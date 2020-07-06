Бизнес расширяет границы

Предприниматели из Цхинвала и Владикавказа решили объединиться в совместную организацию. Названия у нее пока нет, однако планы вполне амбициозные – создать прозрачную и комфортную бизнес-среду и расширить сотрудничество.

Учредительное собрание будущей организации прошло в минувшую субботу в режиме онлайн. Из-за пандемии коронавируса и закрытой дороги между Цхинвалом и Владикавказом предприниматели провели его по видеосвязи. За процессом общения наблюдали журналисты и представители властных структур республики. Президент Торгово-промышленной палаты Южной Осетии Алан Алборов считает идею началом серьезного общения между бизнесом двух стран:

«В ТПП обратилась группа предпринимателей с очень интересной идеей создать ассоциацию «Север-Юг» для более тесной интеграции бизнеса между Севером и Югом Алании. Я считаю, это здорово, можно общаться. В первую очередь нужно учредить организацию. Торгово-промышленная палата абсолютно поддерживает идеи, которые интересны для развития как Юга, так и Севера Алании».

По словам Алборова, на уровне государства подобных союзов «на сегодняшний день нет»:

«Почему? Ведь так часто говорят об интеграции во всех сферах…

– Это не только от нас зависит, этот вопрос можно задать и нашим северным братьям. Учитывая наши статусные возможности, почему они сюда не едут более широкими группами, чтобы мы разговаривали, находили общий язык. Можно зарабатывать и нужно зарабатывать. Мы за это.

– Сейчас очень много споров о том, насколько привлекателен инвестиционный климат в Южной Осетии. Как вы его оцениваете? Возможно, что-то смущает ваших североосетинских коллег…

– Нужно же встречаться, нужно разговаривать, чтобы узнать, что мешает, чему нужно уделить больше внимания. Так ведь? Надо же общаться, а как без общения? Вот эти каналы мы сейчас и налаживаем».

Своим видением поделился с участниками встречи соучредитель из Северной Осетии Эдуард Тамаев:

«Есть очень большое количество компаний на Юге, есть достаточно на Севере, и мы хотим сделать даже не двусторонний, а многосторонний формат. Я думаю, это качественно другое состояние отношений между бизнесом, внутри бизнеса, потому что получается качественно другая реальность. Нам, во-первых, нужно создать эту структуру, потому что есть абсолютно универсальные интересы каждого предприятия независимо ни от чего… Вот эта структура должна будет попытаться изменить какие-то общие режимы, параметры для этих предприятий. То есть эта структура – управленческая, она не столько бизнес-структура. Это взаимодействие между хозяйствующими субъектами, но внутри одного структурного поля… Если вот это проиллюстрируем, возьмите монету, ударьте ее с одного края, и она начнет вращаться, и создается третья реальность, то есть создается что-то сферическое. Вот примерно то же самое мы хотим создать. Чтобы движение пошло, и любой из тех, кто будет у нас в структуре через уполномоченную контору нашу, будет видеть, у него всегда будет информация в том же вотсапе (чате), и он всегда может подключиться. То есть у него всегда в режиме онлайн будет и информация о товарах, об услугах, о технологиях», – сказал Эдуард Тамаев.

Соучредитель с югоосетинской стороны Тимур Цхурбати в беседе с «Эхом Кавказа» назвал событие историческим:

«Мы много говорим об интеграции, и все в Осетии, по-моему, говорят об интеграции, но реальных шагов сделано очень мало. Сегодня впервые в истории Осетии создан общий орган предпринимателей Севера и Юга Осетии. Мы ставим перед собой очень амбициозные задачи, надеемся на сотрудничество с государством, потому что президент Анатолий Бибилов лично обещал нам поддержку. Бизнес – не главное во всем этом, бизнес – это инструмент, с помощью которого мы хотим создать систему, чтобы в Южной и Северной Осетии стало комфортно жить, чтобы зарплаты были не позорные в пять, шесть, пусть даже в двадцать тысяч. А мы планируем, чтобы наша стартовая цена была минимум 500 долларов минимальной зарплаты. И мы в состоянии это сделать, и мы доказали это, потому что несколько раз мы уже завозили сюда товарные кредиты, но, благодаря коррумпированной части нашего чиновничества, дело не сдвинулось с места. Но сейчас надеемся все-таки на содействие власти.

– До сих пор ни одна из инициатив попросту не получала воплощения. Насколько велики шансы, что сейчас, как вы сказали, коррумпированная часть чиновничества не начнет все это тормозить, блокировать?

– Она начнет, она обязательно начнет. Хочу привести вам живой пример. Буквально завтра в Южную Осетию прибудет первая партия топленого масла очень высокого качества, цена на которое будет на 20-30 процентов ниже существующих в республике цен. Это будет впервые, что у нас продукт, привезенный извне, будет стоить дешевле российского. И таких позиций, мы надеемся, найдем еще несколько. Но сейчас товар простоял из-за косности мышления наших чиновников (на посту в Рук) три месяца, вот весь коронавирус».

На своей странице в социальной сети «Фейсбук» Цхурбати написал: «Первые реальные шаги уже сделаны, двери ассоциации открыты, деятельность будет прозрачна. Население РЮО в течение недели узрит первые плоды».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия