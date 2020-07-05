Убийство «Анзора из Вены» расследует отдел по борьбе с террором

Полиция Австрии подтвердила, что убитый накануне в пригороде Вены гражданин России был уроженцем Чечни, который обратился в Австрии за политическим убежищем. Дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается.

В сообщении полиции сказано, что убитому было 43 года. Его имя обозначено как «Мартин Б.». По данным Кавказ.Реалии, убитый - блогер Мамихан Умаров, известный как «Анзор из Вены». Он жил в Австрии по документам на имя Мартин Бек.

Умаров в соцсетях и различных интервью заявлял о себе, как о бывшем наемнике. Он называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Также Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, подчас его обличения носили оскорбительный характер.

Знакомые Умарова сегодня, 5 июля, подтвердили, что он был застрелен.

По сообщению австрийской полиции, убийство произошло в городе Герасдорф неподалеку от Вены вечером в субботу. Задержан подозреваемый в убийстве - также гражданин России. Ему 47 лет. Других подробностей не приводится. По данным Кавказ.Реалии и австрийской телекомпании ORF, это тоже уроженец Чечни.

Посольство России в Вене заявило, что пока не располагает официальной информацией от австрийских властей, подтверждающей сообщения об убийстве россиянина в Австрии.

Известность «Анзор из Вены» приобрел после интервью украинским СМИ, опубликовав аудио и переписку с неким человеком, чей голос похож на депутата Госдумы из Чечни Адама Делимханова. Последний, утверждал Умаров, предлагал ему «решить вопросы» с лидером чеченского проукраинского батальона Адамом Осмаевым, его женой Аминой Окуевой и на тот момент депутатом Верховной Рады Игорем Мосийчуком. На аудио ведется разговор о цене убийства троих вышеперечисленных.

Последнее обращение Анзор из Вены выложил в YouTube 2 июля. Всего на его канале опубликовано 29 записей.

Как утверждают источники «Кавказ.Реалии», Умарова охраняли в последнее время полицейские: его квартира находилась под присмотром.