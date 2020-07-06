Стали известны имена возможных нападавших на Анзора из Вены

«Конституция – не только право и обязанность, но также культура мышления и деятельности, система ценностей, философия», - заявил президента Армении Армен Саркисян в своем послании по случаю Дня Конституции, который отмечается в стране 5 июля.

Первая Конституция была принята в Армении в 1995 году. Впоследствии в нее вносились изменения в 2005 и 2015 годах, сообщает Радио Азатутюн.

В своем послании, опубликованном на официальном сайте президента, Армен Саркисян, в частности, отметил: «Сегодня День Конституции. Сегодня мы отмечаем также День Государственных символов. У нас есть единые символы государственности: государственный флаг, герб, гимн и одна единая Конституция.

История – не только хороший учитель, но и непроизвольный подсказчик. Она непрерывно напоминает и подсказывает, чтобы мы не забывали, что залог достижения успеха как государство и общество в том, чтобы рука об руку, вместе строить страну; что у нас есть прежде всего общие государственные и национальные интересы, и только потом – личные или частные; что высшая ценность - человек; что Конституция – не только право и обязанность, но также культура мышления и деятельности, система ценностей, философия.

Когда более чем 200 лет назад Шаамиряны написали «Западню честолюбия», мы ещё не имели государства, однако они написали «Западню честолюбия» как Конституцию будущей Армении, в мечтах надеясь, что придёт время этой армянской государственности – государственности, свободной от капканов честолюбия».

Как отметил президент Армении, «от нас требуются максимальные усилия и ответственность, дисциплина и бдительность, чтобы достойно преодолеть вызовы и двигаться вперед».

«Мы обязаны быть осмотрительными, сплочёнными и предприимчивыми, чтобы иметь и передать завтрашним поколениям стабильную и развитую страну в виде сильного государства, солидарной и терпимой общественности, невредимых государственных символов: флага, герба, гимна, составляющей основу развития государства и национального единства Конституции - как мощную и во всех аспектах здоровую Армению. Поздравляю всех нас и желаю мира, благополучия и оптимизма. Да хранит Бог нашу Родину и всех нас!» - заявил президент Армении Армен Саркисян в своем послании по случаю Дня Конституции.