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«Норникелю» грозит рекордный штраф за ущерб экологии Арктики
Компании "Норильский никель" правительство насчитало рекордный в России и один из крупнейших в мире штрафов за экологический ущерб - почти 150 млрд рублей (более 2 млрд долларов) за разлив топлива под Норильском. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В такую сумму последствия экологической катастрофы в российской Арктике оценил Росприродназор.
В "Норильском никеле" заявили, что пока не получили необходимых документов. Акции компании упали после этой новости на 5 процентов.
По мнению аналитиков, на финансовую стабильность "Норникеля" такая большая сумма штрафа не слишком повлияет. Чистая прибыль компании за 2019 год составила 6 миллиардов долларов . Однако отразится на её главных акционерах - компаниях "Интеррос" и "Русал". В последней уже заявили, что размер штрафа оказался "неожиданным".
- 29 мая в Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании". Позже оно попало в две реки – Далдыкан и Амбарная, а оттуда в озеро Пясино.
- 3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина был объявлен режим ЧС федерального характера. Этому предшествовал выговор в адрес красноярского губернатора Александра Усса и гендиректора НТЭК Сергея Липина. На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентным.
- 28 июня "Новая газета" обнаружила, что "Норникель" продолжает сливать промышленные отходы в озеро Пясино. Из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю", насосы перекачивали воду и сливали в тундру, она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Вода загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, сообщало издание.
Другие новости дня
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» задержан по подозрению в госизмене
Бывший журналист газет “Коммерсантъ” и “Ведомости” Иван Сафронов-младший задержан в Москве по подозрению в госизмене. С мая он работал советником главы корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина по информационной политике, его работодатель сообщил “Открытым медиа”, что дело не касается Роскосмоса.
30-летний Сафронов — бывший специальный корреспондент "Коммерсанта", сын погибшего в 2007 году военного обозревателя газеты Ивана Сафронова. В мае 2019 года Сафронов-младший был уволен из "Коммерсанта" после публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Увольнение спровоцировало кризис в редакции, весь отдел политики уволился вслед за ним.
В июне 2019 года ТАСС сообщал о возбуждённом против "Коммерсанта" административном, предположительно, деле из-за заметки Сафронова. Газету планировалось привлечь за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Причины возбуждения дела не назывались, но с сайта "Коммерсанта" была удалена статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После её публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов, обращало внимание издание The Bell.
Гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил "Открытым медиа", что к "Коммерсанту" в последнее время не было замечаний в связи с заметкой о поставках российских истребителей. Он считает, что к тексту не может быть претензий о разглашении гостайны.
За последний год Сафронов сообщал подробности о катастрофе атомной подводной лодки "Лошарик", тайном присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России и нештатной ситуации на стратегических учений "Гром-2019".
По вменённой статье Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.
Грузинский паспорт во время пандемии стал «сильнее» американского
Позиции Грузии в Индексе паспортов от консалтинговой компании Arton Capital заметно улучшились. По информации портала Passportindex.org, в условиях пандемии коронавируса граждане Грузии могут попасть в 57 стран мира без визы, а в 35 странах могут получить визу по прибытии.
Таким образом, индекс мобильности Грузии составляет 92 балла и в индивидуальном рейтинге страна на 47-м месте.
В рейтинге лидируют Япония и Новая Зеландия, а вот традиционно «сильный» американский паспорт опустился на 52-ю позицию. По данным портала, больше всего ограничений в условиях пандемии было задействовано по отношению к гражданам Сингапура, США и Чили.
Грузия же, учитывая низкий уровень распространения коронавируса, попала в список стран, с которыми ЕС с 1 июля открыл внешние границы. При этом ограничение на въезд во многие страны всё еще действует и для грузинских граждан.
Россия в рейтинге на 59-м месте, Украина – на 101-м, Азербайджан – на 123-м, Армения – на 135-м.
COVID-19: За сутки в Армении скончались 12 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 349, в общем составив 29285.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 605 и сейчас составляет 16907.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 503.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 164 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (5 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11711, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 125088 (1273 за последние сутки).
Партия Прилепина выступила за немедленное присоединение к России Абхазии и Южной Осетии
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик. Программа опубликована на сайте партии.
«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – сказано в документе.
«За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.
Партия также выступает за построение полноценного Союзного Государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и установления рубля в качестве единой валюты.
Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, до июля 2018 года он занимал должность заместителя командира батальона армии ДНР. Партия «За правду» была создана 1 февраля 2020 года на основе одноименного общественного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил ей участвовать в выборах, –пишет РБК.
Пресс-секретарь партии Елизавета Кондакова говорила, что «За правду» в сентябре 2020 года планирует принять участие в выборах в законодательные собрания 11 регионов страны, а также в выборах в Тамбовскую городскую думу. В следующем году партия намерена участвовать в выборах в Госдуму и во всех других избирательных процессах.
В Грузии 5 новых случаев коронавируса, 8 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 958. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения.
По словам медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, все 5 новых случаев - завозные, из них трое - водители-международники.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 838 – за сутки выздоровели 8 пациентов.
3903 человека находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 202. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 105.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
Убийство Анзора из Вены: чеченская диаспора проведет митинг у посольства РФ
Чеченская диаспора Вены, взбудораженная убийством Мамихана Умарова, более известного как Анзор из Вены, планирует сегодня выйти к посольству России. Об этом пишет Deutsche Welle.
Организатор митинга - Хусейн Исханов, координатор чеченского культурного центра в Австрии, участник обеих чеченских войн и бывший личный адъютант Аслана Масхадова.
По его словам, участники митинга будут требовать от властей РФ «прекратить политические расправы в Европе», к которым он относит убийства Умара Исраилова в Вене в 2009 году, Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019-го, Имрана Алиева в Лилле в феврале 2020-го, а также покушение на Тумсо Абдурахманова в Швеции в начале марта нынешнего года.
По словам Исханова, в общей сложности жертвами покушений за пределами России стали 19 человек, так или иначе связанных с чеченскими сепаратистами. Исханов утверждает, что был знаком с убитым и что пару лет назад тот рассказывал ему, что получает угрозы по телефону.
Публикацией видеороликов на YouTube «Анзор из Вены» увлекся после выступления по украинскому телевидению, в котором шла речь о планировании и осуществлении убийств на территории ЕС, говорит Исханов.
«В том ролике, который я видел, он называет конкретных людей по именам и фамилиям и обращается к ним на понятном им языке, который не подходит для цитирования в СМИ», - поясняет Исханов.
- Уроженца Чечни Умарова убили в пригороде Вены выстрелом в голову. Он жил в Австрии с 2005 года на основе документа, данного ему как беженцу по политическим мотивом. Умаров был известен среди чеченцев как Анзор из Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал Рамзана Кадырова и его окружение. Подчас это носило оскорбительный характер.
- По подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова в Австрии задержаны уроженцы республики Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Об этом «Кавказ.Реалии» сообщил источник в одной из европейских диаспор.
Власти Армении планируют продлить чрезвычайное положение
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Армении остается тяжелой, в ходе брифинга после заседания комендатуры заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Радио Азатутюн.
По его словам, система здравоохранения продолжает работать в режиме загруженности. Премьер-министр подчеркнул, что такие плохие новости поступают не только из Армении, но и из многих других стран мира, в частности, во многих странах, которые заявляли, что ситуация с эпидемией находится под контролем, начинается новая волна инфицирования.
Пашинян отметил, что постоянно призывал граждан соблюдать противоэпидемические правила.
«В тот момент, когда мы увидим, что наша система здравоохранения больше не может обслуживать граждан даже в таких крайне напряженных условиях, у нас не будет другого выхода, кроме как вернуться к режиму ограничений и применить более жесткие ограничения, чтобы справиться с ситуацией», - заявил премьер, добавив, что очень хорошо осознает, что это будет иметь тяжелые последствия для экономики, и надеется, что граждане страны, осознав всю серьезность ситуации, изменят свое поведение, и такой необходимости не возникнет.
