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Канье Уэст написал в Твиттере, что баллотируется в президенты США
Рэпер Канье Уэст написал в Твиттере, что будет баллотироваться в президенты США.
«Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!» - написал Уэст.
Твит с объявлением о намерении баллотироваться опубликован накануне, 4 июля - в День независимости США. За несколько часов он получил несколько сот тысяч ретвитов и лайков. Среди комментариев в поддержку кандидатуры рэпера - и комментарий бизнесмена Илона Маска.
Супруга Уэста Ким Кардашьян ответила твитом с изображением американского флага.
При этом Уэст не написал, когда именно он будет баллотироваться. Его запись снабжена хештегом #2020VISION, из которого можно сделать вывод, что речь идет о нынешнем годе.
Канье Уэст - один из наиболее известных актеров в своем жанре и частый персонаж светской хроники, известный эксцентричным поведением и взглядами. Ранее рэпер неоднократно встречался с президентом США Дональдом Трампом и выражал ему поддержку - в частности, позировал в красной бейсболке с надписью «Сделаем Америку великой снова». В 2018 году рэпер встречался с Трампом в Белом доме. Трамп не исключал, что Уэст в будущем будет баллотироваться в президенты - но предполагал, что это будет после 2024 года.
Никаких официальных комментариев Уэста и его представителей пока не было. Неясно, от какой партии он намерен баллотироваться. В большинстве штатов сроки подачи документов для включения в бюллетени на выборах еще не прошли.
Другие новости дня
Грузинский борец Юрий Ломадзе задержан по делу о расправе над жителем Батуми
Грузинский борец греко-римского стиля, призер чемпионатов Европы Юрий Ломадзе задержан по делу о расправе над жителем Батуми. Об этом сообщает оппозиционный телеканал «Мтавари архи».
Ранее сегодня, 5 июля МВД Грузии сообщило о задержании пяти человек по обвинению в незаконном лишении свободы и групповом насилии. Следствие установило, что в Батуми они похитили 32-летнего Н.Дз., вывезли его в село Бохваури Озургетского района (регион Гурия), где жестоко избили. Как отметили в ведомстве, преступление было совершено «по мотиву мести».
По данным «Мтавари», среди пяти задержанных не только 24-летний борец, но и его 19-летний брат, футболист Лука Ломадзе. Телеканал «Пирвели» утверждает, что именно братья Ломадзе организовали расправу, а похищенный Н.Дз. - бойфренд их родственницы.
Что касается пострадавшего, то он получил достаточно серьезные повреждения и до сих пор остается в одной из больниц Батуми.
Следствие в связи с произошедшим продолжается по двум статьям УК Грузии – «незаконное лишение свободы» и «насилие, совершенное группой лиц». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
СГБ Грузии подтверждает факт задержания представителями абхазских властей жителя села Рики
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает факт задержания представителями властей самопровозглашенной республики Абхазия 21-летнего жителя села Рики (регион Самегрело) Тато Заркуа.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в СГБ, задержание произошло на территории, контролируемой абхазскими властями.
По заявлению родственников, Тато Заркуа задержали 3 июля. С ними связались из изолятора в Гали и сказали, что тот арестован за «незаконное пересечение границы».
По информации СГБ, по поводу задержания мужчины информирована миссия наблюдателей ЕС и задействована «горячая линия».
В высокогорной Сванетии борются с лесным пожаром
В высокогорной Сванетии горит лес, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Пожар произошел на склоне горы у села Идлиани Местийского муниципалитета. Как отметили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, сразу после поступления сообщения о задымлении, на место выехали группы пожарных-спасателей.
К работе уже приступили три экипажа из Местиа и соседнего Зугдидского муниципалитета. Что стало причиной пожара, не известно.
СМИ: Два человека погибли в результате несчастного случая на де-факто грузино-абхазской границе
Четыре женщины числятся пропавшими без вести после несчастного случая на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия. Предположительно, две из них погибли. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».
Согласно распространившейся информации, женщины пыталась пересечь реку Ингури, чтобы попасть на контролируемую центральными властями территорию Зугдидского района – пешеходные переходы там закрыты уже четыре месяца. Поскольку уровень воды в реке был сильно повышен, переправиться вброд женщинам не удалось. Мощные потоки воды сбили их с ног.
Случай произошел накануне поздно ночью. По одной из версий, женщины пытались переправить с абхазской территории контрабандные сигареты. По данным «Мтавари», среди погибших мать и дочь. Утверждается, что тела доставлены в село Тагилони Гальского района. Одновременно о местонахождении еще двух женщин, сопровождавших их, ничего не известно.
В свою очередь телеканал «Пирвели» передает, что на реке Ингури до сих пор продолжаются поиски двух женщин. Также сообщается, что они являются жительницами села Рике Зугдидского района. До сих пор официального подтверждения информации о гибели людей на реке Ингури не поступало.
- В целях предотвращения распространения коронавируса еще в конце февраля абхазские власти закрыли пункты пересечения через реку Ингури. В середине марта ограничения продлили на неопределенный срок по той же причине.
В России - вновь больше 220 тысяч активных случаев COVID-19
В России за сутки выявили 6736 новых инфицированных коронавирусом. Это чуть больше, чем сутками ранее. Умерли от COVID-19 за сутки, по данным оперативного штаба, 134 человека, выздоровели более 3 тысяч.
Таким образом, число активных случаев заболевания выросло и вновь превысило 220 тысяч. За всё время эпидемии в России было выявлено более 680 тысяч инфицированных, более 450 тысяч из них выздоровели и более 10 тысяч умерли.
Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а ее данные по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта; в целом, в статистику смертей от коронавируса включаются только те случаи, когда инфекция признана главной причиной смерти.
Уже 10 дней подряд ежедневный прирост новых выявленных случаев инфицирования – менее 7 000 в сутки. В Москве оно стабильно меньше тысячи.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу выявленных случаев инфекции, однако 5 июля, по всей вероятности, её по этому показателю опередит Индия.
В Армении сегодня отмечают День Конституции
«Конституция – не только право и обязанность, но также культура мышления и деятельности, система ценностей, философия», - заявил президента Армении Армен Саркисян в своем послании по случаю Дня Конституции, который отмечается в стране 5 июля.
Первая Конституция была принята в Армении в 1995 году. Впоследствии в нее вносились изменения в 2005 и 2015 годах, сообщает Радио Азатутюн.
В своем послании, опубликованном на официальном сайте президента, Армен Саркисян, в частности, отметил: «Сегодня День Конституции. Сегодня мы отмечаем также День Государственных символов. У нас есть единые символы государственности: государственный флаг, герб, гимн и одна единая Конституция.
История – не только хороший учитель, но и непроизвольный подсказчик. Она непрерывно напоминает и подсказывает, чтобы мы не забывали, что залог достижения успеха как государство и общество в том, чтобы рука об руку, вместе строить страну; что у нас есть прежде всего общие государственные и национальные интересы, и только потом – личные или частные; что высшая ценность - человек; что Конституция – не только право и обязанность, но также культура мышления и деятельности, система ценностей, философия.
Когда более чем 200 лет назад Шаамиряны написали «Западню честолюбия», мы ещё не имели государства, однако они написали «Западню честолюбия» как Конституцию будущей Армении, в мечтах надеясь, что придёт время этой армянской государственности – государственности, свободной от капканов честолюбия».
Как отметил президент Армении, «от нас требуются максимальные усилия и ответственность, дисциплина и бдительность, чтобы достойно преодолеть вызовы и двигаться вперед».
«Мы обязаны быть осмотрительными, сплочёнными и предприимчивыми, чтобы иметь и передать завтрашним поколениям стабильную и развитую страну в виде сильного государства, солидарной и терпимой общественности, невредимых государственных символов: флага, герба, гимна, составляющей основу развития государства и национального единства Конституции - как мощную и во всех аспектах здоровую Армению. Поздравляю всех нас и желаю мира, благополучия и оптимизма. Да хранит Бог нашу Родину и всех нас!» - заявил президент Армении Армен Саркисян в своем послании по случаю Дня Конституции.
За сутки на Северном Кавказе умерли четыре человека с COVID-19, новых заболевших – 402
За последние сутки на Северном Кавказе умерли четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 402.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане умерли два человека, в Краснодарском и в Ставропольском краях – по одному. Всего на Северном Кавказе умерли 814 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 82 человека:
- Ставропольский край +82 (5569 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 62 (6280)
- Дагестан + 52 (8132)
- Кабардино-Балкария + 47 (5251)
- Карачаево-Черкесия + 43 (3817)
- Калмыкия +37 (1915)
- Адыгея + 26 (2094)
- Северная Осетия + 22 (4114)
- Ингушетия + 16 (3154)
- Чечня + 15 (1772)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 42 102 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 5 июля, выявлено уже 681 251 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край вновь стал лидировать по числу заболевших. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
6 июля Грузию посетит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Завтра, 6 июля, Грузию министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.
По их информации, в рамках визита глава МИД Венгрии проведет встречи с премьер-министром, министрами иностранных дел, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры и образования Грузии.
«Давид Залкалиани примет венгерского коллегу в Министерстве иностранных дел. В ходе встречи министры обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. По завершении будет сделано совместное заявление министров», - отмечается в информации, распространенной внешнеполитическим ведомством.
В рамках визита в Грузию глава МИД Венгрии также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.
По заявлению Гамкрелидзе, все три новых случая COVID-19 являются импортированными
В Грузии все три новых случая инфицирования коронавирусом являются импортированными. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. По его словам, двое инфицированных являются водителями грузового автомобиля.
- Для справки: в Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3 и составило 951. Что касается числа выздоровевших, то в стране от коронавируса излечились еще 3 человека. Соответственно, их количество составляет 828.
- От коронавируса скончались 15 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены трое граждан Грузии.
В Армении 706 новых случаев коронавируса, скончались 7 человек, выздоровели 205
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 706, в общем составив 28 606.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 205 и сейчас составляет 16 140.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 484.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 158 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 824, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 122 682, сообщает Радио Азатутюн.
В Коджори прошли плановые полевые учения «Стрела-2020»
В пригороде Тбилиси Коджори прошли плановые полевые учения «Стрела-2020» с участием подразделений Сил обороны Грузии и Департамента по особым поручениям МВД.
По информации Минобороны, в учениях приняли участие командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили, а также другие руководители Сил обороны и Департамента по особым поручениям МВД.
Ситуационный полевой сбор «Стрела 2020» начался 28 июня и завершится 5 июля.
День независимости США: фейерверки и снесённый памятник Колумбу
Президент Трамп заявил, что "радикальные левые" будут побеждены
В Соединённых Штатах 4 июля отметили День независимости - в этом году празднования проходят на фоне эпидемии коронавируса, массовых протестов под лозунгами борьбы с расизмом и предвыборной кампании, участники которой прибегают к острой риторике.
Президент США Дональд Трамп пригласил на торжества в Белый дом военных и медицинских работников, борющихся с эпидемией COVID-19.
В своём выступлении Трамп во многом повторил утверждения, высказанные ими днём ранее в речи у монумента на горе Рашмор в Южной Дакоте. Он, в частности, сказал, что Соединённые Штаты сейчас "одерживают победу над радикальными левыми, анархистами, агитаторами и мародёрами", и заявил, что американское общество не позволит участникам акций протеста "уничтожать памятники и стирать нашу историю".
Трамп в своей речи также упомянул Христофора Колумба, памятники которому во многих городах были демонтированы или повреждены в ходе последних акций протеста. "Мы будем защищать американский образ жизни, начало которому было положено в 1492 году, когда Колумб открыл Америку" - сказал президент.
Спустя несколько часов после его выступления толпа снесла памятник Колумбу в городе Балтимор и сбросила статую в воду. Многие участники протестов против расизма считают, что мореплаватель является символом покорения европейцами коренного населения Америки.
В своём выступлении Трамп также подчеркнул успехи, которых, по его мнению, сейчас добиваются США. Он сказал сказал о положительных тенденциях, наблюдаемых в американской экономике, напомнил о росте на фондовом рынке и о падении безработицы, которая резко выросла в марте из-за пандемии COVID-19. "Мы находимся на пути к огромной победе, это произойдет, это случится, и наша страна станет еще более великой, чем когда-либо прежде" - заявил президент.
Тысячи людей собрались в Вашингтоне, чтобы понаблюдать за аэрошоу и за традиционными фейерверками. Людей однако было существенно меньше, чем в прежние годы, из-за эпидемии коронавируса. Мэр Вашингтона призывала избегать больших скоплений людей.
В центре столицы США прошла также акция протеста.
Бывший вице-президент Джо Байден - вероятный соперник Трампа на выборах в ноябре - в своём поздравлении с Днём независимости заявил, что главная цель - добиться воплощения идеалов, на которых были основаны США, в том числе - искоренить "системный расизм". Слова солидарности с участниками мирных акций протеста звучали и в поздравлениях других политиков-демократов.
В Грузии три новых случая коронавируса, три пациента выздоровели
В Грузии выявлены три новых случая заражения коронавирусом, еще три человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
В целом с 26 февраля по 5 июля в Грузии лабораторно подтвержден 951 случай инфицирования коронавирусом. За последние сутки в стране выявлены пять фактов COVID-19 – два были зафиксированы накануне вечером, 4 июля, в Батуми.
- От последствий коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Общее число выздоровевших составляет 828 – это более 87% от всех зафиксированных случаев. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 108 человек. В карантине остаются 3 569 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 199.
- По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 4 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 120,3 тысяч человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 124,8 тысячи.
В Австрии застрелен критиковавший Рамзана Кадырова политэмигрант
В пригороде Вены выстрелом в голову убит уроженец Чечни. Как сообщают источники редакции Кавказ.Реалии, речь идет о Мамихане Умарове, известном как Анзор из Вены.
Он называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Он обратился за получением политического убежища.
Газета Österreich сообщает, что преступление произошло в 19:30 по местному времени возле торгового центра G3. Подозреваемый в убийстве передвигался на автомобиле серебристого цвета. Полиция его задержала в городе Линце.
"Стрелявшим был уроженец Чечни", – сказал редакции Кавказ.Реалии представитель одной из чеченских диаспор в Европе. Он также подтвердил, что убитый – Мамихан Умаров.
- 26 февраля в Швеции было совершено нападение на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он сумел обезвредить нападавшего и передать полиции. По подозрению в покушении на блогера задержаны два человека. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть.
- В июне Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Подозреваемый – гражданин России. Власти Германии уверены, что он действовал по заказу российских правительственных органов.
- Покушение на Хангошвили может быть связано с предполагаемыми сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в заказном убийстве администратора сайта "Кавказ-центр", бывшего чеченского полевого командира Абдулвахида Эдильгериева. Он был застрелен в 2015 году в Стамбуле.
В Азербайджане 534 новых случая заражения коронавирусом, 6 человек скончались
В Азербайджане выявлены 534 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 471 человек выздоровели и выписаны из больниц, 6 инфицированных скончались.
Как сообщил сегодня, 4 июля, Оперативный штаб при кабинете министров страны, общее число зараженных достигло 19 801, в том числе 11 291 излечились, 241 – скончались, 8 269 человек продолжают лечение в больницах специального режима.
Всего было проведено 509 811 тестов на коронавирус, в том числе 6 846 - за последние сутки, передает агентство Turan.
Дональд Трамп заявил об угрозе «леворадикального фашизма»
Президент Дональд Трамп считает, что США находятся «под ударом нового крайне левого фашизма», который демонстрирует «тоталитарное» поведение в отношении американских ценностей и истории. Выступив накануне, 3 июля, в канун Дня независимости у монумента на горе Рашмор, в штате Южная Дакота, Трамп заявил нескольким тысячам своих сторонников, что монумент с барельефами четырех президентов США «никогда не подвергнется осквернению».
В пространной речи Трамп осудил «озлобленные толпы, разрушающие памятники и поднимающие волну насильственных преступлений в городах».
Резкие слова президента прозвучали вслед за протестными акциями против расизма и неравенства, которые продолжались несколько недель. Демонстрации начались после 25 мая, дня гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестоких действий полиции в Миннеаполисе.
Некоторые акции, прошедшие в американских городах, перерастали в насильственные действия, погромы. Памятники деятелям Конфедерации подверглись осквернению и разрушению. Отдельные активисты призывали к устранению символов расизма, включая изображения нескольких отцов-основателей США, известных своей приверженностью рабовладению.
Дональд Трамп предупредил, что «леворадикальная культурная революция» ставит своими целями ликвидацию ценностей Американской революции.
В Грузии выявлены два новых случая коронавируса
В Грузии выявлены два новых случая коронавируса. У 27-летнего мужчины имеется история поездки в Казахстан, он вернулся в Грузию через Турцию. Что касается женщины, то она работает санитаркой в одной из клиник Аджарии.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Аджарии, инфекция у санитарки подтвердилась в ходе плановой проверки групп риска. Оба инфицированных помещены в Батумскую республиканскую больницу. Всего в Аджарии лечатся 5 инфицированных коронавирусом.
- По информации «ИнтерпрессНьюс», в Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2 и составило 948. Число выздоровевших же составляет 825. От коронавируса скончались 15 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены трое граждан Грузии.
Гиги Угулава: Откройте границу с Турцией, пока в Западной Грузии не начался голод
Один из лидеров «Европейской Грузии Гиги Угулава призывает власти открыть границу с Турцией и дать людям возможность работать. По его словам, население Западной Грузии выезжает в Турцию на сезонные работы, в результате чего содержит свои семьи в течение всего года. Как поясняет Угулава, на границе должна быть обустроена соответствующая инфраструктура, чтобы люди проходили проверку.
«Вот уже годами наши соотечественники из-за того, что не могут найти здесь работу, выезжают в Турцию на сезонные работы. Я говорю о 10 тысяч людей, которых собственное государство не может обеспечить рабочими местами и они едут в соседнюю страну собирать орехи и чай. Сезон чая почти закончился, в августе начинается сезон ореха-фундука. Это единственный источник дохода для этих людей и в течение этих трех месяцев один наш гражданин зарабатывает примерно от 8 до 10 тысяч лари, обеспечивая свою семью на целый год.
Мы хорошо понимаем эпидемическую ситуацию и видим, что происходит в мире. В то же время мы должны доверять, прежде всего, врачам и эпидемиологам, а не властям, которые уже явно используют коронавирус в политических целях. Откройте границу с Турцией, пока в Западной Грузии в прямом смысле не начался голод. Нам вместе нужно разработать механизмы того, как должны вести себя наши сограждане и сосуществовать с ковидом, к чему призывают наши эпидемиологи – мы должны работать и в то же время соблюдать правила. Наш долг - дать людям возможность работать хотя бы в Турции. Нам нужно разработать на границе такую инфраструктуру, с помощью которой проводилась бы проверка людей», - заяви Гиги Угулава.
В Армении 580 новых случаев коронавируса, скончались 8 человек, выздоровел 451
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 580, в общем составив 27 900.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 4 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 451 и сейчас составляет 15 935.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 477.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 157 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 331, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 120 245 (2 143 за последние сутки).
За сутки на Северном Кавказе умерли десять пациентов с коронавирусом. Новых заболевших – 425
За последние сутки на Северном Кавказе умерли десять пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 425.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане и в Ставропольском крае умерли по три человека, в Кабардино-Балкарии – двое, в Калмыкии и в Чечне – по одному. Всего на Северном Кавказе умерли 810 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае - 96 человек:
- Ставропольский край +96 (5487 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 59 (6218)
- Дагестан + 55 (8080)
- Кабардино-Балкария + 47 (5204)
- Карачаево-Черкесия + 44 (3774)
- Калмыкия +38 (1878)
- Адыгея + 29 (2068)
- Ингушетия + 26 (3138)
- Северная Осетия + 22 (4092)
- Чечня + 9 (1757)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 41 700 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 3 июля, выявлено уже 674 515 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край вновь стал лидировать по числу заболевших. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
В Южной Осетии от коронавируса выздоровели 84 человека
В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 4 июля симптоматическое лечение проходит один из оставшихся пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, все остальные пациенты выздоровели и выписаны из больницы.
«Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находятся 276 человек, из них в медучреждениях республики - 202 человека», - сообщила информагентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Всего заболевших за период, начиная с 5 мая - 85 человек, из них 84 выписаны из медучреждения. За весь период в ПЦР лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено порядка 2,5 тысяч тестов.
До 31 июля на де-факто границе с Россией введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.
Официальный текст новой Конституции России опубликован под названием «Конституция президента»
Российский официальный интернет-портал правовой информации опубликовал текст новой Конституции страны под названием «Конституция президента Российской Федерации». Внимание на это обратил у себя в Telegram сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.
Позднее название было исправлено, сохраненная копия страницы доступна на сайте archive.is, обратило внимание издание «Медуза». Публикацию текста основного закона, согласно указу Владимира Путина, должна была обеспечить Федеральная служба охраны.
Новый текст Конституции был предложен президентским законопроектом в январе и принят Госдумой с поправками 11 марта. 1 июля он был одобрен на всероссийском голосовании.
Текст предлагает перераспределение полномочий между ветвями власти, в том числе встраивание местного самоуправления во властную вертикаль, потерю ряда полномочий правительством и парламентом, укрепление президентского правления и разрешение президенту увольнять судей Верховного и Конституционного судов с одобрения парламентом.
Кроме того, для действующего президента России Владимира Путина и третьего президента Дмитрия Медведева обнуляются президентские сроки, что позволяет каждому из них еще по два раза занимать президентское кресло после выборов.
Согласно официальному результату голосования, поправки поддержали 77,92 процента жителей России, против голосовали 21,27 процента граждан. Оппозиция и движение «Голос» сообщают о случаях масштабных подтасовок.
По оценке электорального аналитика Сергея Шпилькина, опубликовавшего разбор голосования в издании «Проект», почти 2/3 избирателей страны были лишены возможности проголосовать так, чтобы их голос был должным образом учтен.
Он подвергает сомнению официальную явку в 65 процентов, отмечая, что разбор статистики показывает явку примерно в 44 процента, а долю голосов за поправки - примерно 65 процентов. По его оценке, около 20 миллионов голосов, посчитанных за поправки, могли появиться в протоколах в результате массовых фальсификаций.
ЦИК сообщил об отсутствии значительных нарушений.
Саломе Зурабишвили поздравляет США с Днем независимости
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет Соединенные Штаты Америки с Днем независимости. Она заявляет, что 244 года назад Соединенные Штаты подписали Декларацию независимости.
«Этот день в истории любой нации является очень важным днем не только из-за своей символики, но и потому, что этот день несет те ценности, вокруг которых объединяется нация. Эти ценности известны всему миру: свобода, независимость, права человека, демократия. Это те ценности, которые нас объединяют с Америкой, и которые мы полностью разделяем. Это те ценности, которые после независимости мы закрепили в каждой из наших конституций и которыми мы следуем по пути нашего развития.
На этом почти 30-летнем пути Америка стоит рядом с Грузией и поддерживает нашу евроатлантическую интеграцию, территориальную целостность и суверенитет, развитие наших военных, их подготовку и их роль хотя бы и в международных миссиях, вместе с американскими солдатами. Это общий и солидарный путь, который мы прошли вместе с Америкой», - заявляет президент Грузии.
По ее словам, сегодня мир стоит перед новым вызовом – незримый враг и опасность: «…Я хочу выразить сочувствие семьям людей, умерших во время пандемии, я хочу выразить поддержку всей Америке и американскому народу, выразить свою веру и надежду, что после этого кризиса мы вместе будем сильнее, и это станет победой нашей солидарности. Я хочу еще раз поздравить вас с сегодняшним днем, и хочу также поздравить с сегодняшним днем грузин, которые живут в Америке и считают Америку своей второй родиной. Long live America!».
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек
В России за прошедшие сутки выявлено 6 632 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. С начала пандемии COVID-19 заболели уже 674 515 человек, из них 10 027 умерли.
Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а его данные по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета, почему данные не корректируются по одной методике – не сообщается. Тем не менее она даёт возможность наблюдать за тенденциями с ситуацией с коронавирусом в России.
Так, уже 9 дней подряд ежедневный прирост новых выявленных случаев коронавируса - менее 7000 в сутки. За последние 14 дней общее число больных в России росло 6 дней, а сокращалось 8. Официальная смертность находится примерно на одном уровне, в районе 150-170 человек в день.
Лидером роста в абсолютных цифрах стала Москва - в ней заболели за сутки 680 человек. Но если в начале эпидемии на город приходилось подавляющее большинство новых случаев, то сейчас - только 10,3 процента.
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