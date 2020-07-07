Партия Прилепина выступила за немедленное присоединение к России Абхазии и Южной Осетии

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик. Программа опубликована на сайте партии.

«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – сказано в документе.

«За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.

Партия также выступает за построение полноценного Союзного Государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и установления рубля в качестве единой валюты.

Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, до июля 2018 года он занимал должность заместителя командира батальона армии ДНР. Партия «За правду» была создана 1 февраля 2020 года на основе одноименного общественного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил ей участвовать в выборах, –пишет РБК.

Пресс-секретарь партии Елизавета Кондакова говорила, что «За правду» в сентябре 2020 года планирует принять участие в выборах в законодательные собрания 11 регионов страны, а также в выборах в Тамбовскую городскую думу. В следующем году партия намерена участвовать в выборах в Госдуму и во всех других избирательных процессах.