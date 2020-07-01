Очередь на голосование под слоновыми пальмами

Голосование по поправкам в Конституцию РФ постоянно и временно проживающих в Абхазии российских граждан проходило, в отличие от России, только один день – 1 июля с восьми утра до восьми вечера в помещении консульского отдела посольства России в Сухуме, на улице Лакоба. Для жителей районов республики, как объявлялось накануне, был организован транспорт до посольства.

Когда пару недель назад стало известно, что на всю Абхазию будет работать только один участок для голосования, сразу же зазвучали голоса, что этого очень мало. Ведь во время выборов и российского президента, и в Госдуму РФ в Абхазии уже много лет организовывались избирательные участки во всех районах и городах страны.

Мне вспомнилось, как в начале нулевых годов жители Абхазии, получившие незадолго до этого российские гражданство и паспорта, впервые участвовали в выборах в Госдуму РФ. Опыта по организации таких выборов в Абхазии, еще не признанной Россией, не было, а энтузиазма у голосовавших было хоть отбавляй: их тогда воодушевляло, что кто-то на планете за пределами Абхазии воспринимает их как людей с правом голоса. В результате очередь желающих проголосовать в бывшем санатории МВО в Сухуме, где располагался штаб Миротворческих сил СНГ, растянулась на сотни метров. Под вечер председатель «Народной партии» Абхазии Якуб Лакоба со своими однопартийцами даже перекрывал автотрассу, проходившую рядом с санаторием, требуя продлить время голосования, дабы успели бросить в урны бюллетени все члены этой партии, у которой было заключено соглашение о взаимоподдержке с «Народной партией» России: ведь представители той баллотировались в Думу….

Но тогда российские паспорта имели 80-90 процентов жителей Абхазии, поскольку без них они не могли никуда из республики выехать. После 2008 года, когда Россия признала Абхазию и удостоверяющие личность документы в ней, получить российское гражданство стало сложнее. По оценкам экспертов, сейчас в Абхазии 60-70 процентов жителей с российскими паспортами, и эта цифра с каждым годом уменьшается. (В СМИ приводилась также цифра, что сейчас в республике около 140 тысяч граждан РФ.) Интереса к нынешнему голосованию также меньше; примечательно, что абхазские СМИ в предыдущие недели почти не уделяли внимания этой теме, будучи сосредоточены на других. Так что ответ на вопрос, достаточно ли будет одного участка, чтобы не создавать «столпотворения», мог дать только текущий день.

На днях в одном российском интернет-издании жительница Гагры Мимоза Кутарба, среди прочих опрошенных, рассказала, что как гражданка России хотела бы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, но она «лишена такого права»: «Голосовать можно только в посольстве в Сухуме, ехать дорого и далеко. Граница закрыта, в России мы проголосовать не можем». Конечно, то, что ее заблаговременно не проинформировали о возможности бесплатно поехать в пункт голосования на автобусе, – недоработка местных властей, но и журналисты, готовившие этот материал, должны были быть лучше информированы.

Президент Абхазии Аслан Бжания досрочно, 30 июня, проголосовал по поправкам в Конституцию России. В голосовании также приняли участие вице-президент Бадра Гунба и глава правительства Александр Анкваб. Все они имеют двойное гражданство с РФ. Бжания при голосовании сказал: «Мероприятие значимое, рассматривается вопрос, связанный с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации. Я абсолютно уверен в том, что эти изменения направлены на усиление государственности, на развитие государственных институтов, что в конечном итоге благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан РФ».

Досрочно свой выбор сделали также военнослужащие российской военной базы в Абхазии и сотрудники МВД республики. Правоохранители голосовали в помещении МВД вчера, чтобы сегодня ничто не отвлекало их от охраны общественного порядка.

Мне сегодня пришлось ездить на улицу Аидгылара в консульский отдел дважды. Подойдя в первом часу дня ко входу в консульский отдел, увидел очередь из ста примерно человек, которая начиналась от шеренги слоновых пальм на противоположной стороне улицы. (Знаменитая аллея этих пальм тянется здесь до набережной.) Пришлось воспользоваться своим редакционным удостоверением и пройти без очереди. Поднялся в цокольное помещение, где расположился участок, и решил первым делом проголосовать, тем более что один из сотрудников в медицинской маске тут же вручил мне шариковую ручку для заполнения бюллетеня. Но не успел даже как следует оглядеться – сотрудник милиции, которому предъявил удостоверение, поднялся вслед за мной и строго попросил покинуть помещение, так как меня не оказалось в списке освещающих мероприятие.

Я не стал его просить позволить мне проголосовать и вышел, ибо иначе получалось, что воспользовался удостоверением, дабы «пролезть без очереди». Но ощущение, что попал в какую-то бредовую ситуацию, не покидало. Ладно, сам виноват, что не смог предвидеть подобного «выверта» бюрократической машины.

Пообщаться с людьми, впрочем, можно было и на улице. У одной женщины средних лет, которая стояла в конце очереди и обмахивалась веером, решил взять короткое интервью. Она сказала, что приехала из села Тамыш и представилась:

«Асланова.

– А зовут?

– Лариса.

– А как вы сюда добирались? Транспорт был организован какой-то для вас?

– Для нас? Маршрутка. Маршруткой приехала…

– То есть власть не организовывала доставки желающих?

– Нет, не организовывала.

– Будете «за» или «против» голосовать, если не секрет?

– Думаю, что надо «за».

– Почему?

– Ну, все-таки он уже «укоренился». (Смех). Что-то для нас тоже хорошее будет…

– Сколько тут стоять вам придется? Это же долго.

– Да нет, говорят, недолго».

Затем я поехал писать этот репортаж. После шести вечера, когда очередь под слоновыми пальмами уже иссякла, приехал на участок снова и все же проголосовал.

Поправки в Конституцию России, как известно, принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Первоначально планировалось провести всенародное голосование по ним 22 апреля, но наступление коронавирусной пандемии заставило перенести его на более поздний срок. Одна из поправок предусматривает «обнуление» президентских сроков Путина, что дает ему возможность оставаться главой государства до 2036 года. Результаты голосования в Абхазии, как и общие цифры по нему, будут известны завтра.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия