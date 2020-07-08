Введение комендантского часа в Белграде привело к беспорядкам

В Белграде перед зданием парламента Сербии во вторник прошла акция протеста против повторного введения ограничений из-за коронавируса. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, передаёт Associated Press.

По данным МВД Сербии, в протестах приняли участие около 5 тысяч человек. Демонстранты, недовольные введением комендантского часа, требовали отставки президента Александра Вучича. Они сожгли три полицейские машины и несколько мусорных контейнеров. Группа участников протеста прорвалась в парламент, но была вытеснена полицией с применением спецсредств.

Введенные в марте в Сербии ограничения в связи с пандемией коронавируса, в том числе комендантский час, были отменены в мае. 21 июня в стране прошли парламентские выборы, которые завершились победой президентской партии с результатом более 60 процентов.

Вскоре после выборов эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться. По сообщениям местных СМИ, больницы переполнены пациентами с COVID-19, а 7 июля было зафиксировано 13 смертей от последствий заражения, что стало абсолютным рекордом в стране с начала пандемии.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа и запрета собираться свыше пяти человек. "Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах – тревожная", – заявил Вучич в обращении к нации.