Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел первое заседание Национального совета реформ. В нём приняли участие руководители Кабинета Министров и Верховной Рады.
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в социальной сети Facebook опубликовал фотографии с заседания, подписав их: «Грузинский десант». Среди «десантников» - бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, экс-глава Службы доходов Грузии Георгий Цхакая.
После смены власти в Грузии в 2012 году, Зурабу Адеишвили предъявили обвинения по нескольким делам. Однако Интерпол прекратил его международный розыск. По делу о банкротстве «Карту банка» суд заочно приговорил Адеишвили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, по делу телекомпании «Иберия» - к двум годам лишения свободы (срок сокращён на четверть – до года и 6 месяцев), по делу о незаконном изъятии винного завода «Акура» в городе Телави - к двум годам.
Недавно Саакашвили заявил, что Адеишвили работает советником Генпрокурора Украины. Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе отметил, что информация не соответствует действительности и Адеишвили был лишь временно трудоустроен при предыдущем главе украинской прокуратуры.
- Назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины стало причиной дипломатического скандала между Тбилиси и Киевом. Посла Грузии в Украине вызвали в Тбилиси для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили «ошибочной».
В России сегодня последний день голосования по Конституции
В России сегодня проходит основное голосование по поправкам в Конституцию. Этот день объявлен выходным в отличие от шести предыдущих дней, когда проводилось предварительное голосование.
Такой формат, как общероссийское голосование, используется в России впервые, его регулирование не попадает под основной выборный закон. Поэтому ЦИК утвердил специальный порядок, содержащий элементы традиционных выборов и ряд новшеств, часть из них связана с опасностью распространения коронавирусной инфекции, из-за которой первоначальную дату голосования - 22 апреля перенесли на 10 недель.
При всем сходстве процедур предварительного и основного голосования их правила несколько различаются. Только 1 июля будет вестись онлайн видеотрансляция с оснащенных камерами избирательных участков. До этого запись велась, но доступна была только для внутреннего пользования. На избирательных участках заработают комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). До этого использовались только урны, содержимое которых каждый вечер перемещалось в сейф-пакеты для подсчета после окончательного закрытия участков 1 июля. Сегодня уже не будет проводиться голосование вне помещений, например во дворах, а также электронное голосование.
Предварительное голосование проводилось с 25 по 30 июня. По данным ЦИК, за эти шесть дней проголосовали почти 50 миллионов человек, явка составила 45,7 процента.
В двух российских регионах – Москве и Нижегородской области – проводилось электронное голосование. Явка на нём составила 93 процента.
Подсчёт результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.
Движение "Голос" опубликовало "Предварительное заявление о ходе предварительного голосования по изменению Конституции России". В нём говорится о многочисленных нарушениях в ходе голосования – в частности, о давлении на организаторов наблюдения в регионах, в том числе со стороны сотрудников полиции. На одном из избирательных участков Петербурга полицейский напал на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля и сломал ему руку. Информация о нарушениях при предварительном голосовании приходит и из-за рубежа, где некоторым россиянам удалось проголосовать несколько раз.
"Голос" получило 278 обращений от жителей 35 российских регионов. Как минимум 131 сообщение содержит признаки нарушений. Поступает информация о вероятных вбросах бюллетеней. Кроме того, граждан по-прежнему принуждают к участию в голосовании.
Издание "Открытые медиа" на своём сайте продемонстрировало техническую возможность подтасовки результатов при электронном голосовании . Ранее телеканал "Дождь" сообщал, что в Москве на электронное голосование регистрируют пожилых людей без их ведома. Для этого организаторы раздают им сим-карты и открывают доступ к базам с персональными данными, обещая заплатить за каждую регистрацию на сайте mos.ru.
Накануне Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал принять участие в голосовании по поправкам. В выступлении он заявил, что, голосуя, россияне выбирают жизнь в стране с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан и с эффективной властью, подотчётной обществу. Поправку, которая предполагает обнуление президентских сроков, что позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы государства , он не упомянул.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
Помпео призвал к продлению эмбарго на поставки оружия Ирану
Государственный секретарь США призвал Совет безопасности ООН к продлению эмбарго на поставки оружия Ирану. Майк Помпео аргументировал свой призыв тем, что Иран не является "ответственной демократией".
Срок действия эмбарго истекает в октябре 2020 года. Ранее в июне США подготовили проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану. Однако, Китай и Россия, как постоянные члены Совета безопасности ООН, имеющие право вето, предупредили, что выступят против принятия американского проекта, сообщил "Голос Америки".
Госсекретарь на это ответил, что Пекину и Москве следовало бы прислушаться к другим странам региона, которые настойчиво просят о продлении эмбарго.
Администрация Трампа не раз заявляла, что отменять оружейное эмбарго в отношении Ирана недопустимо.
В Грузии за сутки выявили три новых случая коронавируса
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 931. За сутки в стране выявили три новых случая заражения. Уже десятый день суточный прирост новых случаев не превышает трёх.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших составляет 794 – этот показатель на за сутки не изменился.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 122.
3080 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 242. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 33 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтверждённых случаев коронавируса, из них 76 человек выздоровели.
Мамука Мдинарадзе: Мы намерены в ускоренном порядке принять изменения в Избирательный кодекс
«Мы намерены завтра и послезавтра в ускоренном порядке принять изменения в Избирательный кодекс, и мы учитываем практически подавляющее большинство рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ», - заявил после заседания, состоявшегося в офисе правящей партии «Грузинская мечта», лидер большинства Мамука Мдинарадзе.
По его словам, наряду с конституционными изменениями принятие во внимание рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ означает, что в стране повысится качество демократии и останется меньше места для спекуляций.
«Сегодняшняя встреча была посвящена продолжению этого позитивного процесса, мы намерены завтра и послезавтра в ускоренном порядке принять изменения в Избирательный кодекс, и мы, самое главное, учитываем практически подавляющее большинство рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ. Вместе с конституционными изменениями принятие во внимание рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ и их отображение в соответствующих нормах означает, что в стране еще более повысится качество демократии, будет еще меньше вопросов и останется еще меньше пространства для спекуляций, которые касаются выборов, потому что наша главная задача - провести выборы так, чтобы этих вопросительных знаков было как можно меньше», - заявил Мдинарадзе.
По информации «ИнтерпрессНьюс» заседание большинства, на котором обсуждались изменения, вносимые в избирательное законодательство, началось в 20:00. На заседании не присутствовал председатель партии Бидзина Иванишвили.
В центральном офисе «Грузинской мечты» прошло заседание парламентского большинства
В центральном офисе политического объединения «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» состоялось заседание парламентского большинства. По сообщению пресс-службы партии, члены большинства обсудили изменения в Избирательный кодекс. Председатель партии Бидзина Иванишвили на заседании не присутствовал.
Как известно, сегодня комитет по юридическим вопросам в ускоренном порядке в первом чтении рассмотрел представленный членами парламента Грузии Арчилом Талаквадзе, Ираклием Кобахидзе и Давидом Матикашвили в порядке законодательной инициативы проект органического закона «О внесении изменений в органический закон «Избирательный кодекс Грузии» вместе с сопутствующими проектами. Комитет поддержал рассмотрение законопроекта на пленарном заседании.
Парламент рассмотрит в первом чтении изменения, входящие в Избирательный кодекс, 1 июля.
Правительство Азербайджана планирует продлить режим жесткого карантина еще на 2 недели
Правительство Азербайджана планирует продлить режим жесткого карантина в Баку и еще шести городах еще на 2 недели. Соответствующее заявление сделал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, с целью превенции распространения вируса, данную практику применяют в нескольких странах мира.
В Азербайджане до 1 августа действует специальный карантинный режим. Кроме того, в Баку, еще 6 городах до 5 июля действует жесткий карантин. В рамках этого карантина не работают многие объекты, население может покидать дома только на 2 часа в день на основе СМС-сообщения.
За последние 24 часа в Азербайджане выявлено 556 новых случаев COVID-19, семь человек умерли. Информацию СМИ распространяют со ссылкой на оперативный штаб. По данным штаба, за последние сутки от вируса излечились 346 человек.
В общей сложности, с момента распространения вируса в Азербайджане выявлено 17 524 подтвержденных случая COVID-19, умерли 213 человек. В настоящее время 7596 инфицированных проходят лечение в больницах по всей стране.
Шесть кандидатов продолжат борьбу за пост президента Беларуси
Борьбу за пост президента Беларуси продолжат шесть кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко и находящийся под арестом Виктор Бабарико, который считается его главным оппонентом на выборах.
Это следует из результатов проверки подписей, собранных в поддержку кандидатов. Результаты опубликовала во вторник Центральная избирательная комиссия. Для регистрации кандидатом необходимо было собрать более 100 тысяч действительных подписей.
По итогам проверки этот рубеж преодолели 6 кандидатов - Лукашенко (зачтено почти 2 миллиона подписей в его поддержку - это более 20 процентов всего взрослого населения страны), Бабарико (действительными признаны около 165 тысяч подписей из собранных более 400 тысяч), а также Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и супруга арестованного оппозиционного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская. При этом, судя по данным ЦИК, у Канопацкой, Черечня и Дмитриева действительными признаны больше подписей, чем они сдали. В комиссии объяснили это тем, что данные о числе сданных подписей, о которых сообщили кандидаты, были недостоверными.
По всей видимости, не будет допущен к выборам еще один оппозиционный кандидат Валерий Цепкало - у него меньше 100 тысяч действительных подписей. Кандидат будет оспаривать результаты проверки.
Окончательного решения о регистрации кандидатов пока нет, оно будет приниматься в июле.
- Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок, он руководит страной более 25 лет и переизбирался на выборах, которые международные организации, как правило, считали не соответствующими демократическим стандартам. Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко, разгонами и задержаниями их участников. В ходе кампании был арестован кандидат Виктор Бабарико, его обвиняют в причастности к экономическим преступлениям, связанным с деятельностью «Белгазпромбанка», который он возглавлял. Арестован также его сын, глава его штаба.
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 51 гражданина самопровозглашенной республики Абхазия. По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, ни у кого из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан проходят лечение в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Кадыров предложил, чтобы Путин был президентом пожизненно
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом России. Он заявил об этом во время совещания с чиновниками по голосованию по "путинским" поправкам к Конституции.
"Я всегда говорил, мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим. Сегодняшняя Чеченская республика – такого никогда у нас в истории не было, поэтому мы сегодня живем в правовом государстве в Российской Федерации. Мы граждане этой великой страны", – заявил он.
Кадыров отметил, что любая из поправок к Конституции не вносится просто ради изменений – это делается "ради усиления государственной позиции, чтобы сохранить государство и Конституцию". Глава Чечни не уточнил, что одна из поправок касается обнуления президентских сроков Путина и позволит ему и дальше избираться президентом, если он будет выигрывать выборы.
"Я всем своим родным и близким говорил и говорю: все мы должны выйти и проголосовать за поправки. Если кто-то не вышел со своей семьей проголосовать за поправки, ему безразлично, что будет завтра с его детьми, – сказал он. – Мы должны укрепить семейный институт. Конституция дает нам возможность воспитывать наших детей по линии развития патриотизма, духовности, физически и интеллектуально. Что нам еще нужно?"
Весной 2018 года Рамзан Кадыров уже выступал с заявлением, что Путину нужно предоставить право быть президентом больше двух сроков. "Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы", – сказал тогда Кадыров.
Через месяц, в апреле 2018 года, в парламенте Чечни заявили, что готовы внести в российскую Госдуму законопроект о поправке к Конституции, которая позволила бы одному и тому же лицу занимать пост президента России не два, а три срока подряд.
Владимир Путин находится у власти в России с 2000 года. Он дважды избирался президентом в 2000-е годы: в 2000 и 2004 годах. Тогда президентский срок в России составлял четыре года.
В 2008 году Путин и тогдашний глава правительства провели "рокировку": президентом стал Медведев, а Путин занял пост главы правительства.
В 2012 году Путин пошел на третий срок: в том же году срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет. В 2018 году он стал президентом в четвертый раз и, если поправка об обнулении будет принята, сможет пойти на выборы также в 2024-м и в последующие годы.
Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня, официальное назначено на 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить в Конституцию упоминание бога и запретить "умалять подвиг защитников Отечества" – всего 206 поправок и уточнений.
Евросоюз официально внёс Грузию в список безопасных стран
Евросоюз официально опубликовал список безопасных стран. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
Список носит рекомендательный характер. Т. е. отдельные страны ЕС с 1 июля смогут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели. В нём пока нет России, США и Бразилии.
В пресс-релизе Совета ЕС говорится, что ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, должны сниматься поэтапно.
Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. В Тбилиси заявили, что в страны ЕС в июле будут осуществляться чартерные рейсы.
Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заразился коронавирусом
Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заразился коронавирусом.
63-летний Царукян разместил на своей официальной странице в Facebook одно из своих предыдущих видео, в котором он шутил, что «коронавирус не трогает хороших людей», написав: «Выходит, коронавирус не обходит и хороших людей стороной. Здоровья всем инфицированным».
Пресс-секретарь лидера партии «Процветающая Армения» и член одноименной парламентской фракции Ивета Тоноян сообщила Радио Азатутюн, что, по ее информации, у Царукяна подтвердился коронавирус.
Ранее стало известно, что около десятка депутатов Национального собрания были инфицированы коронавирусом. При этом, инфицированные есть как в правящей фракции «Мой шаг», так и в возглавляемой Царукяном фракции «Процветающая Армения».
- Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 415, в общем составив 25542. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 751 и сейчас составляет 14048. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 443, а 147 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
Путин и Лукашенко под Ржевом открыли памятник советскому солдату
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник приняли участие в торжественном открытии мемориала советскому солдату. Он установлен под городом Ржев (Тверская область России), где в 1941–43 годах шли кровопролитные бои между советскими и немецкими войсками, в которых только с советской стороны погибли более миллиона человек.
Доминанта мемориала – 25-метровый памятник солдату работы скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.
Памятник установлен, как утверждается, на пожертвования, без привлечения бюджетных средств. Организационную работу по его установке провело Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства России и Беларуси и российских государственных структур.
Предполагалось, что его откроют 9 мая, однако открытие перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Ржевская битва в советские времена оставалась в тени других крупных сражений Второй мировой, таких как Сталинградское и Курское сражения, хотя по потерям она была с ними сопоставима. В статье, недавно опубликованной к 75-летию окончания Второй мировой войны, Путин написал, что подо Ржевом погибли более миллиона советских военных (при этом в англоязычной и русскоязычной версии статьи цифры потерь отличаются на несколько сот тысяч).
Выступая на церемонии открытия, российский президент сказал, что не допустит, чтобы подвиг советских солдат был "затёрт, замазан ложью и фальсификациями".
За полчаса до открытия мемориала Путин выступил на его фоне с обращением к россиянам, призвав их голосовать за поправки к Конституции.
Президент Беларуси, в свою очередь, сказал: "Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии". Он также назвал мемориал символом дружбы между Беларусью и Россией.
- Лукашенко встречается с Путиным второй раз за последнюю неделю – 24 июня он был в Москве на параде Победы. Оба руководителя возложили цветы к мемориалу, оживлённо беседуя во время церемонии и прервав разговор только во время минуты молчания и исполнения гимнов. После церемонии состоялись переговоры Путина и Лукашенко. В Беларуси в августе пройдут президентские выборы – на фоне массовых протестов в стране и наметившегося охлаждения отношений с Россией. О содержании переговоров пока сообщений нет.
Аслан Бжания проголосовал по поправкам в Конституцию России
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
В голосовании также приняли участие вице-президент Бадра Гунба и глава правительства Александр Анкваб. В пресс-службе уточнили, что все они имеют двойное гражданство с РФ.
«Мероприятие значимое, рассматривается вопрос, связанный с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации. Я абсолютно уверен в том, что эти изменения направленны на усиление государственности, на развитие государственных институтов, что в конечном итоге благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан РФ. Мы считаем своим долгом, как граждане, принять в этом мероприятии участие, здесь в Посольстве», - заявил Бжания.
- Основной день голосования по поправкам — 1 июля. Голосование в Сухуми проходит в российском посольстве.
- Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Одна из них предусматривает «обнуление» его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, – сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Ранее СМИ со ссылкой на Дитриха сообщили, что РФ рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами с 15 июля.
«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению», – сказал министр журналистам.
«Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно», – отметил министр.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта из-за пандемии коронавируса. В июне россиянам разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками.
В Петербурге полицейский сломал руку корреспонденту «Медиазоны»
На корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля напал полицейский на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил сам своему изданию. У журналиста сломана рука.
По словам Френкеля сотрудник полиции с номером 009175 попытался удалить его с участка, где проходит голосование о по поправкам в Конституцию России. Полицейский заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Позднее один из наблюдателей наступил журналисту на ногу, а потом схватил за повреждённую руку. Френкель сообщил в твиттере, что рука сломана.
Чем была мотивирована попытка вывести его с участка — не сообщается.
Соцсети Reddit и Twitch заблокировали аккаунты президента США
Американская социальная сеть Reddit заблокировала учётную запись, созданную в поддержку президента США Дональда Трампа. В сообщении на сайте компании говорится, что пользователь нарушил правила соцсети. Reddit заявила, что стремится бороться с оскорбительным поведением и пропагандой ненависти.
На канал были подписаны более 700 тысяч человек. Соцсеть также заблокировала две тысячи неактивных каналов.
Принадлежащая Amazon социальная сеть Twitch заблокировала стриминговый канал Трампа. Об этом пишет The New York Times. Причиной блокировки, по данным СМИ, названо поведение пользователя, полное ненависти. Газета обращает внимание, что это первая прямая приостановка учётной записи главы Белого дома в соцсетях.
- В конце мая президент США подписал указ о регулировании социальных сетей. На основании этого указа может быть изменено действие статьи Закона о порядочности в СМИ. Он рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов пользователей. Указ также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент.
- По словам Трампа, цель указа - защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили "неконтролируемую власть" для трактовки того или иного события; цензуры или удаления информации.
- В документе отдельно указано, что платформа Twitter "выборочно размещает предупреждения на твитах таким образом, что это явно отражает политическую предвзятость".
- Трамп раскритиковал сервисы социальных сетей, после того как Twitter стал предупреждать подписчиков о возможных неточностях в записях президента. В них шла речь о почтовой рассылке избирательных бюллетеней, которая, как написал Трамп, грозит "подтасовкой" результатов голосования. Гендиректор Twitter Джек Дорси объяснил, что твиты Трампа были помечены как "вводящие в заблуждение", так как могли создать неверное впечатление о правилах голосования по почте.
- Представители Twitter, Facebook и Google раскритиковали указ президента.
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию в видеообращении, показанном российскими центральными каналами. Текст выложен на сайте Кремля.
"Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный", — сказал Путин. В выступлении он заявил, что голосуя, россияне выбирают жизнь в стране с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан и с эффективной властью, подотчётной обществу.
Основной день голосования о поправках назначен на 1 июля. Поправки были предложены Путиным и позднее расширены.
Их принятие, в частности, позволит Путину принять участие в следующих президентских выборах, даст парламенту право увольнять судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента, создаст новый конституционный орган – Государственный совет и даст президенту возможность заблокировать вступление в силу законов, даже если парламенту удалось преодолеть президентское вето.
Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. Наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях. Явка, по данным ЦИК на утро 30 июня, составила 45,7%, проголосовали более 49 миллионов граждан.
- Утверждается, что обращение было записано у Ржевского мемориала в Тверской области, на открытие которого Путин 30 июня прибыл вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Второго подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили связали с ФСБ
Россиянин, который упоминается в расследовании об убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине, может быть связан с ФСБ. С его помощью расследователям удалось обнаружить ещё нескольких человек, предположительно связанных со спецслужбой. Как минимум трое из них подозревались в заказном убийстве за границей. Расследование об этом выпустили британская группа Bellingcat, немецкий журнал Der Spiegel и российское издание The Insider.
Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. В обвинительном заключении немецкая прокуратура утверждает, что в Берлине россиянин действовал по заказу российского правительства.
В конце июня стало известно, что расследовании об убийстве Хангошвили фигурирует ещё один подозреваемый — Роман Д. По данным Bellingcat, этот человек — Роман Давыдов. Расследователи уверены, что его имя и данные — выдуманы. В июле 2019 года ему был выдан загранпаспорт, а до этого человека с такими данными в российских государственных базах данных не существовало, настаивают расследователи. Это не помешало ему получить шенгенскую визу в тот же день, когда её получил по поддельному же паспорту Красиков.
По своему паспорту и визе Давыдов коротко въезжал на территорию Польши. Именно оттуда Красивов приехал потом в Берлин. По данным с дорожных камер, которые есть в распоряжении Bellingcat, можно отследить маршруты Давыдова: в июле 2019 года он постоянно бывал на Осеннем бульваре, где жил Красиков, а также бывал в Балашихе, где Красиков, вероятнее всего, посещал базу Центра специальных назначений ФСБ.
Роль Давыдова в подготовке покушения на Зелимханова не ясна. Однако можно предположить, что Красиков действовал не один в подготовке покушения. В Берлине за один день подозреваемый смог достать велосипед, электроскутер, модель которого не продаётся в Германии, оружие, он знал где и когда будет находиться жертва.
Расследователям удалось обнаружить ещё один паспорт Давыдова. В нём его звали Роман Николаев. По этим документам он летал в Прагу летом 2015 года. В этот же день в городе находились ещё пять человек с похожими паспортами, владельцев которых нет ни в одной другой российской базе. Расследователи предполагают, что это тоже могут быть сотрудники российских спецслужб. Аналогичные паспорта обнаружены у троих подозреваемых в заказном убийстве администратора сайта "Кавказ-центр", бывшего чеченского полевого командира Абдулвахида Эдильгериева. Он — родственник Мовлади Удугова, который был одним из лидеров чеченских сепаратистов в 90-е годы.
Они же были в Стамбуле в день убийства узбекского имама Абдуллы Бухари (Мирзаголиба Хамидова), поддерживавшего радикальную версию ислама. Его имя фигурировало в списке Би-Би-Си, покушения на которых могли готовить люди, называющие себя представителями ФСБ.
Учёные сообщили о новой вирусной угрозе из Китая – от свиней
В Китае обнаружен новый вид вируса, имеющий пандемический потенциал. На сей раз источником угрозы являются свиньи, пишут вирусологи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
По данным авторов нового исследования, вирус, обозначенный ими аббревиатурой G4 EA H1N1, способен передаваться от животных человеку, а затем распространяться среди людей. Он поражает дыхательные пути. В Китае отмечены случаи заражения среди работников свиноводческих предприятий.
Ученые обращают внимание на необходимость принятия срочных мер, предотвращающих распространение вируса. Известные вакцины против него не помогают, но есть основания полагать, что на их основе может быть создано эффективное средство, отмечают авторы исследования.
На данный момент G4 EA H1N1 не представляет собой острой непосредственной угрозы, но ситуация может измениться. "Нам следует осознать, что нынешняя пандемия коронавируса – не последнее явление такого рода. Новые патогены появляются с достаточной регулярностью, причем источником опасности в большей степени являются домашние животные, с которыми человек находится в непосредственном контакте", – говорит в интервью Би-Би-Си глава кафедры ветеринарной медицины Кембриджского университета профессор Джеймс Вуд.
Глава МВД Грузии: граница с Россией остаётся закрытой
Граница Грузии с Россией остаётся закрытой, – заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, комментируя сообщения пользователей социальных сетей.
По словам Гомелаури, в страну пускают лишь граждан Грузии; лиц с двойным гражданством; а также граждан России, если их супруг или ребёнок – гражданин Грузии. Все прибывающие в страну проходят двухнедельный карантин, – отметил министр.
«Кроме того, многие граждане России остались в Грузии после начала пандемии коронавируса. Они находятся в стране легально, у них есть на это право. Мы не можем их выдворить», – заявил Гомелаури.
Ранее Грузия продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля.
СМИ сообщили о принятии закона о нацбезопасности в Гонконге
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности в Гонконге. Он может вступить в силу уже 1 июля. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источники. Официально китайские власти информацию пока не подтверждали.
Китайские власти отмечают, что закон направлен на предотвращение раскола в стране, подрыва государственной власти и других действий, представляющих угрозу национальной безопасности. Документ предусматривает создание спецслужб Китая на территории автономии в случае необходимости.
Ранее документ вызывал споры и протесты среди жителей Гонконга. Они считают, что автономный статус региона будет ослаблен.
Документ опубликует издание "Синьхуа". Это будет первый случай, когда текст закона станет доступен для граждан.
После одобрения закона Пекином законодательный комитет Всекитайского собрания народных представителей обсудит изменения в Основной закон Гонконга.
Правозащитники опасаются, что новый закон позволит китайским властям усилить давление на оппозицию.
Соединённые Штаты заявили, что запретят экспорт оружия и военных технологий в Гонконг, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме. Министерство торговли США намерено отменить для автономии льготный режим. Американский Сенат на прошлой неделе одобрил законопроект, предусматривающий обязательные санкции против физических лиц и компаний, которые поддерживают усилия по ограничению автономии Гонконга. Пекин пригрозил ответить зеркально.
- Согласно Конституции, парламент автономии должен был принять закон о нацбезопасности с самостоятельно. В 2003 году жители города устроили массовый протест и принятие документа не состоялось.
- С весны 2019 года до начала пандемии коронавируса в декабре прошлого года в Гонконге продолжались протесты, вызванные попыткой принять в городе закон о выдаче подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая. В результате протестов закон был отозван. Оппозиция успешно выступила на муниципальных выборах.
- 1 июля жители Гонконга планируют отметить 23-ю годовщину со дня, когда Великобритания передала Китаю управление Гонконгом. Полиция отклонила заявку на проведение в этот день марша под предлогом действующих ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. В соответствии с соглашением между Лондоном и Пекином о передаче Гонконга под управление Китайской Народной Республики, жителям Гонконга до 2047 года гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.
ФСБ объявила о предотвращении теракта во Владикавказе. ВИДЕО
Сотрудники ФСБ задержали 30-летнего россиянина, которого они назвали сторонником «Исламского государства».
По сведениям спецслужбы, он планировал взорвать самодельную бомбу у административного здания во Владикавказе, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
«В оборудованном террористом тайнике обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи - переписка с находящимися за рубежом членами ИГИЛ, изобличающая его преступные намерения», - говорится в пресс-релизе ЦОС.
По данным ФСБ, подозреваемый после теракта планировал поехать на Ближний Восток в зону боевых действий для участия в деятельности ИГ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Также решается вопрос о возбуждении дела по статье о покушении на теракт.
За сутки в Армении выявили 415 новых случаев коронавируса, скончались 10 человек, выздоровел 751
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 415, в общем составив 25542.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 30 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 751 и сейчас составляет 14048.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 443.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 147 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10904, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 111844 (1273 за последние сутки).
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