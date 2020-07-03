За сутки в Армении выявили 662 новых случая коронавируса, скончались 10 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 662, в общем составив 27320.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 448 и сейчас составляет 15484.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 469.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 156 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11211, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 118102 (2337 за последние сутки).