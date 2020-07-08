План Прилепина вызвал протест в Абхазии

В Сухуме отвергли предложение российской партии «За правду» о возможном присоединении к России по итогам референдума. Новость накануне вызвала бурную реакцию в абхазском обществе. Со специальными заявлениями выступили МИД и парламент.

Вчера на сайте российской партии «За правду», которую возглавляет писатель Захар Прилепин, отметивший в тот же день 45-летие, была опубликована ее предвыборная программа. (В сентябре 2020 года партия планирует принять участие в выборах в законодательные собрания 11 регионов РФ, а также в выборах в Тамбовскую городскую думу, в следующем году – в выборах в Госдуму и во всех других избирательных процессах.) В программе, в частности, предлагается закрепить в Конституции страны норму, «позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России». «Мы выступаем за немедленное признание ДНР, ЛНР, ПМР и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к РФ Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – говорится в программе. Также партия, которая в Википедии названа «национал-патриотической», поддерживает «построение полноценного Союзного государства России и Белоруссии» с общими органами власти, общим бюджетом и единым рублем.

Никак не скажешь, что в абхазском обществе особенно удивились прозвучавшему в РФ предложению об инкорпорации, то бишь, присоединении Абхазии. Такие фразы звучали уже не раз. Но одно дело, когда об этом рассуждает какой-нибудь российский блогер, журналист или даже отдельно взятый политик «нашистского» направления, и другое – чтобы такое включалось в программу целой политической партии, пусть и совсем недавно, несколько месяцев назад народившейся на свет, но тем не менее активно заявляющей о своих амбициях. Реакция в республике последовала незамедлительно, и отнюдь не только в соцсетях и на интернет-форумах.

Абхазский парламент вчера же принял заявление, в котором говорится, что в последнее время в некоторых российских СМИ появляются публикации на тему возможного вхождения независимой Республики Абхазия в состав Российской Федерации. Депутаты отмечают, что подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются абхазским народом:

«Так, в публичном пространстве получили тиражирование тезисы программы политической партии «За правду», возглавляемой известным писателем Захаром Прилепиным, в которых абхазской стороне предлагается провести референдум по вопросу вхождения в Российскую Федерацию… В связи с распространением подобного рода предложений Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия считает необходимым заявить следующее: 1. Форма государственного устройства Республики Абхазия, равно как ее суверенитет, определены основополагающим документом – Конституцией Республики Абхазия. 2. Отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией основываются на взаимном признании государственной независимости и подписанных после установления дипломатических отношений между нашими странами договоров и соглашений. Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами». Народное Собрание подчеркивает, что Республика Абхазия заинтересована в наращивании полноформатного равноправного сотрудничества со своим стратегическим партнером и союзником – Российской Федерацией.

Министерство иностранных дел Абхазии выступило в тот же день с комментарием: «Республика Абхазия с 1993 года является суверенным, независимым государством. Суверенный политический статус Абхазии закреплен в Конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости. После признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер… Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия. При этом Республика Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения».

Политическая партия «Аинар» в своем вчерашнем заявлении отметила, что «считает недопустимыми какие-либо заявления об изменении статуса Республики Абхазия. Это проявление неуважения к народу, который на протяжении многих столетий боролся за свою независимость и завоевал ее ценой тысяч жизней сыновей и дочерей Абхазии. Наша независимость и суверенитет – бесценны и не могут являться предметом обсуждения. Любые попытки пересмотра независимого статуса государства считаем враждебными для Абхазского народа и его будущего!»

А сегодня было опубликовано заявление Черноморского Казачьего Войска Абхазии:

«Российская Федерация признала суверенитет Республики Абхазия в 2008 году. Точка. Призывы к расколу общественности по вопросу «присоединения» к России сегодня выглядят провокационно… Казаки Черноморского Казачьего Войска Абхазии и казаки – ветераны боевых действий – против поднятия вопроса присоединения Абхазии к России, который может привести не только к волнениям в обществе, но и к открытой вражде. Провокационные заявления Захара Прилепина, не совсем владеющего ситуацией в Абхазии, мы осуждаем и не поддерживаем».

