Обзор грузинской прессы

За время режима ЧП в Грузии без объявления тендера было заключено 11 316 госконтрактов, такое заявление распространяет НПО Transparency International – Georgia. С 21 марта по 22 мая государство приобрело услуги на 127,2 миллионов лари, отсюда 35%, или 45 миллионов лари приходится на доноров «Грузинской мечты» и президента Саломе Зурабишвили, пишет онлайн-издание СОВА.

«Правительственная администрация, Служба госбезопасности, МВД и некоторые ведомства не публикуют договоры по упрощенным закупкам. Исходя из этого, вероятно, на прямые закупки тратится больше денег, но информация о них непрозрачна, что осложняет анализ и контроль коррупционных рисков. Эта проблема была актуальна еще до режима чрезвычайного положения», – говорится в сообщении НПО.

Вместе с тем за тот же период было объявлено 1495 тендеров на общую сумму 557 миллионов лари. При этом в более чем половине из них принимал участие лишь один поставщик.

«Было два факта, когда кто-то пожертвовал деньги (правящей партии) и через несколько дней получил контракт. (В одном случае) речь идет о гостинице «Кварельский эдем». Когда ты делаешь пожертвования, а через 3-4 дня тебе возвращают деньги, естественно, возникают подозрения в коррупционных сделках», – заявил в интервью телекомпании «Рустави 2» аналитик грузинского отделения Transparency International Бесо Намчавадзе. НПО рекомендует властям обнародовать все документы, связанные с госзакупками, и осложнить процедуру выдачи разрешения на закупки без объявления тендера.

«Коронавирус: как «три мушкетера» помогли Грузии бороться с вирусом», статью под таким названием публикует британский вещатель BBC. Грузия включена в список 15 стран, с которыми ЕС открыл внешние границы. Это единственная бывшая советская республика, получившая статус «достаточно безопасной» в условиях пандемии, сказано в статье.

«Реагировать на угрозы пандемии в Кавказском государстве поручили группе ученых, которых прозвали «три мушкетера». Эта троица – директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе и главный вирусолог, руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. В Грузии ученые стали очень уважаемы за их решения», – пишет BBC.

В статье отмечается, что в Грузии было проведено около 30 000 PCR-тестов на каждый миллион населения (население Грузии 3,7 миллиона человек). Коэффициент выздоровления составляет 86%, всего было зафиксировано 15 смертей от COVID-19. BBC пишет, что большим испытанием для страны было празднование Пасхи. Эпидемиологи опасались, что на церковной службе будут присутствовать тысячи людей, однако община последовала совету ученых и осталась дома, говорится в статье.

Последние несколько дней грузинская пресса обсуждает возможный переход капитана сборной Грузии по баскетболу и испанского клуба «Баскония» Торнике Шенгелия в московский ЦСКА. Комментарий по этому поводу сам баскетболист сделал в эфире телекомпании «Имеди»:

«Я пока ничего не решил окончательно и ничего не подписывал. ЦСКА заинтересовался мной, и я попросил дать мне определенное время, чтобы сконцентрироваться на чемпионате Испании. Мой агент сейчас ведет переговоры. Я знаю, что в моей команде хотят меня видеть – как тренер, так и президент. В этом году другие клубы не проявляли большого интереса. Не поступило предложения и от мадридского «Реала». Раньше самым активным в этом плане был именно «Милан», но никаких подвижек в этом направлении не было. Так что единственный реальный вариант бал именно ЦСКА. Если прейду в этот клуб, естественно, не изменю отношения к своей стране и народу, и надеюсь, в отношении меня все будет так же», – заявил Шенгелия в интервью «Имеди».

Его возможный переход в ЦСКА вызвал бурную реакцию в грузинском обществе, большая часть фанатов подвергла критике баскетболиста. Один из пользователей соцсети Facebook написал: «ЦСКА – это один из инструментов идеологической пропаганды Путина и Кремля». Есть и те, кто поддерживает баскетболиста со словами «в спорте не должно быть политики». Сам Шенгелия считает странной необходимость убеждать, что он любит Грузию и ему не чужд патриотизм.