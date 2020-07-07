"Двадцать миллионов долларов за его смерть". Что известно об убитом блогере Умарове

В Австрии 4 июля убили чеченского блогера Мамихана Умарова. Уже на следующий день были задержаны двое подозреваемых – тоже уроженцы Чечни. Прокуратура Австрии проверяет, был ли у убийства политический мотив: Умаров, сменивший имя на Мартина Бека, активно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Это уже второе убийство критиков Кадырова в Австрии. В 2009 году в Вене застрелили бывшего охранника главы Чечни Умара Исраилова. В 2019 году в центре Берлина убили участника боевых действий в Чечне Зелимхана Хангошвили (в июне прокуратура Германии заявила, что за этим убийством стоит российское правительство). В феврале 2020 года в Швеции напали на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова: полиция страны ведет расследование, арестованы трое подозреваемых.

Тумсо Абдурахманов в эфире Настоящего Времени рассказал, что ему известно об убийстве блогера Умарова и как продвигается расследование дела о нападении на него самого.

"Все понимали, что ему угрожает опасность"

— Знали ли вы о том, что Умарову что-то угрожает?

— Да, конечно, я думаю, весь мир это знал, сам Умаров это понимал прекрасно. Очень много информации об этом ходило, даже озвучивались суммы, очень крупные суммы. Последняя сумма, которую я слышал, – это $20 миллионов за его смерть. Эту информацию я даже передавал Анзору, чтобы он как-то был более бдительным.

— Кому предлагали эти деньги?

— Исполнителю. Тому, кто исполнит этот заказ и убьет Анзора.

— А от кого?

— От Кадырова, конечно же.

— Как это происходит? Это же не сам Кадыров звонит и предлагает.

— Разумеется, конечно же, нет. Сам Кадыров не будет никому звонить и говорить о каких-то суммах. Там целая вереница посредников. Эта информация передается из рук в руки. Бывает какой-то человек из окружения Кадырова, который взаимодействует с каким-то посредником, этот посредник ищет уже непосредственно исполнителей. В общем, у них там своя целая сеть. И, как мы видим на последних примерах убийств и покушений, эта сеть действует.

— По вашим оценкам, за что его могли убить?

— Ни у кого не вызвало удивления то, что его убили. Потому что та его критика – это чаще были просто очень оскорбительные высказывания в адрес Кадырова, его окружения, даже его родственников, – Кадыров за меньшее убивает и убивал. Он своего бывшего охранника убил просто за то, что тот подал на него в ЕСПЧ.

Речь идет об Умаре Исраилове. Осенью 2004 года он бежал в Европу. Находясь в Австрии, он подал иск против России в Европейский суд по правам человека, обвинив Рамзана Кадырова в систематическом использовании пыток и похищений для усмирения несогласных, а также жалобу в российскую прокуратуру. В 2007 году Россия обвинила Исраилова в терроризме, покушении на сотрудника органов безопасности и потребовала его выдачи. Австрия отказала по причине отсутствия доказательств. В январе 2009 года в Вене Исраилова расстреляли. Австрийская полиция задержала трех чеченцев. Следствие не исключало, что преступление совершили люди Рамзана Кадырова. В причастности к убийству подозревали также сотрудников российского дипкорпуса в Австрии.

Здесь все прекрасно понимали, что после того, что позволяет себе сказать Анзор, его жизни, конечно же, угрожает опасность. Насколько я знаю, ему даже предлагалась защита от спецслужб Австрии. То есть даже власти Австрии понимали, что ему угрожает опасность.

— Известно ли вам что-то об исполнителях? Мы сегодня не нашли даже имен тех, кто задержан.

— Сейчас имя одного человека точно известно. Насколько я знаю, официально власти этого не подтвердили, но уже Bellingcat, по-моему, об этом написали. Это человек, непосредственно стрелявший в Анзора, его зовут Сарали Ахтаев. Он чеченец, он еще с 2000-х проживает на территории Австрии, родом он из Урус-Мартана Чеченской республики. Также есть информация о том, что задержан еще один человек, по поводу него я не могу ничего пока говорить, потому что, по моей информации, это все-таки свидетель.

— В феврале было совершено покушение на вас. Вы тогда смогли защитить себя. Были ли попытки после?

— Нет, после не было больше попыток, слава богу. Пока все обходится. Но то, что сейчас произошло с Анзором в Вене, говорит о том, что никто здесь не находится в безопасности, к сожалению. Те меры, которые принимают европейские страны в ответ на эти преступления, на Россию не действуют, Россия продолжает устранять своих противников на территории Европы и других стран.

— Что должны делать в таком случае правоохранительные органы в Европе?

— Я думаю, здесь дело даже не только в правоохранительных органах и не столько в правоохранительных органах. Правоохранительные органы только расследуют дела и могут наказать в соответствии с законом задержанных. Но здесь должны быть какие-то политические санкции, какие-то действия. Очевидно, что выслать двух дипломатов в ответ на политическое убийство – это не работает, это абсолютно не действенная мера, которая не останавливает Россию. Надо, значит, принимать какие-то иные меры, которые были бы более убедительными.

— Например?

— Я не смогу приводить примеры, так как я не политик, не дипломат. Я боюсь делать какие-то предложения. Но я думаю, что политики, дипломаты должны какое-то решение придумать в любом случае.

— Есть ли развитие в расследовании покушения на вас?

— Да, следствие идет. Недавно шведский суд заочно арестовал еще одного подозреваемого в содействии покушению на меня, в организации этого преступления. Им оказался чеченец, он родом из селения Шалажи Чеченской республики, проживал в Омске, в Москве. Это некий Имран Хасханов. Пока больше ничего о нем не известно, но у шведской прокуратуры, у шведских спецслужб было основание для того, чтобы подать на него в розыск.

— Речь об исполнителях и организаторах, но не о заказчиках?

— Нет, пока ничего не известно (по крайней мере мне) о заказчиках, потому что я тоже не курсе всех деталей следствия, мне не сообщают. Но мое дело ведет Служба безопасности Швеции, и это говорит о том, что они рассматривают причастность иностранного государства к этому преступлению.

Бывший депутат Рады Украины – о связях убитого в Вене чеченского блогера и СБУ

Австрийская пресса пишет, что в последние годы убитый Мамихан Умаров сотрудничал со спецслужбами страны и якобы хвастался этим. Он также рассказывал о своих связях с украинской службой безопасности: якобы СБУ он передал данные о готовящемся покушении на супругов Амину Окуеву и Адама Осмаева, которые воевали на Донбассе на стороне Киева. Кроме того, Умаров утверждал, что его попросили помочь с покушением на бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

В декабре 2014 года Мосийчук записал видео, в котором расстрелял портрет Рамзана Кадырова и пообещал приехать за ним в Чечню. По словам Умарова, ему предложили посодействовать в убийстве Мосийчука, Окуевой и Осмаева. В доказательство он представил полученные им голосовые сообщения. В октябре 2017 года Мосийчука попытались убить: погиб его охранник, сам Мосийчук был ранен, но выжил. На Адама Осмаева и Амину Окуеву в то же время были совершены два покушения, в результате второго Окуева была убита. Полиция Украины утверждала, что заказчиком убийства выступал уроженец Чечни, но имя его не называла.

Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады Украины, рассказал Настоящему Времени, подтвердилась ли эта информация и чувствует ли он себя сейчас в безопасности.

Настоящее Время