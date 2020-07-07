Ингурский переполох

В последние дни в грузинских и абхазских СМИ появилось немало противоречивых сообщений на тему об инцидентах, имевших (или якобы имевших) место на грузино-абхазской границе по реке Ингур. Все началось с информации в минувшее воскресенье 5 июля оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари архи» о том, что четыре женщины числятся пропавшими без вести после несчастного случая на Ингуре, причем, предположительно, две из них, мать и дочь, погибли. Поскольку, утверждал телеканал, уровень воды в реке был сильно повышен, переправиться вброд женщинам не удалось, мощные потоки воды сбили их с ног.

Согласно сообщению телеканала, тела утопленниц были доставлены в село Тагилони Гальского района Абхазии, на правом берегу реки (в Республике Абхазия оно носит название Таглан). И.о. главы администрации Гальского района Омар Бганба опроверг в абхазских СМИ эту информацию со ссылкой на главу администрации села Таглан: «Никаких трупов там нет».

Впрочем, грузинский телеканал «Пирвели» сообщал, что на реке продолжаются поиски двух женщин, которые на самом деле являются жительницами села Рике Зугдидского района Грузии. До сих пор официального подтверждения информации о гибели людей на реке ни от СГБ, ни от МВД Грузии не поступало.

В абхазском интернет-сообществе на публикацию на данную тему один из пользователей отреагировал так: «Абхазия дважды открывала через Ингурский мост гуманитарный коридор для своих жителей на несколько дней, когда коронавирусная опасность снизилась. Но это все – на законных основаниях, по документам и с проверкой медиками».

А некоторые отнеслись к информации скептически: «Уровень воды на Ингурском водохранилище сегодня 490 м. Это приблизительно на 30-40 м ниже от обычного уровня для такого времени года. Водохранилище до сих пор активно заполняется, то есть никаких сбросов не было. Также не было обильных осадков, паводков в последние дни. Странно все это»; «До возведения плотины ГЭС Ингур был опасной рекой, но сегодня там уровень воды – воробью по колено. Утонуть там просто невозможно. Мне тоже это кажется странным».

Омар Бганба рассказал, что личность одной из объявленных в СМИ погибшими женщин установлена, она жива и находится на лечении в Грузии еще с 30 июня.

По сообщениям грузинских СМИ, эта женщина – 59-летняя Лаура Лемонджава, которую разыскивали близкие, находится в психиатрическом отделении центра лихорадки в Терджоле (Западная Грузия). По информации Давида Саришвили, директора ООО «Терджола медиа», со ссылкой на руководителя центра лихорадки Терджолы, пациентка не говорит о том, как или с кем ей удалось пересечь Ингур. Два дня она находилась в палаточном боксе больницы, тест на инфекцию коронавируса оказался отрицательным, затем она, с ее согласия, была помещена в психиатрическое отделение, где до сих пор находится на лечении.

Еще одна женщина, перешедшая из Абхазии в Грузию, была помещена в карантинную зону Анаклия-Ганмухури. Это также выяснили ее родственники.

По одной из версий, также распространенных грузинскими СМИ, женщины пытались пронести контрабандные сигареты в Зугдиди. Это, кстати, выглядит вполне правдоподобно, поскольку в Грузии табачные изделия продаются много дороже, чем в Абхазии, и в свое время там в медиа-пространстве был скандал из-за того, что грузинские торговые объекты реализовали сигареты с абхазскими акцизными марками. По информации «Мтавари архи», для перевозки контрабандных товаров использовали «упраздненную» (наверное, имелось в виду заброшенную) турбинную стену, под которой протекает Ингур: «Это место, где река относительно глубокая. Видимо, именно в этом месте женщины оступились и упали в воду».

Примерно в те же дни мужчину с огнестрельным ранением перевезли из реферального госпиталя Зугдиди в клинику Кутаиси. Состояние его здоровья удовлетворительное. Врач Тея Пачкория сообщила грузинской службе Радио Свобода, что пациент, по его же информации, был ранен при переходе из Абхазии на контролируемую властями Грузии территорию. Кто в него стрелял и при каких обстоятельствах, врачам он не сообщил. МВД Грузии возбудило дело по статье 118 УК Грузии – умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.

Ряд грузинских СМИ тут же сообщил, что в мужчину стреляли российские пограничники, когда он переходил из села Пичори Гальского района Абхазии в село Ганмухури Зугдидского муниципалитета. Но представитель мэра Зугдиди в Ганмухури Лия Ахалая заявила грузинской службе Радио Свобода, что «живет близ разделительной линии Ганмухури-Пичори, но выстрелов не слышала».

Я сегодня позвонил исполняющему обязанности председателя Службы госбезопасности Республики Абхазия Роберту Киуту, и на вопрос, есть ли какие-то новости по поводу обсуждаемых в СМИ разных, но связанных с границей по Ингуру сообщений, он сказал следующее:

«А какие могут быть новости? Это грузинские фейки. Таких фактов не было. Это все выдуманные истории.

– И вот эта стрельба на границе, да?

– Ничего не подтверждено. Мы проводили соответствующую проверку по этой информации. Ничего такого нет».

Что касается задержанного 3 июля абхазскими властями за незаконное пересечение границы на Ингуре 21-летнего жителя села Рики (регион Самегрело) Тато Заркуа, то такой факт действительно имел место. О факте его задержания были проинформированы его родственники, а затем была задействована горячая линия и осведомлена Миссия международных наблюдателей. Вчера, в понедельник 6 июля, он был отпущен из Гальского изолятора временного содержания на свободу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия