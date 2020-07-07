Директора грузинской школы довели до суда

Директор грузинской средней школы в поселке Ленингор Нино Амиранашвили обжаловала свое увольнение в Цхинвальском городском суде. 3 февраля ее освободили от занимаемой должности после того, как Амиранашвили отказалась отчислить из школы детей, которые перешли на учебу из поселка беженцев в Церовани.

История началась в сентябре прошлого года, когда родители пятерых учеников из Церовани решили перевести своих детей-старшеклассников в ленингорскую грузинскую школу. Рассказывает Нино Амиранашвили:

«У них с собой были их личные дела, которые им выдают в школах Грузии. Там указана академическая успеваемость с 1-го по 9-й класс и переход в 10-й класс. Если ученик перешел в 10-й класс, то у него, естественно, есть аттестат об основном общем образовании. Хотя у них с собой аттестатов не было, и приказов на зачисление их тоже не было. Из-за этого такой шум поднялся…

– Насколько известно, они не успели забрать аттестаты в грузинских школах, потому что школы начинают работать с 15-го сентября, а 4-го сентября пункт пропуска «Раздахан» был уже закрыт.

– Да, граница закрылась, но эти дети были не без документов.

– Это частое явление – переводы учеников между ленингорской и церованской школами?

– Не каждый год, но бывало, что к нам поступали ученики из Грузии в 10-й или в 7-й классы. И такого шума никто не поднимал. Как дирекция школы может такое скрывать, не правда ли? Все об этом знали.

– Ученики мигрируют вместе с родителями?

– Если родитель находит здесь работу, то переезжает или остается здесь вместе с детьми. Если находит работу там, то переезжает с детьми в Грузию. Так и происходит – то здесь они, то там».

Мотивы бывают самые разные: кто-то переезжает с родителями, кто-то перебирается к дедушкам или от одного родителя к другому, потому что в Ленингоре легче учиться и получить хороший аттестат. А для кого-то это возможность воспользоваться преференциями, которые грузинское правительство предоставляет выпускникам из «оккупированных территорий».

Нино Амиранашвили была назначена директором грузинской школы в 2010 году. За десять лет сменилось три президента, шесть глав районов, и за все это время к ней не было никаких претензий, ни как к директору учебного заведения, ни как к преподавателю.

Жизнь круто изменилась, когда начальником районного отдела образования стал бывший милиционер Гамлет Елоев. Незадолго до назначения его уволили из органов из-за того, что он в порыве ярости чуть не пристрелил начальника Ленингорского РОВД Александра Джиоева – коллеги вовремя успели наброситься и разоружить разбушевавшегося сослуживца...

Как рассказывают информированные источники, югоосетинский министр образования Натали Гассиева была категорически против его назначения начальником районо, но на этом кадровом решении настоял лично спикер парламента Алан Тадтаев. Видимо, он посчитал, что человек с таким характером просто создан для работы с учебными заведениями.

Елоев пришел в отдел образования в октябре прошлого года, и с тех пор началось преследование Нино Амиранашвили – проверки, придирки, требования отчислить старшеклассников из Церовани, уволиться по собственному желанию… За всей этой историей наблюдали жители района, говорит гражданская активистка Тамара Меаракишвили:

«Когда уволили Нино, это не было неожиданностью. Все жители района, кто следил за этой историей, расценили это увольнение как давление на местные кадры и как давление на грузинскую школу. Это продолжалось месяцы. Сначала мы слышали, как от нее требовали, чтобы она этих детей отчислила из школы. Если бы она их отчислила, то куда было ехать детям? Дорога ведь закрыта. Потом мы слышали о том, что от нее требуют уволиться по собственному желанию. В результате ее уволили, и, как теперь говорят в районе, увольнение незаконное, но с этим ничего не поделаешь. И, конечно, инициаторы увольнения не руководствовались интересами детей и школы».

По сути, директор школы уволен за то, что действовал в интересах своих учеников, как и положено педагогу, вместо того, чтобы подчиниться требованиям бесноватого начальника и вышвырнуть детей на улицу.

Теперь по тому, как разрешится иск Нино Амиранашвили, ленингорцы будут судить, что это было – инициатива отдельно взятого самодура-чиновника или он действовал в рамках спущенных сверху установок.

Такие подозрения возникают, так как эта история случилась на фоне других нововведений: закрытия пунктов пропуска, запрета на выезд в лечебные учреждения экстренных и плановых больных, увольнения специалистов из Церовани, да и вообще местных кадров, и замещения их приезжими.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия