Аслан Бжания – о контакте с Путиным, поправках к Конституции и «традиции митингов»

Российское агентство «Интерфакс» организовало пресс-конференцию с президентом Абхазии Асланом Бжания для иностранных журналистов. Вопросы корреспондентов ТАСС, РИА Новости, «Известий», представителей СМИ Грузии и Испании зачитал заместитель генерального директора «Интерфакса» Георгий Гулия. Были подняты темы открытия границы, контактов с российской стороной, продажи недвижимости иностранцам, отношения президента к поправкам в российскую Конституцию и возможность внесения изменений в абхазскую Конституцию. Они спрашивали о военном сотрудничестве Абхазии и России в контексте контактов Грузии с НАТО, а также о возможности добычи нефти.

Пресс-конференция прошла в режиме онлайн, вопросы Аслану Бжания из Москвы задавал Георгий Гулия. Сначала они касались пандемии и готовности России открыть границу. Аслан Бжания сообщил, что направил письмо премьер-министру России Мишустину и подчеркнул, что пока нет никакой определенности и назвать дату открытия границы он не может.

«Оказывает ли Россия достаточную финансовую поддержку Абхазии в столь трудное время?» – спросил Георгий Гулия.

Недостаток финансовых средств у Абхазии очевиден, но все свои обязательства Россия выполняет. «Я плохо могу себе представить картину, чтобы в тяжелые времена руководство России оставляло без поддержки и помощи своих союзников. Такого в истории не было и в нашем случае не произойдет», – уверен Бжания.

На вопрос, какие встречи были в Москве и наладился ли контакт с Владимиром Путиным, Бжания ответил, что пригласил президента России в Абхазию на открытие памятника российским летчикам и будет рад, если этот визит состоится.

Ведущий уточнил: есть какой-то план контактов с руководством России?

На этот вопрос президент ответил уклончиво и сослался на российско-абхазский договор: «Повестка дня, план наших взаимодействий – все это проистекает из договора между Россией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, который был подписан 24 ноября 2014 года. Этот договор указывает и определяет основные направления нашего взаимодействия. Часть мероприятий, указанных в договоре, уже реализована. Значительная часть мероприятий, проистекающих из договора, по сей день не реализована. Мы считаем, что в этом договоре заложен огромный потенциал для двухсторонних взаимоотношений, и задача номер один – реализовать в полной, в максимальной мере условия, заключенные в этом договоре. Исходя из этого договора, мы будем действовать».

«В Москве заметили, что вы приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации как гражданин России, – сказал Гулия, – чем вызван такой ваш шаг и есть ли необходимость внести поправки в Конституцию Абхазии?»

«Гражданство предполагает определенные обязательства перед государством. Я гражданин Абхазии, и у меня есть российское гражданство, и мой долг принимать участие в общественно-политических мероприятиях, которые происходят в Российской Федерации. Изменения в Конституции Российской Федерации – это проработанный и очень важный вопрос, и я считаю для себя необходимым прийти и проголосовать. Насколько я понимаю, речь идет об усилении государственных институтов. Этот механизм направлен в конечном итоге на то, чтобы улучшить качество жизни граждан Российской Федерации. Что касается изменений в Конституцию Республики Абхазия, об этом у нас говорят давно. Была создана комиссия по внесению изменений, есть ряд предложений, мы будем их изучать и по мере необходимости реализовывать. Изменения в нашей Конституции будут, но я не думаю, что это произойдет в ближайшие полгода, скорее всего, это произойдет в 2021-м году. Речь идет о перераспределении полномочий между ветвями власти, об усиление роли парламента».

«Что может измениться или меняется в Абхазии с точки зрения приобретения негражданами Абхазии жилья в республике»? – поинтересовался Гулия.

Аслан Бжания обнадежить его не смог:

«В настоящее время никаких новшеств в этом плане нет, – сказал он. – Но хочу довести до вашего сведения, что иностранцы имеют право приобретать в Абхазии недвижимость, однако для этого они должны зарегистрировать в Абхазии юридическое лицо. В этом случае ограничений никаких нет. Что касается физических лиц, если у них нет абхазского гражданства, то правом приобретать недвижимость они не наделены». Вопрос находится на стадии изучения и пока к его решению не готовы ни государственные институты, ни правовой механизм.

«Как обстоит дело в части сотрудничества в военной сфере? Какая ситуация вокруг российской военной базы в Абхазии?» – зачитал вопрос Гулия.

Аслан Бжания его заверил, что в Абхазии относятся к российским военнослужащим, как к родным и близким, и они находятся в комфортных условиях. Взаимодействие по линии Министерств обороны налажено, создана объединенная военная группировка, «стоит вопрос о строительстве инфраструктурных сооружений». Все это прописано в договоре о стратегическом партнерстве и будет приоритетным направлением в его деятельности.

Журналистов редакции «Диппанорамы» ИА Интерфакс волнует вопрос взаимоотношений Абхазии и Грузии. «Грузия и НАТО активно взаимодействуют в Черном море. Натовские корабли заходят в черноморские порты Грузии. Является ли такое вовлечение Грузии в орбиту НАТО предметом обеспокоенности абхазской стороны и потребуется ли в этой связи дополнительная военная помощь со стороны России?» – поинтересовался Георгий Гулия.

«Мы отслеживаем эти процессы, Министерство обороны Абхазии поддерживает тесные контакты с седьмой военной базой и с Министерством обороны Российской Федерации, и мы проводим совместные учения. Мы не заинтересованы в развязывании конфликта, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. И степень нашей готовности совместно с Российской Федерацией позволяет нам спокойно смотреть в будущее», – сообщил Аслан Бжания.

Агентство нефтяной информации спрашивает: правда ли что в Абхазии разведаны запасы нефти, каковы их объемы, планируется ли их добыча и кто будет этим заниматься?

Аслану Бжания ничего о разведанных запасах нефти не известно. Выдана лицензия компании, которая занимается разведкой. Ведутся геологоразведочные работы на сухопутном участке и на морском шельфе. Когда эти работы закончат, будет информация о том, есть ли запасы, которые можно добывать.

«Гражданское общество Абхазии складывается на площадях и в соцсетях. Вы следите, что пишут люди в соцсетях, вам об этом докладывают? Для вас это имеет значение?»

Оказалось, что президент не следит за соцсетями и не является пользователем. Только в том случае, когда происходит что-то неординарное, его об этом информируют. Он считает, что люди, влияющие на общественное мнение через соцсети, должны быть более компетентными и ответственными. Что касается митингов, то они тесно связаны с абхазской культурой. Традиция собираться на сходы и на площадях не вызывает у него раздражения. Он, правда, согласился с тем, что «не всегда это выглядит красиво, и от таких ситуаций надо уходить». Но выражение народом своего отношения на митингах – это законное право граждан.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия