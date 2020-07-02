Насколько эффективно исполняются законы в Южной Осетии? Наш традиционный цхинвальский опрос.

– Насколько эффективно, на ваш взгляд, исполняются законы в Южной Осетии?

Дина: Законы у нас исполняются не все, это во-первых. Во-вторых, законы есть, а механизмов их исполнения нет. Третье, это то, что у нас нет равенства перед законом. Это означает, что законы у нас не работают, они неуниверсальны, и они неодинаковы для всех. Когда наблюдается такая ситуация, можно сделать общий вывод, что законы не работают. Причина этого всего в том, что у нас нет своей законодательной базы. У нас все законодательство притянуто из Российской Федерации. Туда не включается наша специфика, у нас совершенно иная специфика. Поэтому законы априори работать не могут. Вторая причина - в нашем общинно-родовом сознании. Закон не может работать в таких условиях.

Константин: Что касается законов, которые были приняты у нас, я не могу сказать, что какие-то из них нарушаются вопиющим образом. В большинстве случаев законы копируются с российского законодательства. Российская Федерация – огромное государство, законы этого огромного государства не всегда нам подходят. У нас должны быть свои законы. А про исполнение закона скажу о законе о защите природы. Например, нельзя ловить рыбу на нересте. Я знаю, что этот закон постоянно нарушается.

Анна: По десятибалльной шкале я бы поставила шестерку. И то, не всегда. Например, закон, согласно которому, если земля не используется арендатором, то она переходит обратно к государству. Я все время слышу, что у нас не развивается сельское хозяйство, потому что земель не хватает, не развивается экономика.

Элиза: Так как я асоциальный человек сейчас, нахожусь дома и не работаю, не сталкиваюсь особо ни с чем, то не могу сказать, насколько эффективно законы исполняются.

Ирина: В любом случае, необходим гражданский контроль. У меня был такой опыт, у нас была объявлена амнистия, и один заключенный должен был выйти по амнистии. Но кто-то попытался не дать возможность применить амнистию к этому заключенному. Но мы вмешались, и он вышел на свободу. Гражданский контроль очень желателен, чтобы таких казусов не случалось.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия