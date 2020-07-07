«Атмосфера сухумских будней». Две выставки ко дню города

Сухум отметил день города в прошедшую субботу, 4 июля. И хотя в этом году масштабные мероприятия были отменены из-за распространения коронавируса, ощущение праздника сухумчанам подарили две выставки: «Вдохновение» Анатолия Качалова и «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» Союза художников Абхазии. Ежегодно в первую субботу июля в Сухуме отмечают день города, который обычно сопровождается насыщенной программой с концертами, шоу и спортивными турнирами. Но в этом году от массовых мероприятий пришлось отказаться, вместо них были организованы две посвященные Сухуму выставки. Накануне дня города, в пятницу, в Центральном выставочном зале открылась выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой». Ее организовал Союз художников Абхазии.

Куратор Эльвира Арсалия объяснила особенность и концепт выставки так: «Картины абхазских художников, наших современников и конца ХХ века, находятся здесь в таком беспрерывном диалоге с русскими классиками, которые посещали город. Почему литература и изобразительный ряд? Потому что, во-первых, они усиливают впечатление. Во-вторых, картины наших художников – это взгляд из Сухума, а текст – это, конечно, взгляд странника, путешественника. И это на самом деле проект, который дает возможность задуматься, вспомнить прошлое, дать какую-то оценку настоящей жизни. И, конечно, речь идет о будущем, о том, чтобы сохранить такой прекрасный город и обязательно развивать его».

Выставка получилась чем-то вроде симбиоза картин абхазских художников и текстов русских писателей, которые бывали в городе на рубеже XIX и XX веков. Так, например, на одном из мольбертов в зале были размещены слова Антона Чехова, который в 1888 году написал: «Если бы я пожил в Абхазии хотя месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов. Подлец я за то, что не умею рисовать…»

Несвойственный для местных выставочных проектов экспозиционный ход отметили многие зрители, в частности, дизайнер-модельер Русудан Кобякова сказала: «То, что выставку смогли соединить с текстами известных писателей, которые бывали в Сухуме, – это нечто новое для нашей страны, хотя в мире давно используется. Когда ты читаешь тексты известных авторов, начинаешь другими глазами смотреть на картины. Это дает как минимум ощущение исторического наследия и понимание того, что Сухум не вчера появился, что он имеет глубочайшую историю. А касаемо конкретно выставки. Ну, я сама собираю живопись, дома у меня много картин тех авторов, которые здесь представлены. Я очень люблю эти акварели Батала Джапуа. Они такие тонкие, легкие и сразу отражают город. Мне очень понравилась картина Леварсы Бутба. У него своя особая потрясающая техника, настолько отличающаяся от всех остальных, что его ни с кем не спутаешь. И когда вблизи смотришь, складывается впечатление, что он рисовал как будто квадратиками. А стоит отойти подальше, и видишь, насколько эти картины яркие, летние, красочные».

Выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» будет открыта до 28 июля. * * * Другим подарком для сухумчан в день их родного города стала персональная выставка под открытым небом «Вдохновение» Анатолия Качалова. По признанию художника, который лишь две недели назад завершил обучение в Художественном училище, он давно мечтал провести персональную выставку, а день города стал отличным поводом для реализации такой задумки.

Работы Анатолия Качалова выставлялись в парке на набережной всего несколько часов; они привлекали проходящих мимо людей своей яркой цветовой палитрой. Подойдя ближе, зрители замечали, что на полотнах нарисованы знакомые виды Сухума: аллеи и здания, знаменитая кофейня «Брехаловка» и колоннада, возле которой на лавочках уже не одно десятилетие играют в шахматы.

Художник подчеркнул, что главным источником его вдохновения является Сухум сам по себе, в изображении которого он не придерживается какого-то определенного стиля, а предпочитает их смешивать: «Мне интересно передать атмосферу сухумских будней. Она немного праздная и позитивная, люди отдыхают, вот, например, шахматисты, завсегдатаи кофеен. На самом деле приятно их изображать. Фотографично рисовать мне не нравится. Мне нравится передержать в себе, возможно, закончить в другой день, чтобы было что-то новое. Эксперименты тоже играют роль в моих работах. Здесь всего по чуть-чуть: немного экспрессионизма, где-то примитивизм, а какие-то этюды более реалистичные».

Обе выставки были встречены с теплотой. И не только потому, что они стали первыми за несколько месяцев, проведенных в карантине, но и потому, что смогли выстроить увлекательный рассказ о столице Абхазии, связав ее прошлое с настоящим.