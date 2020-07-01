«Мы точно знаем, что при Путине нас не сдадут»

В Южной Осетии, где более 90% жителей имеют и российское гражданство, прошло голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки были открыты в Цхинвале и в поселке Дзау. Согласно информации российского посольства, с 11 утра там наблюдалась высокая явка.

В Цхинвале голосование за поправки в Конституцию РФ было организовано в здании российского посольства. Известный в республике общественник, правозащитник, ныне директор колледжа Лира Козаева проголосовала еще вчера. Вместе с коллегами она пришла к зданию посольства около часа пополудни. По словам Козаевой, народу было много, настроение у людей было хорошее:

«Все было организовано замечательно. Разграничительные линии расчертили, чтобы люди не толпилось (все-таки мы на карантине). При входе поставили агрегаты для дезинфекции рук, раздавали маски, перчатки. В общем, все было предусмотрено. И там было довольно много людей, я минут пятнадцать стояла на входе, пока не освободилось место за двумя столами, где фиксировали паспортные данные. Потом пришлось еще постоять в очереди перед тремя кабинками для голосования. Я знаю, что многие проголосовали».

Политолога Вячеслава Гобозова пандемия коронавируса застала во Владикавказе, и с тех пор он находится в столице Северной Осетии. Он наблюдал за дискуссиями, которые развернулись в российском обществе вокруг поправок к Конституции – на центральных телеканалах, в соцсетях и интернет-ресурсах. Вячеслав Гобозов сопоставил российские аргументы с резонами южных осетин. По наблюдениям политолога, именно те пункты поправок, которые вызвали наибольшие возражения в России, для южных осетин стали главным мотивом для того, чтобы принять участие в голосовании:

«Самое важное в этих поправках для южных осетин – обнуление президентских сроков. Оно позволяет как бы законсервировать ситуацию. Мы точно знаем, что при Путине политика в отношении Южной Осетии останется неизменной, нас не сдадут и не станут решать какие-то вопросы за наш счет. Поэтому, извините, для нас это вопрос жизни и смерти. Для нас он намного важнее, чем те вопросы, которые волнуют, например, жителя средней полосы России.

– Подобного рода опасения выдвигаются в качестве главного аргумента в пользу присоединения, мол, если Южная Осетия войдет в состав России, то ее уже не отдадут Грузии, кто бы ни пришел к власти после Путина.

– Признание нашей независимости и избавление Южной Осетии от перманентного грузинского геноцида связано с нынешним руководством России – с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, с этой командой. В Южной Осетии и сегодня присутствуют страхи, что если эта команда уйдет, то ее сменят так называемые либералы со своими идеями передачи Крыма, Южной Осетии и Абхазии. Поэтому вполне понятно, почему южные осетины не видят альтернативы Путину. Поэтому южные осетины, исходя из своих национальных интересов, голосуют за обнуление сроков Владимира Путина. Именно возможность это сделать стала стимулом для того, чтобы пойти проголосовать за поправки».

Согласно заявлению посольства России в Южной Осетии, по данным на 14:00 в Цхинвале проголосовало 1252 человека. Избирательные участки закрылись в 20:00, после чего избирательная комиссия приступила к обработке бюллетеней. Итоги голосования будут переданы ЦИК России.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия