Умер отец Хабиба Нурмагомедова – он вылечился от коронавируса две недели назад

Германия выдала Грузии бывшего высокопоставленного чиновника министерства по исполнению наказаний и пробации Давида Чакуа, разыскиваемого по линии Интерпола.

Информацию о выдаче Чакуа подтвердили в прокуратуре Грузии и министерстве юстиции. Предположительно, его экстрадиция из Берлина произойдет сегодня, - сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Первый канал Грузии.

В период правления в Грузии партии «Единое национальное движение» Чакуа возглавлял департамент по исполнению наказаний Минпробации Грузии. Он проходит по ряду громких уголовных дел, начатых после смены власти в 2012 году.

Среди них тюремный бунт в 2006 году, во время которого погибли семь заключенных, задержание и избиении бизнесмена Звиада Абесадзе, а также дело о пытках заключенных – «тюремный скандал», разразившийся в Грузии в сентябре 2012 года, за две недели до парламентских выборов.

В Грузии Чакуа обвиняется в злоупотреблении служебным положением с применением насилия и оскорблением личного достоинства; подстрекательстве к унизительному и бесчеловечному обращению с заключенными; подстрекательстве к провоцированию преступления; подстрекательстве к фальсификации улик по уголовному делу; в насилии над свидетелем, а также в бесчеловечном или унизительном обращении.

Чакуа покинул Грузию в 2012 году, вскоре после своего смещения с должности из-за «тюремного скандала». В марте 2013 года, на основании запроса Тбилиси, его объявили в розыск по «красному циркуляру» Интерпола

В июне 2013 года Чакуа задержали в Австрии, однако позже выпустили под залог в размере 5 тысяч евро. Чакуа было запрещено покидать страну.