На вопрос, собирается ли правительство в четвертый раз продлить объявленный 16 марта в связи с коронавирусом режим чрезвычайного положения, Никол Пашинян ответил: «Мы понимаем, что не можем бесконечно продлевать чрезвычайное положение. Судя по всему, если все будет идти так, как идет, как минимум сейчас мы продлим его, но также попытаемся усовершенствовать законодательство о чрезвычайных ситуациях так, чтобы можно было в условиях отмены режима чрезвычайного положения иметь инструменты для проведения определенной противоэпидемической политики в режиме чрезвычайной ситуации. Да, мы также обсуждаем, что не можем постоянно продлевать чрезвычайное положение, это проблема во всех смыслах, для всех проблема. Но, с другой стороны, мы не можем не учитывать эпидемическую ситуацию, так что здесь мы попытаемся прийти к максимально возможным сбалансированным решениям. Но все идет к тому, что в ближайшее время мы как минимум один раз продлим чрезвычайное положение».
В отношении издателя «Медиазоны» Петра Верзилова завели уголовное дело
В отношении участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства». Ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей либо обязательные работы на срок до четырехсот часов.
Речь в уголовном деле идет о канадском гражданстве, которое имеет Верзилов, поскольку в стране проживает его отец, а сам он учился там в школе.
По словам Верзилова, повестка на допрос в Следственный комитет, который должен состоятся утром 7 июля, подписана следователем по особо важным делам Рустамом Габдулиным, который вел «болотное» и «московское» дела. А сам допрос будет проводить тот же следователь, который пришел к Верзилову с обыском 21 июня по делу о массовых беспорядках во время прошлогодних акций оппозиции в центре Москвы.
Эстония с 6 июля открывает границы для граждан Грузии
Согласно решению правительства Эстонии, основанному на рекомендации Еврокомиссии о поэтапном открытии границ, с сегодняшнего дня, 6 июля, в страну будут иметь право въезжать граждане 14-ти стран не членов ЕС, в том числе, прибывающих из Грузии, - сообщает посольство Грузии в Эстонии.
Вместе с тем, при отправке из Грузии в Эстонию лицо должно соответствовать требованиям для легального въезда в Шенгенскую зону.
«Предпосылками для пересечения эстонской границы являются:
- при пересечении границы у лица не должны наблюдаться симптомы коронавируса (COVID-19);
- лицо находилось в стране, из которой он или она путешествует в Эстонию, в течение последних 14 дней (период, необходимый для инкубации Covid-19).
Примечательно, что если в стране, из которой человек въезжает в Эстонию, распространенность коронавируса за последние 14 дней составляет более 16 инфицированных на 100 000 населения, пассажиры должны будут пройти две недели обязательной самоизоляции», - говорится в сообщении посольства Грузии в Эстонии.
В Москве арестованы замминистра науки и начальник Россотрудничества
Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, ранее задержанную по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Под стражей она пробудет минимум до 16 августа. Адвокаты Лукашевич просили суд отпустить её под залог в 3 миллиона рублей.
Кроме того, сегодня, 6 июля, Тверской суд на тот же срок арестовал начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Ему предъявлено то же обвинение, что и Лукашевич.
Обоим арестованным вменяют хищение у Минобрнауки 40 миллионов рублей. По версии следствия, в 2016 году Лукашевич, будучи руководителем коммерческой организации, получила бюджетные деньги и заключила с подконтрольными ей индивидуальными предпринимателями контракты на выполнение работ для ведомства. При этом, согласно материалам уголовного дела, намерений выполнять взятые на себя обязательства у неё не было.
О роли в уголовном деле Попова не сообщается. Известно,:что оба обвиняемых свою вину не признают.
Великобритания вводит санкции против России, КНДР и других стран
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил о введении санкций против государств, нарушающих права человека - Саудовской Аравии, России, Мьянмы и Северной Кореи. Объявленные сегодня, 6 июля, британским правительством меры включают, в частности, запрет на поездки представителей этих стран в Великобританию. Таким образом, Лондон впервые после Брекзита продемонстрировал самостоятельную решимость наказывать тех лиц и те организации, которые несут ответственность за нарушения прав человека, отмечает лондонское издание "Гардиан"
Британское правительство привержено укреплению своей роли в мире, заявил Рааб в парламенте. "Те, кто совершает самые тяжелые нарушения прав человека будут отвечать за свои действия", - сказал глава британского МИДа.
Те, у кого руки в крови, уже не смогут отмывать деньги через британские банки
Санкциям подвергнутся те, кто нарушают право на жизнь, право на свободу, те кто применяют пытки и использует рабство. Санкции будут направлены не только на тех, кто непосредственно нарушает права человека, но и на тех, кому достётся выгода от этих нарушений, подчёркивают в Лондоне.
"Те, у кого руки в крови... уже не смогут танцевать вальсы в этой стране, приобретать собственность на Кингз-роуд, делать рождественские покупки в районе Найтсбридж или отмывать грязные деньги в британских банках", - заявил Рааб.
В списке российских граждан, подпадающих под новые британские санкции, значится и имя председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.
Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте министерства иностранных дел Великобритании. В нем значатся 25 россиян. Санкции вступают в силу немедленно, сообщает Би-би-си.
В прошлом правительство только делало заявления о своей "крайней обеспокоенности" тем или иным событием - будь то смерть Магнитского или убийство Хашогги, сказал Билл Браудер, один из главных лоббистов "закона Магнитского". Введение санкций он назвал победой.
Задержанный в зоне грузино-абхазского конфликта Тато Заркуа освобожден
Задержанный представителями властей самопровозглашенной республики Абхазия Тато Заркуа отпущен на свободу, сообщает Общественный вещатель Грузии. Некоторое время назад он перешел в Рухи через Ингурский мост. Освобождение Тато Заркуа подтвердили и в СГБ.
По информации родственников Заркуа, он был задержан 3 июля за незаконное пересечение де-факто грузино-абхазской границы. По факту задержания гражданина Грузии Тато Заркуа была задействована «горячая линия» и осведомлена Миссия международных наблюдателей.
В Гудаутском госпитале остаются двое пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 20 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Об этом сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса.
«Сегодня вечером из Гудаутской ЦРБ будет выписан ещё один пациент, абхазский курсант. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер», – отметили в штабе.
Сегодня утром югоосетинские власти сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом.
Лувр возобновляет работу спустя четыре месяца после закрытия
Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей – спустя почти 4 месяца с момента его закрытия в марте из-за коронавируса.
При этом пока в музее будут действовать некоторые ограничения: руководство сделало обязательным ношение масок, число посетителей и их перемещение по залам будет строго контролироваться. Администрация также намерена следить, чтобы не было большого скопления людей в очереди к самому известному экспонату Лувра – Моне Лизе работы Леонардо да Винчи.
С момента закрытия из-за карантина 13 марта Лувр потерял 40 миллионов евро доходов. "Нам повезло, что наш собственник – государство", – заявил директор музея Жан-Люк Мартинес.
Одновременно в понедельник у Лувра прошла протестная акция туристических гидов. Они, среди прочего, говорили, что власти не принимают достаточных усилий, чтобы помочь людям, занятым в туристической сфере.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в июне о "первой победе" над коронавирусом. В стране продолжается постепенная отмена ограничений, введённых в связи с эпидемией. Жан Кастекс, отвечавший в администрации Макрона за послабление мер, на прошлой неделе был назначен новым главой правительства Франции. Он сменил Эдуара Филиппа, занимавшего пост премьера с 2017 года.
В мировой статистике по заболеваемости коронавирусной инфекцией Франция занимает сейчас 15-е место – свыше 204 тысяч случаев. Умерли с начала эпидемии почти 29 900 человек. По летальным исходам Франция на шестом месте.
Абитуриентов из Абхазии и Южной Осетии зачислят в грузинские вузы без экзаменов
Абитуриентов, проживающих в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, зачислят в грузинские высшие учебные заведения без вступительных экзаменов. Государство полностью оплатит стоимость их обучения, - сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели.
Правительство также сделает исключение для грузинских абитуриентов, проживающих на территории Азербайджана.
Абитуриенты, проживающие в Гальском районе Абхазии и Ахалгорском районе Южной Осетии не смогли попасть на вступительные экзамены из-за закрытия пропускных пунктов. «Эхо Кавказа» сообщало, что выпускников грузинских школ в Ахалгори предостерегли от попыток поехать на учебу в грузинские вузы. Их предупредили, что нарушившие запрет не смогут вернуться домой.
- Единые национальные экзамены стартовали в Грузии сегодня. В масштабе страны работают 24 экзаменационных центра.
Иностранные инвестиции в России упали до минимума за пять лет
Прямые иностранные инвестиции в России поставили антирекорд за пять лет, подсчитали аналитики EY в докладе "Инвестиционная привлекательность стран Европы". Больше всего иностранцы инвестируют в агропродовольственный рынок.
Россия разделила восьмое—девятое место по привлекательности с Ирландией, уступив Польше и ведущим западноевропейским странам. По итогам 2018 года Россия была на том же девятом месте. Всего в 2019 году иностранные инвесторы вложили деньги в 191 проект в России — на 9% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 2014 года, пишет The Bell.
Самой активно инвестирующей в российскую экономику страной в прошлом году стала Германия — число прямых иностранных инвестиций из этой страны выросло на 50%, до 36 проектов. Немцы вернули себе лидерство, которое удерживали в 2014–2016 годах.
Второе место разделили между собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта на территории России. EY отмечает, что в 2018 году доля европейских инвесторов в экономику России составляла 48%, а в 2019 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и активизации Германии и Франции.
Лидером по количеству иностранных инвестиций в России остаются агропродовольственный сектор и производство машин. Снизилась доля сектора цифровых технологий: количество проектов с прямыми инвестициями в этом секторе упало по сравнению с 2018 годом почти в 2,5 раза до десяти.
Пандемия и падение цен на нефть заставили многие компании пересмотреть свои инвестиционные планы, в том числе и в России. Однако взгляд EY на Россию в этом контексте достаточно оптимистичен. "Несмотря на то, что Россия почувствовала на себе влияние экономического кризиса, связанного с пандемией и падением цен на нефть, ранее начатые проекты по-прежнему реализуются, происходит заключение новых сделок. В мае 2020 года мы провели анализ всех сделок, которые состоялись в 2019 году. 34% проектов ПИИ уже находятся в стадии завершения, 65% имеют подтверждения в продолжении реализации в этом году и только 1% пока не подтвержден. Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе", — заявил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
29-летний Анри Барциц назначен руководителем абхазского Минюста
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении министра юстиции. Ведомство возглавил 29-летний Анри Барциц.
Барциц родился 6 ноября 1990 года в городе Гудаута. В 2007 году экстерном окончил сухумскую школу №6.
В 2007–2012 годах обучался в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «Юриспруденция», в 2012-2015 годах - в аспирантуре на кафедре конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина.
28 июня 2017 г. ему была присуждена ученая степень кандидата юридических наук.
2013-2014: командированный юрисконсульт правового отдела Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки РФ.
С 2014 г. по настоящее время - преподаватель и старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е.Кутафина.
2017-2019: заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО Университет имени О.Е. Кутафина.
С 2018 года участник различных научных грантовых проектов.
Опубликовал более 20 авторских и соавторских научных статей. Соавтор учебного пособия для бакалавров и учебного пособия для магистров.
Женат. Отец двоих детей.
В Австрии проходят поминки убитого чеченского политэмигранта Умарова
Утром 6 июля в Вене начались поминки убитого накануне чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, более известного как Анзор из Вены. Мероприятия проходят в офисе "Совета чеченцев и ингушей Австрии".
Как передает корреспондент "Кавказ.Реалии" из австрийской столицы, в настоящий момент тело убитого для захоронения не выдано, так как еще не завершены следственные мероприятия по вскрытию. По словам близких погибшего, 6 июля на опознание тела должна прибыть супруга Умарова и другие его родственники.
- Умаров был убит 3 июля в пригороде Вены выстрелом в голову. Он жил в Австрии с 2005 года на основе документа, выданного ему как политическому беженцу. Умаров вел ютуб-блог, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение.
- По подозрению в убийстве Умарова в Австрии задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- 26 февраля в Швеции было совершено покушение на другого критика Кадырова - чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. 12 июня "Кавказ.Реалии" сообщал, что заочно арестован сообщник киллера, напавшего на блогера.
- 30 января во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. На его теле обнаружили 135 ножевых ранений. Местная прокуратура подозревает в убийстве неназванного гражданина России.
Wizz Air и Myway Airlines выполнят пять чартерных рейсов из Европы в Грузию
Авиакомпании Wizz Air и Myway Airlines выполнят пять чартерных рейсов из Европы в Грузию. Об этом сообщили в грузинском Кабмине.
Расписание рейсов:
- 13 июля: Тбилиси-Варшава-Тбилиси (Myway Airlines)
- 15 июля: Барселона-Кутаиси-Барселона (Wizz Air)
- 17 июля: Тбилиси-Рим-Тбилиси (Myway Airlines)
- 22 июля: Париж-Кутаиси-Париж (Wizz Air)
- 28 июля: Афины-Кутаиси-Афины (Wizz Air)
Стоимость билетов не будет превышать 200 евро. При этом все граждане, которые вернутся в Грузию, будут помещены в 2-недельный карантин.
Ранее чартерные рейсы в Грузию выполняла лишь авиакомпания Georgian Airways.
- Грузия планировала возобновить регулярное авиасообщение с 1 июля, но запрет был продлён до конца июля. Власти ведут переговоры об открытии границ со странами ЕС с низким уровнем распространения коронавируса.
В Сухуми опровергли сообщение о стрельбе на де-факто границе
Исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут опроверг сообщение о ранении мужчины близ села Ганмухури.
«Эта информация грузинских СМИ не соответствует действительности. Никаких инцидентов, а тем более со стрельбой на абхазско-грузинской границе не было», - сказал Киут «Интерфаксу».
«Это ложная информация, как и сообщение грузинских СМИ растиражированное накануне о том, что якобы в реке Ингур утонули женщины, жительницы Гальского района», – отметил Киут.
Мужчину с огнестрельным ранением перевезли из реферального госпиталя Зугдиди в клинику Кутаиси. Врач Тея Пачкория сообщила грузинской службе Радио Свобода, что пациент, по его же информации, был ранен при переходе из Абхазии на контролируемую властями Грузии территорию. МВД Грузии возбудило дело по статье 118 УК Грузии - умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.
- Накануне канал «Мтавари архи» сообщил, что четыре женщины пропали без вести после несчастного случая на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия, а две из них погибли. Позднее родственники установили местонахождение двух женщин. Одна их лечится в медицинском учреждении города Терджола, вторая находится в карантинной зоне Анаклия-Ганмухури.
- Случаи пересечения разделительной линии участились после закрытия де-факто границы по причине коронавируса. Часть граждан пытается перебраться через реку Ингури вплавь.
В Грузии открываются тренажёрные залы и бассейны
В Грузии после почти 4-месячной паузы открываются тренажерные залы и бассейны. Перед возобновлением работы объекты проверят сотрудники инспекции труда.
Рекомендации для фитнес-центров и бассейнов опубликуют сегодня. Уже известно, что к групповым тренировкам не будут допускать больше 10 человек. В бассейнах будут проводить лабораторное исследование воды.
Ранее руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что при соблюдении рекомендаций в бассейнах и спортзалах риск распространения коронавируса минимальный.
В Тбилиси спортсмены несколько раз проводили акции, призывая правительство разрешить работу фитнес-центров.
Пациент кутаисской клиники сообщил, что в него стреляли при переходе из Абхазии
Мужчину с огнестрельным ранением перевезли из реферального госпиталя Зугдиди в клинику Кутаиси. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Врач Тея Пачкория сообщила грузинской службе Радио Свобода, что пациент, по его же информации, был ранен при переходе из Абхазии на контролируемую властями Грузии территорию. Кто стрелял и при каких обстоятельствах, врачам он не сообщил.
МВД Грузии возбудило дело по статье 118 УК Грузии - умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.
Ряд СМИ сообщил, что в мужчину стреляли российские пограничники, когда он переходил из села Пичори Гальского района Абхазии в село Ганмухури Зугдидского муниципалитета.
Представитель мэра Зугдиди в Ганмухури Лия Ахалая заявила грузинской службе Радио Свобода, что живёт близ разделительной линии Ганмухури-Пичори, но выстрелов не слышала.
Случаи пересечения разделительной линии участились после закрытия де-факто границы по причине коронавируса. Часть граждан пытается перебраться через реку Ингури вплавь.
Накануне оппозиционный канал «Мтавари архи» сообщил, что четыре женщины пропали без вести после несчастного случая на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия, а две из них погибли. Позднее родственники установили местонахождение двух женщин. Одна их лечится в медицинском учреждении города Терджола, вторая находится в карантинной зоне Анаклия-Ганмухури.
Суд оштрафовал российскую журналистку Светлану Прокопьеву
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего жителя Архангельска на самоподрыв в здании УФСБ. Обвинение просило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на работу журналистом.
Сама журналистка не признала вину и настаивала, что "смысл ее текста сводится к критике государственной политики, а теракт в Архангельске был только поводом, чтобы поговорить о репрессивном тренде развития нашего государства и излишне жестокой, на ее взгляд, правоохранительной практике".
Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву судили за обсуждение взрыва в Архангельском управлении ФСБ в октябре 2018 года. Тогда 17-летний подросток взорвал в здании самодельное взрывное устройство, он погиб, трое сотрудников спецслужбы пострадали. Через неделю в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Прокопьева обсуждала возможные мотивы поступка погибшего подростка. В частности, журналистка заявила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые с ним борются. Позже Прокопьева написала на ту же тему авторскую колонку на сайте "Псковской ленты новостей".
Спустя три месяца, 6 февраля 2019-го, к Прокопьевой пришли с обыском по уголовному делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), а радиостанцию и агентство оштрафовали за эту статью. Ключевыми доказательствами обвинения стали две психолого-лингвистические экспертизы. В первой экспертизе говорится, что журналистка ставила себе цель сформировать у читателя позитивное отношение к архангельскому террористу, поскольку в статье будто бы называла его борцом с "репрессивным" государством, современным "народовольцем", защитником прав и свобод граждан. По мнению экспертов, это выражалось и в оценочных суждениях о "благородных мотивах" и "высокой цели" юноши. Дословно таких выражений — кроме слов "репрессивное государство" — в статье Прокопьевой нет. Вторая экспертиза также нашли лингвистические и психологические признаки "оправдания разрушительных действий".
Свидетелями обвинения выступили руководитель управления Роскомнадзора по Псковской области Дмитрий Федоров и его подчиненный, начальник одного из отделов управления Роскомнадзора Эдуард Кожокарь. Они рассказали, что нашли признаки оправдания терроризма в статье Прокопьевой. В связи с этим радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и "Псковской ленте новостей" вынесли предупреждение и составили протоколы. Еще два свидетеля обвинения засекречены: это некие "Алексей Егоров" и "Петр Петров". По их мнению, Прокопьева в своих статьях развивает мысль о необходимости смены действующего политического режима в стране, в том числе с помощью террора, а также агитирует за оппозиционных лидеров и выказывает недоверие к власти.
"Главная цель [этой публикации] — разобраться и предотвратить повторения [теракта]. То есть это была критическая публикация. Объектом критики, как справедливо заметили эксперты, было государство. Точнее, государственная политика в конкретной сфере, в сфере правоохранительной. Я увидела вот эту параллель между терактами, которые имели место в истории России в XIX веке, с народовольцами и тем терактом, который был совершен в Архангельске. Я увидела эту параллель. Не одна я увидела, ее очень многие увидели", — отмечала Прокопьева.
- Московская Хельсинкская группа требовала оправдать Светлану Прокопьеву: "Мы убеждены – уголовное дело Светланы Прокопьевой имеет откровенно политический, показательно расправный характер и ставит целью запугать российских журналистов. Когда за политическое суждение прокурор требует посадить журналиста на шесть лет, когда работа журналиста приравнивается к преступлению – это убивает профессию".
- В поддержку Прокопьевой выступили писатели, поэты, актеры, режиссеры, ученые и представители других профессий. Они потребовали прекратить уголовное дело против журналистки. Заявление, опубликованное на сайте "За права человека", подписали свыше 250 человек.
- Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. "Мы негодуем оттого, что российские власти готовы безжалостно расправиться с независимой, хорошо известной журналисткой, которая совершила нечто прямо противоположное тому, в чём она обвиняется. Мнение Светланы представляло собой попытку разобраться в причинах трагедии; представлять её слова как "оправдание терроризма" – это намеренное, политически мотивированное искажение истины, направленное на то, чтобы заглушить критический голос", – говорится в заявлении исполняющей обязанности президента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.
- Журналисты выходили на пикеты в поддержку Прокопьевой. Совет при президенте по правам человека назвал абсурдным требование прокуратуры лишить Прокопьеву свободы.
COVID-19: За сутки в Армении скончались семь человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 330, в общем составив 28936.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 6 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 162 и сейчас составляет 16302.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 491.
По информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 159 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11984, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 123815.
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