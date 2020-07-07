Власть и оппозиция поспорили о коммуникациях и связях

Новая законодательная инициатива «Грузинской мечты» вызвала резкое противодействие со стороны оппозиции и медиа. Изменения в закон «Об электронных коммуникациях», позволяющие государству в случае выявления нарушений вводить в компаниях, работающих в этой сфере, временное управление, могут ограничить свободу слова в стране. Так считают противники власти. Оппозиция обвинила правящую партию в попытке установить диктатуру.

Узаконивание диктатуры в стране – так грузинская оппозиция прокомментировала новый законопроект «Об электронных коммуникациях», зарегистрированный в парламенте. Согласно инициативе правящей партии, полномочия Национальной комиссии по коммуникациям будут расширены – ведомство, в частности, будет иметь право назначать временного управляющего в компаниях, работающих в сфере электронных коммуникаций, если выявят нарушения со стороны менеджмента.

По мнению противников власти, «Грузинская мечта» таким образом накануне выборов хочет подмять под себя СМИ. Один из лидеров «Единого национального движения», в прошлом журналист Заал Удумашвили сравнил тактику лидера правящей партии Бидзины Иванишвили с тем, как действовал президент России Владимир Путин в отношении российских СМИ:

«Изменения в закон «Об электронных коммуникациях», которые были зарегистрированы в парламенте, не могут быть истолкованы иначе. Согласно изменениям, комиссии по коммуникациям даются полномочия назначать временное управление в любом СМИ, в случае, например, невыплаты им штрафа. А временный менеджмент будет иметь право распоряжаться имуществом компании, вплоть до продажи ее акций. И все эти действия не могут быть остановлены обжалованием штрафа в суде. Это те методы, при помощи которых Владимир Путин в свое время прибрал к рукам российские СМИ. И Бидзина Иванишвили сегодня идет тем же путем. Это методы диктатуры XXI века».

В самой комиссии поспешили отвергнуть обвинения. В заявлении, опубликованном на официальном сайте регулирующего органа, говорится:

«Информация о том, что поправки к закону об электронных коммуникациях имеют отношение к средствам массовой информации и вещательным компаниям, является ложью. Речь идет о критически важной инфраструктуре, которая включает в себя оптико-волоконные кабели, эксплуатационные технические ресурсы, необходимые для электронных коммуникаций».

В комиссии особо подчеркнули, что изменения в законе коснутся исключительно интернет-провайдеров и операторов мобильной связи.

Но в оппозиции считают, что это лишь начало. В законопроекте нет четко прописанных определений, кто может или не может подпасть под его действие. По мнению независимого депутата Тамар Чугошвили, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы свобода слова оказалась под вопросом:

«Любая законодательная инициатива, которая может быть использована в целях вмешательства государства в деятельность СМИ, неприемлема. Подобная запись в проекте закона недопустима. Если все же формулировка не будет предельно четко запрещать распространение подобных регуляций на СМИ, то это поставит под сомнение легитимность самих выборов».

В правящей партии в ответ обвинили оппозицию в попытке ввести общественность в заблуждение. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, проект закона никоим образом не касается СМИ, а «Грузинская мечта» сделала для свободы слова в Грузии куда больше, чем обвиняющая ее оппозиция в лице «Национального движения»:

«Ограничения, о которых они (оппозиция) говорят, это по большей части выдуманная нашими оппонентами тема. Во-первых, никакие ограничения не входят ни в чьи интересы. У нас есть очень четкая позиция по поводу свободы СМИ, и существующие ныне свободы заслуга нашей команды».

В «Грузинской мечте» посоветовали внимательно почитать законопроект и потом уже делать громкие заявления. Впрочем, по словам специалистов, подозрения в адрес правящей партии обусловлены неоднократными попытками взять под контроль деятельность медиа. Так, еще в 2017 году в законе «О вещании» появилась новая запись, которая позволила Национальной комиссии по коммуникациям получить мандат «на распространение медиаграмотности». А в декабре 2019 года комиссия представила веб-платформу под названием «Медиакритика», которая по замыслу авторов должна была проводить анализ и оценку контента, выпускаемого грузинскими СМИ. За основу, как утверждалось, был взят немецкий опыт. Профильные неправительственные организации деятельность нового органа не оценили. По словам руководителя «Фонда развития медиа» Тамар Кинцурашвили, переняв у Германии форму, «Грузинская мечта» явно не ознакомилась с содержанием:

«В Германии функция регулирующего органа заключается в том, чтобы вооружить самого потребителя информации – гражданина – навыками медиаграмотности, а не вмешиваться в профессиональную деятельность журналистов. Другими словами, соответствующая немецкая структура не стремится вести надзор за содержанием СМИ и отрезать лишнее».

Что касается изменений в закон «Об электронных коммуникациях», по мнению наблюдателей, пока говорить о каких-то умыслах правящей партии преждевременно, так как инициатива должна пройти рассмотрения в профильных комитетах. Тогда и можно будет анализировать детали документа.

Так или иначе, согласно «Индексу свободы прессы» за 2019 год, грузинские СМИ оказались «плюралистичны, но не независимы». И по мере приближения парламентских выборов, отмечают наблюдатели, давление на них со стороны власти все более будет усиливаться. Таким образом, вопрос свободы СМИ в 2020 году приобретает для Грузии особое значение.