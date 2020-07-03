За прошедшие сутки в Абхазии тестирование на наличие COVID-19 прошли 168 граждан

Парламент в третьем чтении утвердил проект изменений, входящих в Избирательный кодекс Грузии (94 голоса «за», один – «против»). Проект предусматривает целый ряд изменений, связанных с избирательной кампанией и процедурами проведения выборов, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Согласно изменениям, в день голосования размещение агитационных материалов, кроме избирательного участка, будет запрещено и в радиусе 25 метров от входа в здание. Также запрещается физически задерживать передвижение избирателя в здании, где проходит голосование или на расстоянии 25 метров от него. Этот запрет не распространяется на деятельность с целью проведения экзитпола.

Что касается изменений, внесенных с целью превенции использования административного ресурса, то расширяется круг лиц, которым запрещено проводить предвыборную агитацию и участвовать в ней. Кроме того, в Избирательный кодекс добавляется запись, которая за 2 месяца до выборов ограничит министерствам и другим государственным ведомствам размещение рекламных видеороликов о реализованных проектах.

Согласно проекту изменений, второй тур выборов состоится в 3-ю субботу после выборов, и его назначает ЦИК.

Законопроект также предусматривает ряд изменений в направлении эфирного времени, выделенного для медиа-кампании и политических субъектов. Согласно проекту, оплачиваемое время, выделенное теле- или радиокомпанией в течение 1 дня, не должно превышать 15 процентов от общего объема ее дневного вещания, и ни одному избирательному субъекту не должно выделяться более трети этого времени. Тариф за платное время должен быть одинаковым для всех избирательных субъектов.

Согласно представленным изменениям, политические субъекты, участвующие в выборах, не смогут размещать в медиа позитивную предвыборную рекламу друг о друге. Более конкретно, недопустимо будет размещение одним избирательным субъектом в рамках рекламного времени такой рекламы, которая служит агитационным целям другого избирательного субъекта.

Увеличиваются штрафы за публикацию теле- и радиовещателями результатов опросов общественного мнения раньше срока, установленного законом. В частности, нарушение правил, связанных с публикацией результатов опросов общественного мнения, для вещателя приведет к штрафу в размере 5000 лари. Штраф для других СМИ по-прежнему составит 1500 лари.

В законе больше не будет отображаться норма, согласно которой Службе государственного аудита предоставляются широкие дискреционные полномочия с точки зрения регуляции и контроля финансовой деятельности медиа. Соответственно, в проекте не предусматриваются и санкции.

Согласно изменениям, уточняются процедуры избрания окружными избирательными комиссиями членов участковой комиссии. Кроме того, в отношении участковых комиссий расширяется запись об исключении конфликта интересов. Также недопустимым становится избрание членом участковой избирательной комиссии того лица, которое на последних всеобщих выборах было назначено политической партией членом избирательной комиссии любого уровня.

Изменения также затрагивают вопросы гендерных квот. В частности, на парламентских выборах, проводимых до 2028 года, партия должна представить председателю ЦИК такой партийный список, в котором по крайней мере один кандидат из каждых из четырех будет противоположного пола.

Кроме того, согласно поправкам, порядок распределения государственного финансирования партий внутри блока могут определяться уставом блока.