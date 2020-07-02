Спортсмены и любители хотят здорового образа жизни

Открытие фитнес-клубов и плавательных бассейнов в Грузии вновь откладывается, несмотря на жалобы их владельцев на колоссальный ущерб. Меры безопасности, продиктованные пандемией, все еще в процессе разработки, объясняют в Межведомственном координационном совете по борьбе с распространением коронавируса. Владельцы и работники клубов здоровья требуют поторопиться.

«Позвольте нам заняться спортом», – с таким призывом к властям сегодня обратились спортсмены, фитнес-инструкторы и владельцы спортзалов. Десятки любителей здорового образа жизни провели сегодня акцию возле столичного метро Руставели с требованием позволить фитнес-клубам и плавательным бассейнам возобновить работу. Один из организаторов акции, тренер Георгий Васадзе заявил:

«Мы – безработные, остались без какого-либо заработка. Все уже открылось, нам же обещали дать разрешение на возобновление работы 6 июля, однако в итоге отказали. В Италии, Германии, Австрии заявляют, что спортзалы – объекты с минимальным риском распространения коронавируса. Мы согласны на все условия, кроме двух – выделить по восемь квадратных метров для тренировки на каждого отдельного человека и установить барьеры между тренажерами. Мы просим сократить это расстояние до пяти метров, а вместо барьеров установить тренажеры на расстоянии двух метров друг от друга. Такие стандарты приняты в странах, где эпидситуация похуже нашей, а у нас до сих пор не открываются залы».

Спортзалы, фитнес-центры и плавательные бассейны закрылись еще в марте по распоряжению правительства и должны были открыться 6 июля, однако два дня назад в Департаменте инспектирования условий труда Минздрава Грузии заявили, что с открытием придется повременить. Говорит глава этой структуры Бека Перадзе:

«Координационный совет продолжает наблюдать за бассейнами и фитнес-залами, которые должны открыться. Исходя из готовности сектора и учитывая эпидемиологическую ситуацию, решение будет принято в ближайшее время. На данном этапе продолжается наблюдение, и сектор поэтапно выражает свою готовность, мы в ежедневном режиме поддерживаем с ними коммуникацию».

Сектор выражает готовность с момента отмены чрезвычайного положения, утверждает менеджер клуба Lion Fitness Pro Василий Асланишвили:

«По поводу норм безопасности, дезинфекции – мы только за! Мы и так придерживались этих норм. У нас и до эпидемии были дезобарьеры, и в каждом углу стоят дезинфицирующие средства. Мы понимаем, что сейчас критически важно чистить и мыть зал как можно чаще».

Большие финансовые потери и у Вакийского плавательного бассейна в Тбилиси. Менеджер этого заведения Михаил Гоголадзе утверждает, что за последние три месяца бассейн потерял около миллиона лари. Тем временем объект полностью готов к принятию посетителей, утверждает он:

«В нашем бассейне вода фильтруется 24 часа в сутки. По химическому и бактериологическому составу она такая же чистая, как у вас в кране. Это подтверждают лабораторные тесты, сделанные представителями Министерства здравоохранения, они проводились и до эпидемии коронавируса. Даже учитывая такую чистоту воды, они потребовали, чтобы мы меняли 10 ее процентов каждые 24 часа. Мы объяснили, что в этом нет никакой нужды, поскольку вода и так фильтруется круглосуточно».

Непонятна медлительность властей в этом вопросе и эксперту по вопросам здравоохранения Марине Берадзе:

«Я не понимаю логики правительства. Считаю, что спортивные объекты необходимо открыть – это основные структуры, пропагандирующие здоровый образ жизни, что очень важно в сложившейся ситуации. Никакой опасности они не будут представлять, если там будут максимально придерживаться санитарных и гигиенических норм. Необходимо проветривать, убирать и поддерживать чистоту в помещениях, выполнять все рекомендации, разработанные Минздравом. Так сейчас происходит во всех других учреждениях страны».

По мнению Берадзе, это большой психологический стресс для спортсменов и любителей, когда привыкшим к нагрузкам людям не дают тренироваться.

Между тем сегодняшняя акция спортсменов, служащих и владельцев бассейнов – уже четвертая за месяц. Ее участники обещают сделать их намного более масштабными, если в ближайшее время в правительстве не дадут добро на открытие этих объектов.