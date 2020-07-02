Аслан Бжания: «Добыча нефти в Абхазии, если нефть есть, – проект перспективный»

В Сухуме прошла пресс-конференция президента Абхазия Аслана Бжания, который на днях вернулся из Москвы. Журналистов интересовали вопросы открытия границы с Россией, российской финансовой помощи, собственной программы развития экономики, договоренности с Россией по энергетике на время остановки ИнгурГЭС и другие.

Пресс-конференция с президентом длилась около двух часов. Круг тем был обширным. Первым прозвучал вопрос о взаимоотношениях президента с правительством, потому что в обществе периодически обсуждают противостояние, которое якобы имеет место между Асланом Бжания и Александром Анкваб. Президент ответил, что процесс формирования правительства еще не завершен, а закон отводит на него три месяца.

«Время еще есть. Качеством взаимоотношений я удовлетворен, какие бы разногласия не возникали, последнее слово всегда остается за президентом, и никто этого не оспаривает», - подвел черту Бжания.

Всех интересовал вопрос, когда откроют границу и были ли в Москве достигнуты какие-то договоренности об этом. Аслан Бжания считает, что в одностороннем порядке Абхазия открыть границу не может, и все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в России:

«Мы в любое время может открыть границу, но открывать границу в одностороннем порядке никакого смысла не имеет. Эта же мера должна быть предпринята и нашими российскими друзьями. Это тот случай, когда мы должны действовать синхронно. Подождем какое-то количество дней. Насколько мне не изменяет память, 24 или 25 июня большой поток туристов пошел в Сочи. Инкубационный период две недели, картина к 10 июля прояснится. Исходя из этой картины, будем действовать».

Насколько сегодня актуальна добыча нефти и что сейчас происходит в этой сфере? По мнению Бжания, ясность в этом вопросе появится только после того, как станет известно, какими запасами Абхазия располагает:

«Я вот взял с собой документ, это распоряжение, подписанное Бесланом Барциц 30 марта 2018 года, о внесении изменений в распоряжение Кабинета министров от 16 мая 2014 года о предоставлении компании «Апсны-Ойл» права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, а также в акватории Черного моря. Наверное, какие-то работы по разведке идут, более мне ничего не известно. Как только будет понятно, чем мы располагаем, располагаем ли мы тем извлекаемым объемом, который, с точки зрения коммерции, может быть интересным, конечно же, мы все еще раз взвесим. Добыча нефти в Абхазии, если нефть есть, – это проект перспективный».

Вопрос об интеграции Галского района и проблемах его жителей всегда стоит остро, так как проблемы людей там уже много лет не решаются. Аслан Бжания уверен, что тех из них, кто соблюдает законы страны и считает себя ее частью, необходимо «видеть»:

«Что значит интегрировать? В Галском районе, как и в других районах Абхазии, должна быть наша юрисдикция. Люди, которые проживают в Галском районе, и которые хотят приобрести гражданство в установленном порядке, люди, которые себя ассоциируют с абхазским государством и считают себя его неотъемлемой частью, этих людей надо видеть, их надо слышать, и в отношении них должна быть выстроена соответствующая работа. Там особенность состоит только в том, что это – приграничная территория».

Планирует ли государство меры поддержки для населения и бизнеса, которые в условиях пандемии испытывают большие трудности? Нет, государство таких мер себе позволить не может, потому что никакой подушки безопасности нет, бюджет на половину состоит из российской финансовой помощи и собственные возможности отсутствуют, - сказал Аслан Бжания. Вдобавок к этому, в результате эпидемии коронавируса, в бюджете образовалась огромная дыра размером почти в два миллиарда рублей. Но президент надеется, что Россия поможет.

Будет ли руководство Абхазии принимать какие-то шаги для развития собственной экономики, чтобы не зависеть от помощи извне, осталось не понятно, потому что Аслан Бжания переключился на коррупцию, которая препятствует экономическому росту. Он сообщил, что МВД и СГБ начало активно бороться с расхищением государственной собственности и попросил, чтобы СМИ подержали эти усилия правоохранителей.

Абхазия не останется без света, если начнется реконструкция ИнгурГЭС, Бжания и тут уверен, что российские друзья помогут. А вот о том, как эта помощь будет финансироваться, предстоит договариваться. За последние три года потребление возросло на 450 млн киловатт (примерно 1 млрд 300 млн рублей), необходимо разбираться, почему это происходит, в том числе, посмотреть на работу майнинговых ферм.

Аслан Бжания пообещал, что в ближайшее время, примерно через полгода, сдвинется с мертвой точки процесс упрощенного предоставления российского гражданства жителям Абхазии. Это было предусмотрено российско-абхазским договором, подписанным пять лет тому назад, почему никто этим не занимался, ему не понятно.

Журналисты напомнили об обещании отменить ввозной НДС, которое президент давал во время избирательной компании, но он уточнил, что не обещал совсем отменить налог, а говорил об изменении порядка взимания. «Было бы справедливо дать отсрочку», - сказал он.

В чем состоял план его московского визита помимо участия в параде Победы? И почему не состоялась запланированная встреча с Дмитрием Козаком? Оказалось, встречу отменили из-за того, что Козак «ушел на самоизоляцию», так как у него был контакт с больным коронавирусом.

Судьба сухумского аэропорта, пояснил президент, останется плачевной, так как компания, которая намерена была заниматься его реконструкцией, отказалась от планов: перевозок нет, перспектив нет, а вложений этот объект требует очень больших.