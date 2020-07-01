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Ирина Агрба назначена директором Абхазского телевидения
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб сегодня подписал распоряжение о назначении директором Абхазского государственного телевидения (АГТРК) Ирины Агрба.
В соответствии с распоряжением, Отар Лакрба, исполнявший обязанности директора телевидения, освобожден от занимаемой должности.
Бывший руководитель АГТРК Роланд Бганба покинул должность за день до инаугурации нового абхазского лидера Аслана Бжания.
Другие новости дня
Москва заявила о перехвате американского самолета над Черным морем
Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа. Об этом пишет РИА Новости.
«Первого июля 2020 года Дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. На значительном удалении от границы РФ приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля», - говорится в сообщении.
Уточняется, что для перехвата цели в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота дежурных сил по ПВО Южного военного округа.
«Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ допущено не было», - добавляется в сообщении.
- 15 июня министерство обороны России опубликовало видео перехвата американских бомбардировщиков над Балтийским морем. 29 июня в Москве сообщили, что силы ПВО Южного военного округа обнаружили над нейтральными водами Черного моря патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Самолеты взяли на сопровождение, а также подняли в воздух для перехвата два дежурных истребителя Су-27.
ЦИК опубликовал информацию об итогах голосования по Конституции ещё до закрытия участков
Центризбирком России опубликовал информацию о предварительных итогах голосования по поправкам в Конституцию ещё до закрытия участков. По итогам подсчёта 0,79 процента бюллетеней, за поправки проголосовали 72,92 процента избирателей, утверждают в комиссии.
На выборах федерального уровня в России публиковать результаты до закрытия участков запрещено законом — чтобы результаты не влияли на волеизъявление граждан. Последним заканчивает голосовать Калининград, в 21 час по московскому времени.
В данном случае этим правилом ЦИК пренебрегли. Голосование по изменению Конституции к 15:00 по Москве закончилось на Дальнем Востоке. По данным ЦИК, на Чукотке "за" проголосовали чуть больше 83 процентов участников референдума, против — 15,75 процента. На Сахалине за — 74,02 процента, против — 24,66 процента.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Одна из них предусматривает «обнуление» его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Оппозиция не выбрала единого отношения к голосованию — КПРФ и комитет "НЕТ!" призывали голосовать против, Алексей Навальный и партия "Яблоко" — бойкотировать голосований. Социологи приводили опросы, которые показывали низкую поддержку поправок у всего населения в целом и высокую — у готовых прийти на участки.
Россия освободила задержанного 13 июня грузинского пастуха
Москва передала Тбилиси пастуха Давида Вардошвили, которого российские пограничники задержали по обвинению в незаконном пересечении границы.
Вардошвили вернулся в Грузию вчера поздно ночью. В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса его перевели в одну из карантинных зон, - заявила грузинской службе Радио Свобода его сестра, Мариам Вардошвили.
Жителя села Алмати Кварельского района Грузии задержали 13 июня близ дагестанского участка грузино-российской границы. В МВД Грузии сообщили об инциденте лишь 22 июня.
Односельчане Вардошвили предполагали, что пастух не пересекал границу Грузии и России, а российские пограничники задержали его на грузинской территории.
Россия пригласила наблюдать за голосованием по Конституции европейских праворадикалов
Россия пригласила наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию представителей праворадикальных движений Европы и пророссийских партий. Об этом сообщает Би-би-си.
С 25 июня участки для голосования посещают представители европейских движений. Несмотря на то, что иностранные наблюдатели не предусмотрены законом, их визиты освещают центральные СМИ, включая государственные каналы и информационные агентства.
На голосование посмотрели и отчитались о том, что на нём нет нарушений главный редактор праворадикального шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук, депутат Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии” Штефан Койтер, его однопартиец из городского парламента Берлина Норберт Линдеманн, координатор "Бессмертного полка Черногории" Игор Дамьянович, представители правоконсервативной итальянской партии “Лига Севера”, латвийского консервативного движения “Действие”, правой партии "Альтернатива болгарского возрождения” и регулярно цитирующаяся российскими прокремлёвскими СМИ депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк.
По данным Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, на московских участках и в общественном штабе работают наблюдатели из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. При этом называть их наблюдателями неправильно, заявил Би-би-си руководитель рабочей группы в Общественной палате Максим Григорьев. Он сказал, что это приглашённые эксперты.
Григорьев не смог ответить на вопрос, кто конкретно финансирует их прибытие. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц заявил, что фактически иностранцы занимаются имитацией наблюдения, при этом финансирование их визитов скрывается.
Движение "Голос" накануне опубликовало "Предварительное заявление о ходе предварительного голосования по изменению Конституции России". В нём говорится о многочисленных нарушениях в ходе голосования, вероятных вбросах бюллетеней и принуждении граждан к участию в голосовании. Председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила движение в том, что оно деградировало и не соответтсвует своим целям.
- Поправки в Конституцию были предложены президентом России Владимиром Путиным и позднее расширены экспертной группой. Их принятие, в частности, позволит Путину принять участие в следующих президентских выборах, даст парламенту право увольнять судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента, создаст новый конституционный орган – Государственный совет и даст президенту возможность заблокировать вступление в силу законов, даже если парламенту удалось преодолеть президентское вето.
В Тбилиси прошла акция против обнуления сроков Путина
У здания Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии прошла акция протеста против поправок в Конституцию РФ и обнуления президентских сроков Владимира Путина.
Проживающие в Тбилиси россияне и гражданские активисты назвали процесс «конституционным переворотом».
«Продление полномочий Владимира Путина до 2036 года приведет к катастрофическим последствиям для народа Российской Федерации, а также негативно отразится на соседях. Мы выступаем против агрессивной политики России по отношению к соседним государствам. Призываем граждан России не отдавать свой голос за конституционные изменения», – заявил участник акции, член партии «Яблоко» Николай Великов.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Одна из них предусматривает «обнуление» его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
На Красной площади задержаны участники акции против обнуления
В Москве на Красной площади полиция задержала активистов – участников акции "2036". Об этом сообщает телеканал "Дождь". Они выложили своими телами эту цифру на брусчатке. В случае вступления в силу поправок к Конституции, одна из которых обнуляет президентские сроки, Владимир Путин сможет находиться у власти до 2036 года. Сегодня последний день голосования по поправкам.
Акцию провели восемь человек. Среди них муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.
После задержания активистов увезли в отделение полиции.
Акция "2036" — реплика акции российской арт-группы Э.Т.И., созданной Анатолием Осмоловским в 80-е годы прошлого века. 18 апреля 1991 года участники группы своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем матерное название мужского полового органа. Участники акции так выразили свой протест против закона "О нравственности", который запрещал ругаться матом в общественных местах и вводил наказание за это в виде 15 суток административного ареста.
Бибилов проголосовал по поправкам в Конституцию России в условиях самоизоляции
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Агентство «Рес» сообщает, что Бибилов проголосовал в своей резиденции в Джаве, куда приехала выездная участковая избирательная комиссия. Югоосетинский лидер находится на двухнедельной самоизоляции после визита в Москву для участия в Параде Победы.
Поправки необходимы не только для самой России, но и для Южной Осетии
«Как гражданин России, я должен был обязательно проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Хочу подчеркнуть, что поправки, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации, необходимы не только для самой России, но и для Южной Осетии», – сказал Бибилов.
Он отметил, что изменения повлияют на отношение к России как самих граждан Российской Федерации, так и всего мира.
«Эти изменения направлены на защиту интересов граждан России, а также связаны с социальной защитой населения и обеспечения безопасности. Более того, они обеспечат превалирование внутренних законов над международными, что поможет в решении вопросов, которые возникают между Южной Осетией и Россией», – сказал он.
Бибилов выразил твердую уверенность в необходимости внесения этих поправок.
«Без сомнения, поправки делают Российскую Федерацию более ответственной в сфере социальной защиты, обеспечения безопасности своего населения и многих других жизненно важных сфер. Поэтому каждый гражданин России, который хочет для своей страны светлого будущего, должен прийти и проголосовать», – заявил он.
Ранее по поправкам в Конституцию России проголосовал президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
- Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Одна из них предусматривает «обнуление» его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
У Сил обороны Грузии новый командующий. ВИДЕО
Генерал-майор Георгий Матиашвили вступил в должность командующего Силами обороны Грузии. Церемония передачи полномочий состоялась на территории 4-й механизированной бригады. Силами обороны с 2016 года руководил генерал-лейтенант Владимир Чачибая.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к военнослужащим на церемонии передачи полномочий и заявила, что грузинская армия была, есть и будет носителем национальных ценностей. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».
«Начинается новый этап усиления и развития Сил обороны. Должность командующего Силами обороны Грузии чрезвычайно важна, поскольку предполагает оперативное управление нашими Силами обороны, их планирование, подготовку и развитие. На командующего возложена огромная ответственность в условиях, когда нарушены суверенитет и территориальная целостность страны, когда в управлении требуется примерная целенаправленность и последовательность. Для того чтобы справиться со сложнейшими вызовами необходимы - оперирование на будущее, бесперебойное развитие и, разумеется, твердая воля. Мы страна, ориентированная на будущее и у нас есть амбиция дать пример другим», – заявила Саломе Зурабишвили.
По словам президента, у Сил обороны Грузии есть сильная международная поддержка.
«Хочу обратиться к грузинской армии и поблагодарить её за профессионализм, верность и самоотверженность. Вы являетесь опорой государства. Грузинская армия стояла и стоит на верности родине, самоотверженности и чести. Грузинская армия была, есть и будет носителем национальных ценностей. Грузинская армия была и будет надежной силой для наших партнеров», – заявила президент.
Трампа призывают ужесточить санкции против РФ после сведений о талибах
Президенту США Дональду Трампу следует ввести новые экономические санкции против России, если подтвердятся сообщения, что Москва платила вознаграждения талибам за убийства американских солдат в Афганистане. Такое мнение высказали представители Демократической партии.
Среди тех, кто поддерживает ужесточение мер, глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф. "Мы должны оценить, какие санкции стоит применить, чтобы и дальше сдерживать негативные действия России", – подчеркнул Шифф. Другой конгрессмен-демократ Мики Шеррилл назвала обвинения в адрес Москвы "крайне тревожащими". "Если они окажутся правдой, Россия столкнётся с последствиями", – сказала Шеррилл.
Сторонники новых санкций есть и среди республиканцев. На брифинге днём ранее ряд сенаторов заявили, что последствия для России должны быть, если сообщения в СМИ подтвердятся. Но решение должно приниматься только после тщательного анализа ситуации, отмечают они.
Давление на Трампа усиливается после публикаций, первая из которых появилась в The New York Times. Газета ссылалась на несколько неназванных источников, знакомых с ситуацией. В сообщении говорилось, что выплаты боевикам за убийства солдат международной коалиции осуществлялись в период, когда США и представители талибов вели переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане.
Глава Белого дома изначально утверждал, что он не был проинформирован на этот счет спецслужбами. Представитель Трампа отмечала, что среди сотрудников разведки не было уверенности в том, что все этих сведения о вознаграждениях правдивы. 30 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что Трамп не был проинформирован "лично" о ситуации. Получал ли президент какой-либо письменный доклад о предполагаемых переводах средств талибам, Макинэни не уточнила. В статье The New York Times на этот счет говорилось, что Трампу во второй половине февраля чиновники представили свои выводы в письменном виде.
Сейчас демократы, а также некоторые республиканцы задаются вопросом, читал ли президент этот отчёт. И если он с ним ознакомился, то почему не было жесткой реакции с его стороны.
По сведениям журналистов, американцам удалось перехватить информацию, которая свидетельствует о крупных переводах средств талибам со счетов, контролируемых российской военной разведкой (ГРУ). Были и другие свидетельства, отмечает The New York Times.
Россия и представители талибов отрицают существование каких-либо схем вознаграждений за убийства американских военнослужащих.
Грузия временно откроет сухопутный коридор для возвращающихся из Армении россиян
Грузинская сторона согласовала проезд по своей территории на автобусах очередной группы граждан России, возвращающихся домой из Армении, – сообщили в посольстве России в Армении.
По информации диппредставительства, ведется проработка аспектов этого организованного возвращения.
«По договоренности с посольством ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» готова взять на себя расходы по оплате комфортабельных автобусов туристического класса (с кондиционерами и туалетами), что существенно облегчит проезд через территорию сопредельного государства, т.к. не потребуется делать технических остановок. Списки будут формироваться на основании предоставленных Вами ранее данных, по итогам с отъезжающими свяжутся сотрудники консульского отдела посольства. Будет обеспечена необходимая санитарная обработка транспортных средств», - сказано в сообщении.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури накануне заявил, что граница Грузии с Россией остаётся закрытой. Комментируя сообщения пользователей социальных сетей, он сказал, что в страну пускают лишь граждан Грузии; лиц с двойным гражданством; а также граждан России, если их супруг или ребёнок – гражданин Грузии.
- Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля.
Михаил Саакашвили показал грузинских «десантников», среди них Зураб Адеишвили
Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел первое заседание Национального совета реформ. В нём приняли участие руководители Кабинета Министров и Верховной Рады.
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в социальной сети Facebook опубликовал фотографии с заседания, подписав их: «Грузинский десант». Среди «десантников» - бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, экс-глава Службы доходов Грузии Георгий Цхакая.
После смены власти в Грузии в 2012 году, Зурабу Адеишвили предъявили обвинения по нескольким делам. Однако Интерпол прекратил его международный розыск. По делу о банкротстве «Карту банка» суд заочно приговорил Адеишвили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, по делу телекомпании «Иберия» - к двум годам лишения свободы (срок сокращён на четверть – до года и 6 месяцев), по делу о незаконном изъятии винного завода «Акура» в городе Телави - к двум годам.
Недавно Саакашвили заявил, что Адеишвили работает советником Генпрокурора Украины. Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе отметил, что информация не соответствует действительности и Адеишвили был лишь временно трудоустроен при предыдущем главе украинской прокуратуры.
- Назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины стало причиной дипломатического скандала между Тбилиси и Киевом. Посла Грузии в Украине вызвали в Тбилиси для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили «ошибочной».
За сутки в Армении выявили 523 новых случая коронавируса, скончались 10 человек, выздоровели 515
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 523, в общем составив 26065.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 515 и сейчас составляет 14563.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 453.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 149 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (двое за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10900, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 113665 (1821 за последние сутки).
В России сегодня последний день голосования по Конституции
В России сегодня проходит основное голосование по поправкам в Конституцию. Этот день объявлен выходным в отличие от шести предыдущих дней, когда проводилось предварительное голосование.
Такой формат, как общероссийское голосование, используется в России впервые, его регулирование не попадает под основной выборный закон. Поэтому ЦИК утвердил специальный порядок, содержащий элементы традиционных выборов и ряд новшеств, часть из них связана с опасностью распространения коронавирусной инфекции, из-за которой первоначальную дату голосования - 22 апреля перенесли на 10 недель.
При всем сходстве процедур предварительного и основного голосования их правила несколько различаются. Только 1 июля будет вестись онлайн видеотрансляция с оснащенных камерами избирательных участков. До этого запись велась, но доступна была только для внутреннего пользования. На избирательных участках заработают комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). До этого использовались только урны, содержимое которых каждый вечер перемещалось в сейф-пакеты для подсчета после окончательного закрытия участков 1 июля. Сегодня уже не будет проводиться голосование вне помещений, например во дворах, а также электронное голосование.
Предварительное голосование проводилось с 25 по 30 июня. По данным ЦИК, за эти шесть дней проголосовали почти 50 миллионов человек, явка составила 45,7 процента.
В двух российских регионах – Москве и Нижегородской области – проводилось электронное голосование. Явка на нём составила 93 процента.
Подсчёт результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.
Движение "Голос" опубликовало "Предварительное заявление о ходе предварительного голосования по изменению Конституции России". В нём говорится о многочисленных нарушениях в ходе голосования – в частности, о давлении на организаторов наблюдения в регионах, в том числе со стороны сотрудников полиции. На одном из избирательных участков Петербурга полицейский напал на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля и сломал ему руку. Информация о нарушениях при предварительном голосовании приходит и из-за рубежа, где некоторым россиянам удалось проголосовать несколько раз.
"Голос" получило 278 обращений от жителей 35 российских регионов. Как минимум 131 сообщение содержит признаки нарушений. Поступает информация о вероятных вбросах бюллетеней. Кроме того, граждан по-прежнему принуждают к участию в голосовании.
Издание "Открытые медиа" на своём сайте продемонстрировало техническую возможность подтасовки результатов при электронном голосовании . Ранее телеканал "Дождь" сообщал, что в Москве на электронное голосование регистрируют пожилых людей без их ведома. Для этого организаторы раздают им сим-карты и открывают доступ к базам с персональными данными, обещая заплатить за каждую регистрацию на сайте mos.ru.
Накануне Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал принять участие в голосовании по поправкам. В выступлении он заявил, что, голосуя, россияне выбирают жизнь в стране с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан и с эффективной властью, подотчётной обществу. Поправку, которая предполагает обнуление президентских сроков, что позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы государства , он не упомянул.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
Помпео призвал к продлению эмбарго на поставки оружия Ирану
Государственный секретарь США призвал Совет безопасности ООН к продлению эмбарго на поставки оружия Ирану. Майк Помпео аргументировал свой призыв тем, что Иран не является "ответственной демократией".
Срок действия эмбарго истекает в октябре 2020 года. Ранее в июне США подготовили проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану. Однако, Китай и Россия, как постоянные члены Совета безопасности ООН, имеющие право вето, предупредили, что выступят против принятия американского проекта, сообщил "Голос Америки".
Госсекретарь на это ответил, что Пекину и Москве следовало бы прислушаться к другим странам региона, которые настойчиво просят о продлении эмбарго.
Администрация Трампа не раз заявляла, что отменять оружейное эмбарго в отношении Ирана недопустимо.
В Грузии за сутки выявили три новых случая коронавируса
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 931. За сутки в стране выявили три новых случая заражения. Уже десятый день суточный прирост новых случаев не превышает трёх.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших составляет 794 – этот показатель на за сутки не изменился.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 122.
3080 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 242. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 33 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтверждённых случаев коронавируса, из них 76 человек выздоровели.
Мамука Мдинарадзе: Мы намерены в ускоренном порядке принять изменения в Избирательный кодекс
«Мы намерены завтра и послезавтра в ускоренном порядке принять изменения в Избирательный кодекс, и мы учитываем практически подавляющее большинство рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ», - заявил после заседания, состоявшегося в офисе правящей партии «Грузинская мечта», лидер большинства Мамука Мдинарадзе.
По его словам, наряду с конституционными изменениями принятие во внимание рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ означает, что в стране повысится качество демократии и останется меньше места для спекуляций.
«Сегодняшняя встреча была посвящена продолжению этого позитивного процесса, мы намерены завтра и послезавтра в ускоренном порядке принять изменения в Избирательный кодекс, и мы, самое главное, учитываем практически подавляющее большинство рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ. Вместе с конституционными изменениями принятие во внимание рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ и их отображение в соответствующих нормах означает, что в стране еще более повысится качество демократии, будет еще меньше вопросов и останется еще меньше пространства для спекуляций, которые касаются выборов, потому что наша главная задача - провести выборы так, чтобы этих вопросительных знаков было как можно меньше», - заявил Мдинарадзе.
По информации «ИнтерпрессНьюс» заседание большинства, на котором обсуждались изменения, вносимые в избирательное законодательство, началось в 20:00. На заседании не присутствовал председатель партии Бидзина Иванишвили.
В центральном офисе «Грузинской мечты» прошло заседание парламентского большинства
В центральном офисе политического объединения «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» состоялось заседание парламентского большинства. По сообщению пресс-службы партии, члены большинства обсудили изменения в Избирательный кодекс. Председатель партии Бидзина Иванишвили на заседании не присутствовал.
Как известно, сегодня комитет по юридическим вопросам в ускоренном порядке в первом чтении рассмотрел представленный членами парламента Грузии Арчилом Талаквадзе, Ираклием Кобахидзе и Давидом Матикашвили в порядке законодательной инициативы проект органического закона «О внесении изменений в органический закон «Избирательный кодекс Грузии» вместе с сопутствующими проектами. Комитет поддержал рассмотрение законопроекта на пленарном заседании.
Парламент рассмотрит в первом чтении изменения, входящие в Избирательный кодекс, 1 июля.
Правительство Азербайджана планирует продлить режим жесткого карантина еще на 2 недели
Правительство Азербайджана планирует продлить режим жесткого карантина в Баку и еще шести городах еще на 2 недели. Соответствующее заявление сделал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, с целью превенции распространения вируса, данную практику применяют в нескольких странах мира.
В Азербайджане до 1 августа действует специальный карантинный режим. Кроме того, в Баку, еще 6 городах до 5 июля действует жесткий карантин. В рамках этого карантина не работают многие объекты, население может покидать дома только на 2 часа в день на основе СМС-сообщения.
За последние 24 часа в Азербайджане выявлено 556 новых случаев COVID-19, семь человек умерли. Информацию СМИ распространяют со ссылкой на оперативный штаб. По данным штаба, за последние сутки от вируса излечились 346 человек.
В общей сложности, с момента распространения вируса в Азербайджане выявлено 17 524 подтвержденных случая COVID-19, умерли 213 человек. В настоящее время 7596 инфицированных проходят лечение в больницах по всей стране.
Шесть кандидатов продолжат борьбу за пост президента Беларуси
Борьбу за пост президента Беларуси продолжат шесть кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко и находящийся под арестом Виктор Бабарико, который считается его главным оппонентом на выборах.
Это следует из результатов проверки подписей, собранных в поддержку кандидатов. Результаты опубликовала во вторник Центральная избирательная комиссия. Для регистрации кандидатом необходимо было собрать более 100 тысяч действительных подписей.
По итогам проверки этот рубеж преодолели 6 кандидатов - Лукашенко (зачтено почти 2 миллиона подписей в его поддержку - это более 20 процентов всего взрослого населения страны), Бабарико (действительными признаны около 165 тысяч подписей из собранных более 400 тысяч), а также Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и супруга арестованного оппозиционного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская. При этом, судя по данным ЦИК, у Канопацкой, Черечня и Дмитриева действительными признаны больше подписей, чем они сдали. В комиссии объяснили это тем, что данные о числе сданных подписей, о которых сообщили кандидаты, были недостоверными.
По всей видимости, не будет допущен к выборам еще один оппозиционный кандидат Валерий Цепкало - у него меньше 100 тысяч действительных подписей. Кандидат будет оспаривать результаты проверки.
Окончательного решения о регистрации кандидатов пока нет, оно будет приниматься в июле.
- Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок, он руководит страной более 25 лет и переизбирался на выборах, которые международные организации, как правило, считали не соответствующими демократическим стандартам. Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко, разгонами и задержаниями их участников. В ходе кампании был арестован кандидат Виктор Бабарико, его обвиняют в причастности к экономическим преступлениям, связанным с деятельностью «Белгазпромбанка», который он возглавлял. Арестован также его сын, глава его штаба.
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 51 гражданина самопровозглашенной республики Абхазия. По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, ни у кого из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан проходят лечение в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Кадыров предложил, чтобы Путин был президентом пожизненно
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом России. Он заявил об этом во время совещания с чиновниками по голосованию по "путинским" поправкам к Конституции.
"Я всегда говорил, мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим. Сегодняшняя Чеченская республика – такого никогда у нас в истории не было, поэтому мы сегодня живем в правовом государстве в Российской Федерации. Мы граждане этой великой страны", – заявил он.
Кадыров отметил, что любая из поправок к Конституции не вносится просто ради изменений – это делается "ради усиления государственной позиции, чтобы сохранить государство и Конституцию". Глава Чечни не уточнил, что одна из поправок касается обнуления президентских сроков Путина и позволит ему и дальше избираться президентом, если он будет выигрывать выборы.
"Я всем своим родным и близким говорил и говорю: все мы должны выйти и проголосовать за поправки. Если кто-то не вышел со своей семьей проголосовать за поправки, ему безразлично, что будет завтра с его детьми, – сказал он. – Мы должны укрепить семейный институт. Конституция дает нам возможность воспитывать наших детей по линии развития патриотизма, духовности, физически и интеллектуально. Что нам еще нужно?"
Весной 2018 года Рамзан Кадыров уже выступал с заявлением, что Путину нужно предоставить право быть президентом больше двух сроков. "Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы", – сказал тогда Кадыров.
Через месяц, в апреле 2018 года, в парламенте Чечни заявили, что готовы внести в российскую Госдуму законопроект о поправке к Конституции, которая позволила бы одному и тому же лицу занимать пост президента России не два, а три срока подряд.
Владимир Путин находится у власти в России с 2000 года. Он дважды избирался президентом в 2000-е годы: в 2000 и 2004 годах. Тогда президентский срок в России составлял четыре года.
В 2008 году Путин и тогдашний глава правительства провели "рокировку": президентом стал Медведев, а Путин занял пост главы правительства.
В 2012 году Путин пошел на третий срок: в том же году срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет. В 2018 году он стал президентом в четвертый раз и, если поправка об обнулении будет принята, сможет пойти на выборы также в 2024-м и в последующие годы.
Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня, официальное назначено на 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить в Конституцию упоминание бога и запретить "умалять подвиг защитников Отечества" – всего 206 поправок и уточнений.
Евросоюз официально внёс Грузию в список безопасных стран
Евросоюз официально опубликовал список безопасных стран. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
Список носит рекомендательный характер. Т. е. отдельные страны ЕС с 1 июля смогут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели. В нём пока нет России, США и Бразилии.
В пресс-релизе Совета ЕС говорится, что ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, должны сниматься поэтапно.
Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. В Тбилиси заявили, что в страны ЕС в июле будут осуществляться чартерные рейсы.
Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заразился коронавирусом
Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заразился коронавирусом.
63-летний Царукян разместил на своей официальной странице в Facebook одно из своих предыдущих видео, в котором он шутил, что «коронавирус не трогает хороших людей», написав: «Выходит, коронавирус не обходит и хороших людей стороной. Здоровья всем инфицированным».
Пресс-секретарь лидера партии «Процветающая Армения» и член одноименной парламентской фракции Ивета Тоноян сообщила Радио Азатутюн, что, по ее информации, у Царукяна подтвердился коронавирус.
Ранее стало известно, что около десятка депутатов Национального собрания были инфицированы коронавирусом. При этом, инфицированные есть как в правящей фракции «Мой шаг», так и в возглавляемой Царукяном фракции «Процветающая Армения».
- Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 415, в общем составив 25542. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 751 и сейчас составляет 14048. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 443, а 147 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
Путин и Лукашенко под Ржевом открыли памятник советскому солдату
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник приняли участие в торжественном открытии мемориала советскому солдату. Он установлен под городом Ржев (Тверская область России), где в 1941–43 годах шли кровопролитные бои между советскими и немецкими войсками, в которых только с советской стороны погибли более миллиона человек.
Доминанта мемориала – 25-метровый памятник солдату работы скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.
Памятник установлен, как утверждается, на пожертвования, без привлечения бюджетных средств. Организационную работу по его установке провело Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства России и Беларуси и российских государственных структур.
Предполагалось, что его откроют 9 мая, однако открытие перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Ржевская битва в советские времена оставалась в тени других крупных сражений Второй мировой, таких как Сталинградское и Курское сражения, хотя по потерям она была с ними сопоставима. В статье, недавно опубликованной к 75-летию окончания Второй мировой войны, Путин написал, что подо Ржевом погибли более миллиона советских военных (при этом в англоязычной и русскоязычной версии статьи цифры потерь отличаются на несколько сот тысяч).
Выступая на церемонии открытия, российский президент сказал, что не допустит, чтобы подвиг советских солдат был "затёрт, замазан ложью и фальсификациями".
За полчаса до открытия мемориала Путин выступил на его фоне с обращением к россиянам, призвав их голосовать за поправки к Конституции.
Президент Беларуси, в свою очередь, сказал: "Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии". Он также назвал мемориал символом дружбы между Беларусью и Россией.
- Лукашенко встречается с Путиным второй раз за последнюю неделю – 24 июня он был в Москве на параде Победы. Оба руководителя возложили цветы к мемориалу, оживлённо беседуя во время церемонии и прервав разговор только во время минуты молчания и исполнения гимнов. После церемонии состоялись переговоры Путина и Лукашенко. В Беларуси в августе пройдут президентские выборы – на фоне массовых протестов в стране и наметившегося охлаждения отношений с Россией. О содержании переговоров пока сообщений нет.
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