Кстати, сразу из нескольких источников довелось сегодня услышать, что написанием программы партии занимался известный участник российских телевизионных ток-шоу Семен Багдасаров. Один абхазский интернет-пользователь в связи с этим с сарказмом заметил: почему он не внес в список для проведения упомянутых референдумов свою историческую родину – Армению?

Многие в Абхазии сразу вспомнили о российском военном корреспонденте Семене Пегове, становление которого как журналиста прошло в нашей республике и который затем, работая в РФ, сдружился с Прилепиным, стал его единомышленником. И он не замедлил откликнуться в «Фейсбуке»: «Программа, к слову, отличная, я обеими руками «за». Но есть нюансы. Грести под одну гребенку Донбасс, РЮО и Абхазию – мягко говоря, неверно. Мой друг и известный донбасский командир Ахра Авидзба не даст соврать. Я прожил в Сухуме четыре года – этого было достаточно для того, чтобы погрузиться в местный менталитет. И он существенно отличается, например, от югоосетинского, где народ всегда видел себя частью одной большой Осетии – в составе России. С абхазами дела обстоят иначе – их государственность, независимая от России, Османии и условной Грузии, исчисляется веками, и абхазы ею очень дорожат». Далее Пегов рассуждает еще о многом, а заканчивает тем, что все это понадобилось ему, «чтобы предостеречь ребят из партии «ЗП» от необоснованного популизма. А в целом, повторюсь, и Киев, и Минск, и северные области Казахстана, да и Монголию тоже – срочно нужно интегрировать в Россию».

Общим тоном откликов в абхазском сегменте соцсетей было возмущение планами Прилепина и его команды. Причем некоторые не очень эрудированные пользователи, похоже, впервые услышали эту фамилию и подшучивали над ней. Кто-то написал: «А почему мы вообще должны так активно реагировать, на уровне парламента и МИДа? Этот Прилепин даже не депутат Думы!» Еще кто-то предложил объявить его в Абхазии «персоной нон-грата». На форуме популярного абхазского сайта завязалось более обстоятельное обсуждение этой темы, в общем-то далеко не новой. Один из форумчан написал: «Если сегодня провести референдум о присоединении к РФ, то абхазы окажутся в меньшинстве и судьбу Абхазии решат армяне и русские. Даже большая часть абхазов из чисто шкурнических интересов выскажется за присоединение к России». Другой откликнулся: «Выносить на референдум вопрос о вхождении Абхазии в состав России – преступление».

Я обратился с просьбой высказать свое мнение к двум экспертам – абхазскому и российскому.

Замдиректора Центра гуманитарных программ в Сухуме Лиана Кварчелия сказала, что подобные безответственные заявления вызывают справедливую озабоченность в Абхазии:

«У нас тут целый парад заявлений. Парад планет совпал с парадом заявлений, можно сказать… Совершенно правильная реакция. Такие безответственные заявления со стороны политиков, которые достаточно влиятельные, на телевидении постоянно тиражируются, действительно, вызывают озабоченность совершенно справедливую в Абхазии. После того как на Украине началась война, многие международные эксперты стали в один ряд ставить, допустим, ситуации в ДНР, ЛНР, в Крыму и в Абхазии. И мы всегда возмущались этим и говорили, что у нас совершенно другая ситуация. Другая предыстория, история государственности. А тут получается, что российский политик тоже не видит нюансов очень важных. Я думаю, правильно, что отреагировали парламент, МИД и общественность».

Российский политолог Владимир Новиков отметил, что авторы документа смешали воедино совершенно разные кейсы:

«Начнем с того, что внешняя политика России по отношению к Донбассу, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью определяется не партийными программами, а документами внешней политики Российской Федерации, а также теми установками, которые формируют президент и МИД. А там четко сказано, что Абхазия – это независимое государство, отношения с которым строятся на договорной основе. Второе, и то, что вызывает большое удивление, – что авторы этого документа, претендуя на какое-то место в российской политике, не понимают, что Абхазия, Донбасс, Южная Осетия и Приднестровье – это, как модно говорить в политологической тусовке, четыре разных «кейса». Подходы к этим четырем проблемам – абсолютно разные», – сказал Новиков.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия