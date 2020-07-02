Что делать с расизмом?

Пик беспорядков в Соединенных Штатах и некоторых других странах из-за убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда, видимо, прошел. Что, кроме снесенных памятников и разгромленных магазинов, осталось? Можно ли сказать, что кто-то вынес какие-то полезные уроки, благодаря чему мы научимся что-то делать лучше?

Я сказал «мы» потому, что дело не касается только Америки. Соединенные Штаты – особый случай, у них была история чернокожего рабства, у Европы такой истории не было. Но большинство мировых обществ разделено с расовой точки зрения, и чем дальше, тем разделеннее. Прежде всего, это касается демократических стран. И нет необходимости под словом «раса» понимать только цвет кожи: это слово может означать любое деление людей по биологическому признаку, т.е. по признаку, который человек просто так изменить не может. Можно слово «раса» изменить на слово «этнос» - суть от этого не изменится.

В демократии, люди различных рас должны сосуществовать в условиях равноправия и взаимного уважения. Мы знаем, что так должно быть, и даже думать по-другому для цивилизованных людей считается постыдным.

Но как этого достичь? И вообще – возможно ли этого достичь? Или, может быть, именно демократический характер общества, укоренение либеральных ценностей усложняет проблему сосуществования различных расовых групп, а не наоборот? Меня лично последние американские события настроили на крайне пессимистический лад.

Самое глупое в этих условиях – говорить о полицейской реформе. То, что в американской полиции свирепствует «институциональный» или «системный» расизм, – миф, который многократно развенчан, но тем не менее крайне живуч. Живуч он не потому, что имеет основание в реальности, а потому, что удобен. Он нужен для того, чтобы не видеть реальных проблем.

Я не разбираюсь в том, какие формы организации полицейской работы лучше. В ответ на беспорядки в Америке проведут какие-то реформы в этой области; возможно, они принесут какие-то улучшения, но, очень может быть, нововведения скорее ухудшат ситуацию.

Сторонники мифа ведрами поливают общество статистикой о том, что чернокожих граждан чаще арестовывают, обыскивают, останавливают за транспортные нарушения и т.д. С их точки зрения все это – неопровержимое доказательство наличия «системного расизма».

На первый взгляд, статистика выглядит убедительно. Но для того чтобы опровергнуть ее далеко идущие выводы, надо сказать то, что говорить неудобно, – чернокожие чаще нарушают закон. Это говорить неудобно потому, что появляется риск быть обвиненным в расизме: говорящему могут приписать представление, что люди определенной расы по своей природе в большей степени привержены насилию и преступному поведению. А людям неприятно, когда их обвиняют в расизме. Поэтому удобнее промолчать или повторить прописную истину о том, что расизм – это плохо и с ним надо бороться.

Почему афроамериканцы совершают больше преступлений, чем остальные? О причинах можно говорить много. Одной из исторических причин может быть и наследие рабства и белого расизма. Могут быть и другие причины. Но я – не лучший эксперт на эту тему.

Главное – признать определенные реальности. В первую очередь равноправие на индивидуальном уровне никак не гарантирует того, что представители различных расовых или этнических групп будут статистически одинаково успешными. Например, в Америке представители азиатских, или «желтых», рас на среднестатистическом уровне могут быть более успешными, чем люди европейского происхождения. Но это не делает последних жертвой расовой дискриминации.

Во-вторых, в чем именно состоит «расизм», далеко не ясно, но если таковым считать предпочтение представителям своей «расы» и недоверие по отношению к «чужим», такой расизм совсем искоренить невозможно в принципе. К сожалению, это – часть человеческой природы. Но можно победить расизм как идеологию, которая предполагает, что людям какой-то расы полагается больше, чем другим. Исторически Америка долго была расистским обществом, но сегодня она преуспела в преодолении расизма больше, чем подавляющее большинство остальных стран. По крайней мере, со стороны представителей европейской расы проявление расизма стало почти абсолютным – табу. Можно ли это табу еще более усилить? В теории – может быть, но я такого пространства не вижу.

Происшедшее в последние дни настраивает на пессимистический лад потому, что, как видно, победа над расизмом в том смысле, в каком она возможна, недостаточна. Остается объективное различие между образом жизни, представлениями и, что главное, уровнем жизненного успеха представителей различных рас. Их надо чем-то объяснить, и культивируется миф о «системном расизме». Этот миф можно развенчать, но как его победить?

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