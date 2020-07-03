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В Турции начался суд по делу об убийстве журналиста Хашогги
Суд в Турции начал рассматривать дело об убийстве в Стамбуле в октябре 2018 года саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Обвинения выдвинуты против 20 подданных Саудовской Аравии. Их судят заочно.
Журналист, известный резкой критикой в адрес властей Саудовского королевства, прежде всего, наследного принца Мухаммеда бин-Салмана, был убит в консульстве своей страны. Эр-Рияд утверждает, что его гибель стала результатом грубой спецоперации, и что руководство страны такие последствия не санкционировало.
Среди тех, кого судят в Турции, бывший заместитель главы саудовской разведки Ахмед аль-Асири и экс-советник королевской семьи Сауд аль-Кахтани. Их обвиняют в подстрекательстве к умышленному убийству. По данным следствия, тело журналиста расчленили и вынесли из здания дипмиссии. Останки до сих пор не найдены.
В декабре прошлого года суд в Саудовской Аравии вынес смертный приговор пятерым обвиняемым по делу о гибели Хашогги, еще трое обвиняемых получили тюремные сроки. Слушания проходили при закрытых дверях.
В апреле прошлого года Госдепартамент США внёс в список граждан, которым запрещён въезд в страну, 16 человек, включая аль-Кахтани. Представители американской разведки высказывали мнение, что за убийством Джамаля Хашогги, который в последнее время жил в США и сотрудничал с газетой The Washington Post, может стоять лично принц Салман.
Другие новости дня
Германия экстрадирует бывшего высокопоставленного чиновника Минпробации Грузии
Германия выдала Грузии бывшего высокопоставленного чиновника министерства по исполнению наказаний и пробации Давида Чакуа, разыскиваемого по линии Интерпола.
Информацию о выдаче Чакуа подтвердили в прокуратуре Грузии и министерстве юстиции. Предположительно, его экстрадиция из Берлина произойдет сегодня, - сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Первый канал Грузии.
В период правления в Грузии партии «Единое национальное движение» Чакуа возглавлял департамент по исполнению наказаний Минпробации Грузии. Он проходит по ряду громких уголовных дел, начатых после смены власти в 2012 году.
Среди них тюремный бунт в 2006 году, во время которого погибли семь заключенных, задержание и избиении бизнесмена Звиада Абесадзе, а также дело о пытках заключенных – «тюремный скандал», разразившийся в Грузии в сентябре 2012 года, за две недели до парламентских выборов.
В Грузии Чакуа обвиняется в злоупотреблении служебным положением с применением насилия и оскорблением личного достоинства; подстрекательстве к унизительному и бесчеловечному обращению с заключенными; подстрекательстве к провоцированию преступления; подстрекательстве к фальсификации улик по уголовному делу; в насилии над свидетелем, а также в бесчеловечном или унизительном обращении.
Чакуа покинул Грузию в 2012 году, вскоре после своего смещения с должности из-за «тюремного скандала». В марте 2013 года, на основании запроса Тбилиси, его объявили в розыск по «красному циркуляру» Интерпола
В июне 2013 года Чакуа задержали в Австрии, однако позже выпустили под залог в размере 5 тысяч евро. Чакуа было запрещено покидать страну.
Актер Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП
Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП со смертельным исходом, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "я хочу возместить", не возместить, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина", – сказал он.
ДТП произошло в Москве вечером 8 июня. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. Его водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице.
В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Актеру грозит от пяти до 12 лет заключения. С 9 июня он находится под домашним арестом.
Также возбудили другое уголовное дело в отношении неустановленных лиц – о сбыте наркотиков. По данным прокуратуры, Ефремов во время смертельного ДТП находился за рулем в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
13 июня Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, предложил родственникам помощь и пообещал, что не будет "отмазываться" от наказания. Семья погибшего заявила, что не принимает извинений актера.
Ранее адвокат актера сообщал, что у Ефремова случился сердечный приступ. Близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов "остановил их". Адвокат добавил, что артист находится в подавленном состоянии и "очень переживает" из-за ДТП.
Умер отец Хабиба Нурмагомедова – он вылечился от коронавируса две недели назад
Скончался отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, тренер Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение!», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Проблемы со здоровьем у Абдулманапа Нурмагомедова начались в конце апреля. Сначала его госпитализировали в Дагестане и диагностировали пневмонию, а позже перевезли в одну из больниц в Москве с диагнозом COVID-19. Он перенес инсульт и неделю пробыл в коме. 18 июня СМИ сообщили, что Нурмагомедов вылечился от COVID-19.
За сутки в Армении выявили 662 новых случая коронавируса, скончались 10 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 662, в общем составив 27320.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 448 и сейчас составляет 15484.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 469.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 156 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11211, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 118102 (2337 за последние сутки).
Аслан Бжания пригласил Владимира Путина в Сухуми
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания пригласил президента России Владимир Путина в Сухуми. Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс».
«Во время обеда, который был после Парада, я пригласил Владимира Владимировича Путина и других президентов, присутствовавших на обеде, на открытие памятника авиаторам», – отметил Бжания.
Говоря о встрече с Путиным на мероприятиях в рамках Парада Победы, Бжания отметил, что формат не предполагал обсуждение межгосударственных проблем.
«Скорее всего, будет официальная поездка, в рамках которой будет возможность детально обсудить с российским коллегой все вопросы двустороннего сотрудничества», – отметил он.
Бжания также рассказал, что находится на постоянной связи с российским вице-премьером Дмитрием Козаком.
«Я, как известно, человек новый. Идёт процесс личного знакомства, налаживания деловых отношений», – сказал он.
НПО указывают на желание властей вмешаться в деятельность «Мтавари архи»
Оппозиционный канал «Мтавари архи» не допустит, чтобы кто-либо вмешивался в его редакционную политику, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя начатое Службой госбезопасности (СГБ) Грузии расследование.
«И правовые рамки Грузии также не дадут никому возможность вмешаться в редакционную политику СМИ», – отметил глава правительства.
Грузинские НПО при этом уверены, что власти пытаются оказать давление на «Мтавари архи» и демонизировать его.
«Если в сюжете телекомпании были представлены ложные факты, этот вопрос должен быть рассмотрен в рамках механизма саморегулирования, а не в рамках уголовного дела», – сказано в заявлении НПО.
Ранее СГБ Грузии обвинила оппозиционный «Мтавари Архи» в умышленном искажении фактов. В сюжете телекомпании от 20 июня говорилось, что жителям Марнеульского района предлагают деньги за то, чтобы в качестве причины смерти их родственников был указан коронавирус. В СГБ опросили респондентов сюжета, которые, по информации ведомства, заявили, что их слова были неправильно переведены с азербайджанского на грузинский.
СГБ также потребовала от «Мтавари архи» предоставить отснятый для сюжета несмонтированный материал. Гендиректор канала Ника Гварамия заявил, что готов это сделать. Он говорит, что телеканал не искажал смысл слов респондентов.
Глава Минздрава РФ: возврат к нормальной жизни – не раньше февраля
В России за последние сутки выявлено 6718 инфицированных коронавирусом. 176 человек скончались от COVID-19, около 9 тысяч выздоровели. Таковы официальные данные властей.
45 человек за сутки умерли в Петербурге, 34 в Москве. Петербург, по официальным данным, на первом месте в России по летальности – в городе умерли почти 5 процентов инфицированных коронавирусом. По всей России этот показатель – около полутора процентов (по данным Оперативного штаба, Росстат впоследствии корректирует эти цифры в сторону увеличения). Всего за всё время эпидемии были инфицированы 667 883 человека, умерли 9859. Около 220 тысяч продолжают лечение. Прирост числа инфицированных в последние дни примерно стабилен.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью "Интерфаксу" заявил, что, по его мнению, Россия вернётся "к нормальной жизни" после эпидемии в феврале будущего года.
"Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", – сказал Мурашко.
По словам министра, в России сейчас 3500 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Эта цифра больше, чем называлась ранее, – даже в разгар эпидемии в мае.
Мурашко не смог назвать точного числа умерших от инфекции медицинских работников, он сказал лишь, что родственники 40 умерших врачей получили страховые выплаты в связи со смертью, и ещё ряд случаев сейчас расследуется. По данным независимых подсчётов, число умерших медицинских работников исчисляется сотнями.
Мурашко высказал мнение, что число жертв коронавируса в России, если бы не вводились карантинные меры, могло бы идти на миллионы.
- В большинстве регионов России карантинные меры сейчас отменены, однако сохраняется масочный режим, запрет на крупные массовые мероприятия и другие ограничения. Также ограничен въезд в Россию и выезд из неё, отменены международные авиарейсы.
- Несмотря на эпидемию, в России прошло голосование по поправкам к Конституции с явкой, по официальным данным, более 67 процентов избирателей.
Правительство Франции во главе с Эдуаром Филиппом ушло в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал прошение об отставке своего кабинета, и она была принята президентом Эммануэлем Макроном.
До назначения нового правительства нынешний состав продолжит заниматься текущими делами.
Перестановки в правительстве стали ожидаемым событием. Сам Макрон, которому до завершения нынешнего президентского срока остаётся два года, объявил недавно, что будет создана "новая команда", отмечает "Французское международное радио". Одной из причин этому стали последствия эпидемии коронавируса.
Согласно некоторым прогнозам, о которых пишет DPA, президент сейчас стремится сделать свою политику более социально ориентированной и сгладить впечатление, что его кабинет нацелен, прежде всего, на поддержку бизнеса.
Сохранит ли Эдуар Филипп пост премьера, пока не ясно. Елисейский дворец объявил, что имя нового главы правительства будет объявлено в ближайщие часы.
Филипп занимал пост премьер-министра Франции с 15 мая 2017 года. До этого с 2010 года он был мэром города Гавр. На выборах 28 июня этого года Эдуар Филипп вновь победил на выборах главы администрации этого города.
Премьер-министр: Грузия пока не планирует открывать сухопутные границы
Грузия пока не планирует открывать сухопутные границы, - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. «Мы не будет предпринимать поспешных шагов», – отметил он.
Гахария добавил, что сухопутные границы сейчас открыты лишь для граждан Грузии и водителей-международников. «Мы контролируем здоровье водителей в течение всего времени, пока они находятся в стране», – сказал глава правительства.
Что касается прямого авиасообщения, по его словам, ведутся переговоры со странами Балтии, Германией, Францией, Польшей и другими государствами. «Это страны, с которыми мы можем быстро восстановить прямое авиасообщение», – отметил Гахария.
Комментируя внесение Грузии в список безопасных стран ЕС, Гахария заявил, что страна должна сохранить это достижение.
«ЕС будет пересматривать этот список раз в две недели. Как вы думаете, каков главный критерий для пересмотра перечня? Эпидемиологическое положение. Наша главная задача состоит в том, чтобы не допустить бесконтрольного распространения вируса», – сказал он.
- Грузия планировала открыть границу для международных туристов с 1 июля. Велись переговоры о создании безопасных туристических коридоров с балтийскими странами, Польшей, Чехией, Австрией. Власти решили отложить возобновление регулярного авиасообщения до конца июля.
Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея «перекрыла дорогу коварному вирусу»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал своих чиновников сохранять бдительность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он выступил на собрании высших партийных функционеров в Пхеньяне. "Никакого самодовольства и расслабленности быть не должно", – предупредил коммунистический вождь свою аудиторию.
При этом Ким продолжает утверждать, что в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, и страна "перекрыла дорогу коварному вирусу". Большинство наблюдателей не доверяет официальным данным о полном отсутствии COVID-19 в Северной Корее, хотя с началом пандемии эта страна полностью закрыла границы с Китаем и Россией. Из изолированной страны поступают сведения о новом тяжелом экономическом кризисе и росте цен на товары первой необходимости, отмечает агентство Associated Press.
Официальная северокорейская газета "Родон синмун" опубликовала фотографии со встречи Ким Чен Ына с партийными функционерами. Ни вождь, ни его слушатели не имели на себе защитных масок. За время пандемии Ким редко появлялся на публике, в связи с чем пару раз появлялись слухи о его тяжелой болезни и даже смерти.
Трое курсантов с коронавирусом продолжают лечение в Цхинвали
За сутки в лаборатории Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия провели 21 тест, все они показали отрицательный результат. Об этом агенству «Рес» сообщила замглавы ведомства Анна Гаглоева.
Утром 3 июля агентство со ссылкой на Гаглоеву сообщило о трёх новых случаях коронавируса в Южной Осетии – у курсантов, которые прибыли из России и находились на карантине. Позднее информацию скорректировали. Сообщается, что лечение в Цхинвали проходят трое курсантов с ранее выявленным коронавирусом.
«Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находится 284 человека, из них в медучреждениях республики – 215», - сказала Гаглоева.
Первые три случая заражения в Южной Осетии были зафиксированы 5 мая. За весь период в ПЦР лаборатории было проведено порядка около 2500 тестов.
- Де-факто граница с Россией, по решению местных властей, закрыта до 31 июля. При этом более 500 человек заявили о желании вернуться в Южную Осетию из Владикавказа.
Соловьёв раскритиковал «дружественную Армению» из-за появления Навального в телеэфире
Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Армению из-за появления оппозиционера Алексея Навального в эфире Общественного телевидения.
«Мы так любим Армению, это дружественная нам страна. Но в дружественной нам Армении, на Общественном телевидении, в рамках репортажа по конституционным поправкам показывают нациста Навального, который называл армян хачами, который ненавидит армян, ненавидит Армению, презирает ее. И вы - Общественное телевидение Армении, выводите этого человека и показываете его у себя в эфире? Ну вы даете», – сказал Соловьёв.
Навальный в ответ заявил, что Соловьёв «выдумал разные вещи», которые он якобы говорил об армянах.
«А когда мы говорим о нацистах – вы целый фильм сняли, воспевающий Муссолини. И мне будете предъявлять за нациста?», – обратился Навальный к Соловьёву.
В Союзе армян России появление Навального в эфире армянского телевидения назвали «продуманной антиармянской акцией».
«На наш взгляд, руководство Армении должно дать свою оценку появлению с комментариями на государственном телеканале, существующем на средства налогоплательщиков, армянофоба Навального (презрительно называющего армян «хачами» и т.п.), недавно ещё и «прославившегося» своими хамскими и оскорбительными высказываниями в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Мы убеждены, что заказчикам и исполнителям подобных провокаций, справедливо вызвавших бурю недовольства в армянской общине России, не удастся укоренить в общественном сознании антироссийскую риторику и, тем более, изменить вектор развития армяно-российских дружеских и союзнических отношений», – сказано в заявлении Союза.
В Грузии 4 новых случая коронавируса, 4 пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 943. За сутки в стране выявили 4 новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 821 – за сутки выздоровели 4 пациента.
3080 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 242. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 107.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
Биржевые индексы в США взлетели на фоне роста рабочих мест
Основные биржевые индексы американского фондового рынка – Dow Jones, S&P, Nasdaq – резко выросли на открытии торгов в четверг, 2 июля. Росту предшествовал отчёт правительства об увеличении числа рабочих мест на рынке труда в мае и июне после резкого падения в апреле на фоне пандемии коронавируса.
Агентство Reuters пишет, что в июне на рынке США появилось на полтора миллиона рабочих мест больше, чем ожидалось. Это связано со снятием карантинных ограничений в стране.
В июне появилось 4 миллиона 800 тысяч новых рабочих мест. Это самый большой рост с начала ведения статистики с 1939 года. В мае число рабочих мест выросло почти на 2 миллиона 700 тысяч. Уровень безработицы снизился с 13 процентов в мае до 11 процентов в июне.
Кроме того, оптимизма добавляет как возобновление деловой активности, так и надежды на создание вакцины. Вместе с тем биржевые аналитики предупреждают, что многие игроки смотрят на экономические показатели и неразумно игнорируют пандемию коронавируса, которая по-прежнему влияет на рынки.
В настоящее время инвесторы ожидают квартальной отчетности. По прогнозам аналитиков, прибыль компаний из списка S&P 500 упала на 43 процента во втором квартале, а прибыль третьего квартала - на 25 процентов. Финансовый год в США установлен с 1 октября по 30 сентября.
Глава НАО: тема объединения с Архангельской областью закрыта
Тема объединения Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области закрыта. Об этом заявил губернатор НАО Юрий Бездудный в интервью РБК. По его словам, вероятное объединение регионов вызвало протестные настроения и повлияло на результат голосования по поправкам в Конституцию. Округ стал единственным российским регионом, где больше половины избирателей проголосовали против поправок в Основной закон.
Губернатор заверил, что проведение референдума по объединению НАО и Архангельской области не планируется. Вопрос, по словам Бездудного, был закрыт в мае. Регионы продолжат сотрудничать по федеральным проектам, связанным с освоением Арктики.
Меморандум о подготовке объединения территорий главы регионов подписали в мае. Жители должны были одобрить решение на референдуме. Сообщалось, что он пройдёт в единый день голосования 13 сентября. Жители НАО вышли с одиночными пикетами против объединения, а местные депутаты от "Единой России" стали массово выходить из партии, в знак несогласия с решением.
Ультранационалистическое движение «Грузинский марш» стало партией
Ультранационалистическое движение «Грузинский марш» стало политической партией и намерено принять участие в предстоящих парламентских выборах. Презентация партии, которая сохранила название «Грузинский марш», состоялась сегодня, 2 июля, в доме-музее выдающегося писателя Ильи Чавчавадзе в Сагурамо (близ Тбилиси).
Своим девизом партия избрала известное высказывание Чавчавадзе, который писал о «трех добродетелях» полученных грузинами от предков: «Язык, отчизна и вера».
«Учитывая социально-политическую ситуацию в Грузии, повестка дня заключается в создании политической партии, которая обеспечит создание правового и демократического грузинского государства на основе национального мировоззрения, которое будет защищать основные права человека, этническую, конфессиональную, культурную и традиционную самобытность и независимость страны. Укрепление, восстановление территориальной целостности, а главное, создание достойных условий жизни граждан Грузии в их собственной стране», - заявили участники «Грузинского марша» на презентации.
О том, что «Грузинский марш» станет партией и примет участие в выборах, лидер движения Сандро Брегадзе заявлял еще в начале июня. Себя Брегадзе не раз называл в интервью грузинским СМИ последователем легендарного царя Давида Строителя и первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.
Организация ультранационалистов «Грузинский марш» была создана четыре года назад. Прежде всего, она известна шумными акциями с целой серией инцидентов. Сначала они требовали ужесточения миграционного законодательства и «изгнания» из страны международных НПО. «Грузинский марш» также активно выступал против организации «Открытое общество - Грузия», которая входит в сеть фондов Джорджа Сороса. В последние время Брегадзе и его сторонники сосредоточились на «противостоянии гей-пропаганде».
Парламент Грузии в третьем чтении принял изменения в Избирательный кодекс
Парламент в третьем чтении утвердил проект изменений, входящих в Избирательный кодекс Грузии (94 голоса «за», один – «против»). Проект предусматривает целый ряд изменений, связанных с избирательной кампанией и процедурами проведения выборов, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Согласно изменениям, в день голосования размещение агитационных материалов, кроме избирательного участка, будет запрещено и в радиусе 25 метров от входа в здание. Также запрещается физически задерживать передвижение избирателя в здании, где проходит голосование или на расстоянии 25 метров от него. Этот запрет не распространяется на деятельность с целью проведения экзитпола.
Что касается изменений, внесенных с целью превенции использования административного ресурса, то расширяется круг лиц, которым запрещено проводить предвыборную агитацию и участвовать в ней. Кроме того, в Избирательный кодекс добавляется запись, которая за 2 месяца до выборов ограничит министерствам и другим государственным ведомствам размещение рекламных видеороликов о реализованных проектах.
Согласно проекту изменений, второй тур выборов состоится в 3-ю субботу после выборов, и его назначает ЦИК.
Законопроект также предусматривает ряд изменений в направлении эфирного времени, выделенного для медиа-кампании и политических субъектов. Согласно проекту, оплачиваемое время, выделенное теле- или радиокомпанией в течение 1 дня, не должно превышать 15 процентов от общего объема ее дневного вещания, и ни одному избирательному субъекту не должно выделяться более трети этого времени. Тариф за платное время должен быть одинаковым для всех избирательных субъектов.
Согласно представленным изменениям, политические субъекты, участвующие в выборах, не смогут размещать в медиа позитивную предвыборную рекламу друг о друге. Более конкретно, недопустимо будет размещение одним избирательным субъектом в рамках рекламного времени такой рекламы, которая служит агитационным целям другого избирательного субъекта.
Увеличиваются штрафы за публикацию теле- и радиовещателями результатов опросов общественного мнения раньше срока, установленного законом. В частности, нарушение правил, связанных с публикацией результатов опросов общественного мнения, для вещателя приведет к штрафу в размере 5000 лари. Штраф для других СМИ по-прежнему составит 1500 лари.
В законе больше не будет отображаться норма, согласно которой Службе государственного аудита предоставляются широкие дискреционные полномочия с точки зрения регуляции и контроля финансовой деятельности медиа. Соответственно, в проекте не предусматриваются и санкции.
Согласно изменениям, уточняются процедуры избрания окружными избирательными комиссиями членов участковой комиссии. Кроме того, в отношении участковых комиссий расширяется запись об исключении конфликта интересов. Также недопустимым становится избрание членом участковой избирательной комиссии того лица, которое на последних всеобщих выборах было назначено политической партией членом избирательной комиссии любого уровня.
Изменения также затрагивают вопросы гендерных квот. В частности, на парламентских выборах, проводимых до 2028 года, партия должна представить председателю ЦИК такой партийный список, в котором по крайней мере один кандидат из каждых из четырех будет противоположного пола.
Кроме того, согласно поправкам, порядок распределения государственного финансирования партий внутри блока могут определяться уставом блока.
Парламент Черногории узаконил однополые союзы
Черногория легализовала однополые гражданские партнерства. Новый закон принятый парламентом страны, уравнивает однополые союзы с гетеросексуальными парами, но при этом не позволяет представителям ЛГБТ-семьям усыновлять и воспитывать детей. Об этом сообщает Balkan Insight.
Отмечается, что однополые пары признаются законными союзами, но не считаются семьями. Правозащитники осудили запрет на усыновление детей. По их мнению, это нарушает права однополых пар. Решение парламент Черногории приветствовали ЛГБТ-активисты, которые заявили, что теперь представители их сообщества «перестанут жить как граждане второго сорта». Легализацию однополых гражданских партнерств поддержал президент Черногории Мило Джуканович, а премьер-министр Душко Маркович, заявил, что принятое парламентом решение стало гигантским скачком в правильном направлении.
Это не первая попытка легализовать однополые союзы в Черногории. Последний раз в 2019 году узаконить отношения представителей ЛГБТ пытались в 2019 году, но тогда против этого выступала правящая коалиция в парламенте.
Согласно опросам, 71% жителей Черногории считают гомосексуальность болезнью, еще около половины респондентов ответили, что однополые отношения могут угрожать обществу и государство должно пресекать это. Среди бывших Югославских республик, однополые союзы союзы узаконены только в Словении и Хорватии.
Биржевые индексы в США взлетели на фоне роста рабочих мест
Основные биржевые индексы американского фондового рынка – Dow Jones, S&P, Nasdaq – резко выросли на открытии торгов сегодня, 2 июля. Росту предшествовал отчёт правительства о росте числа рабочих мест на рынке труда в мае и июне после резкого падения в апреле на фоне пандемии коронавируса.
Агентство Reuters пишет, что в июне на рынке США появилось на полтора миллиона рабочих мест больше, чем ожидалось. Это связано со снятием карантинных ограничений в стране.
В июне появилось 4 миллиона 800 тысяч новых рабочих мест. Это самый большой рост с начала ведения статистики с 1939 года. В мае число рабочих мест выросло почти на 2 миллиона 700 тысяч. Уровень безработицы снизился с 13 процентов в мае до 11 процентов в июне.
Кроме того, оптимизма добавляет как возобновление деловой активности, так и надежды на создание вакцины. Вместе с тем биржевые аналитики предупреждают, что многие игроки смотрят на экономические показатели и неразумно игнорируют пандемию коронавируса, которая по-прежнему влияет на рынки.
В настоящее время инвесторы ожидают квартальной отчетности. По прогнозам аналитиков, прибыль компаний из списка S&P 500 упала на 43 процента во втором квартале, а прибыль третьего квартала - на 25 процентов. Финансовый год в США установлен с 1 октября по 30 сентября.
Минобразования Грузии уточнило правила проведения Единых национальных экзаменов
Уточнены правила проведения Единых национальных экзаменов, а также общих магистерских и грантовых экзаменов для студентов, сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии. Правила учитывают меры превенции распространения коронавируса.
Согласно рекомендациям Национального центра по контролю заболеваний, абитуриентов и наблюдателей в этом году допустят только на 50% площади каждого экзаменационного сектора, сообщает агентство «Новости-Грузия». В одном секторе можно будет размещать не более десяти абитуриентов. Все рабочие столы будут оснащены прозрачными защитными барьерами. Расстояние между рядами столов будет 2 метра, а между каждым столом в ряду - один метр.
Самое важное уточнение: после того, как абитуриенты пройдут регистрацию и займут свое место за партой, они могут работать над тестами без защитной маски. Абитуриенты должны использовать маски перед тем как займут свое место за партой, во время выхода из экзаменационного сектора, во время коммуникации с другими лицами, во время работы кондиционера. В том случае, если у абитуриента температура выше 37.0 или проявляется какой-то другой респираторный симптом, ему следует носить маску на протяжении всего экзамена.
Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе призвал абитуриентов пройти перед экзаменом ПЦР-тест, если у них проявятся респираторные симптомы или повысится температура. Специалист отметил, что кондиционеры в экзаменационных пространствах включат в том случае, если температура поднимется до 30 градусов. По его словам, если у абитуриента за несколько дней перед началом экзаменов не было никаких респираторных симптомов, а во время прохождения термоскрининга в экзаменационном центре зафиксируют повышенную температуру, он будет сдавать экзамен в изолированном пространстве.
ЕНЭ 2020 года в Грузии начнутся 6 июля и продлятся до 25 июля. Грантовый конкурс состоится 25 июля, а магистерские экзамены начнутся 1 августа и продлятся до 4 августа включительно.
Абхазский оперштаб: диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 128 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Cуд в Турции отложил решение о превращении собора Святой Софии в мечеть
Высший административный суд Турции завершил слушания по вопросу о возможном изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Будет ли Айя-София и дальше музеем или станет мечетью, суд объявит в течение 15 дней.
На протяжении долгого времени за возвращение собору статуса мечети выступает турецкий лидер Реджеп Эрдоган, занимающий сейчас пост президента страны. Но официально с запросом в административный суд (он же Госсовет) обратилась малоизвестная ассоциация. Она добивается отмены декрета основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, который и сделал Айю-Софию музеем.
Изначально собор, возведённый в 30-х годах VI века нашей эры при византийском императоре Юстиниане I, считался на протяжении почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, достроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Многие в самой Турции называют нынешний музейный статус Айи-Софии символом светского характера государства. Оппозиционные партии заявляют, что Эрдоган, возвращаясь к дискуссии вокруг собора, пытается отвлечь внимание людей от кризиса в экономике и проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Одновременно он надеется на поддержку консервативной исламской части общества, которую сам представляет.
Каждый год собор Святой Софии посещали миллионы туристов. Только в прошлом году их было около 3 миллионов 700 тысяч.
Патриарх Константинопольский Варфоломей I, который считается духовным лидером Православной церкви, осудил намерение сделать из Айи-Софии мечеть. "Такое превращение огорчит миллионы христиан по всему миру, и Айя-София, соединяющая своей святостью Восток и Запад, расколет два этих мира", - сказал патриарх.
Сохранить музейный статус собора Святой Софии власти Турции призвали Соединённые Штаты, пишет Reuters.
В Москве надеются, что ЕС после 15 июля разрешит въезд гражданам России
Решение Евросоюза не включать Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, может быть пересмотрено с учетом эпидемиологических показателей 15 июля, – сообщил «Интерфаксу» источник в МИД РФ.
«Насколько мы понимаем, соответствующее решение ЕС пересматривает каждые две недели, соответственно, исходим из того, что 15 июля решение (относительно России) может быть пересмотрено», – сказал дипломат.
Собеседник агентства подчеркнул, что никакой политической составляющей в этом решении нет, оно принимается «исключительно на основе эпидемиологических показателей».
Накануне статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил «Интерфаксу», что Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, при следующем рассмотрении этого вопроса.
Он отметил, что судить об объективности этого решения сложно, так как в список ЕС не включена не только Россия, но и ряд других стран, в том числе США и Бразилия.
- Евросоюз опубликовал список безопасных стран 30 июня. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
- Список носит рекомендательный характер. Т. е. отдельные страны ЕС могут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели.
- Число больных коронавирусной инфекцией нового типа в России вновь выросло, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За сутки зарегистрированы 6760 новых случаев заболевания, 147 заражённых умерли, 6047 – выздоровели. Таким образом, общее число больных в России увеличилось на 566. До того этот показать два дня снижался.
Российское посольство в Сухуми: в итоговые данные ЦИК РФ включены и данные по досрочному голосованию
В посольстве России в Сухуми прокомментировали разницу в опубликованных результатах голосования о внесении изменений в Конституцию РФ.
По данным ЦИК России, в самопровозглашенной республике Абхазия поправки поддержали 5517 избирателей (66.75% от общего числа), по данным посольства – 2722 избирателя (92,15%).
«Мы дали данные по голосованию на нашем участке 1 июля, в котором приняли участие 3 тысячи человек. То, что дал ЦИК России, - это в целом по Абхазии, с учетом досрочного и выездного голосования. Те данные, которые дал ЦИК, включают в себя те данные, которые мы дали. Поэтому никакого противоречия в них нет. Просто одно - это составная часть другого», - заявил корреспонденту «Эха Кавказа» советник-посланник посольства России Максим Литвинов.
Среди участников досрочного и выездного голосования в Абхазии - российские военнослужащие и сотрудники абхазского МВД. Судя по данным ЦИК и разъяснению российского посольства, среди них поддержка поправок была ниже, чем среди рядовых граждан. Досрочно в Сухуми проголосовал и президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – «обнуление» президентских сроков. Оно позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
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