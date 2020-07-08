Медвежат вызволили из неволи

Реклама летнего кафе в социальных сетях спасла жизни двух медвежат. Именно так защитники животных узнали об их ненадлежащем содержании и обратились в природоохранный комитет и милицию. Благодаря общественному резонансу сегодня медвежат перевезли в один из югоосетинских заповедников. После периода адаптации их выпустят в естественную среду обитания.

Если бы не реклама придорожного кафе в Цхинвальском районе, история двух медвежат – Маши и Даши, не привлекла бы внимание общественности. На пост в Instagram, по словам руководителя общественной организации «Зеленая Алания» Залины Габаевой, сразу обратили внимание защитники животных:

«Изначально мы отреагировали на фотографию в Instagram, на рекламу в Instagram кафе, в которой говорилось, что вы можете прийти покормить наших медвежат, поиграть с ними, угостить чупа-чупсами. Дело в том, что охота на медведей в Южной Осетии запрещена именно из-за того, что их хищнически истребляют, и их внесли в Красную книгу только по той причине, что человек – самый главный враг медведей, и шансы на то, чтобы популяция выжила в Южной Осетии, минимальны. Охота на медведей в Южной Осетии запрещена. Как два медвежонка не очень маленького возраста попали в кафе? Понятно, что, скорее всего, маму убили. Мы позвонили в комитет (природоохранный), они пообещали разобраться в ситуации, и, честно говоря, я не стала больше ничего форсировать. Но через два дня появилась статья, которая опять показалась мне скрытой рекламой: ой, как хорошо медвежаткам в клетке, они бегают там, как обезьянки. После этого уже пришлось включиться».

По словам Габаевой, на выхаживание животных нужны достаточно большие средства, которые не предусмотрены бюджетом. Поэтому активисты обратились за помощью к обществу и объявили сбор средств:

«Медвежат нужно адаптировать. Мы связались сначала с заповедником, который занимается адаптацией медведей. Это в Тверской области (Россия). У них достаточно большой опыт, они уже достаточно их выпустили (в живую природу). Они готовы помогать, прислали рекомендации, мы постоянно на связи. Рассказали, как правильно поставить вольер в лесу, чтобы они пока адаптировались. Вчера мы встретились с егерем заповедника, нам сказали, что если вы совместно сможете взять на себя ответственность, то, да, мы изымаем медвежат, это комитет по охране природы, и можете ими заниматься».

Спасением медвежат защитники животных не обошлись. Залина Габаева обратилась в милицию, чтобы выяснить, как занесенные в Красную книгу животные оказались в придорожном кафе:

«Написала заявление в милицию. Как мне сказали, публикации в социальных сетях недостаточно, и чтобы придать делу официальный ход, нужно сделать заявление. Я пошла в МВД и написала заявление о том, что медвежата содержатся в ненадлежащих условиях, и, поскольку у нас запрещена охота на медведей, попросила принять меры и расследовать ситуацию. Весь мир сейчас пытается отойти от содержания животных в неволе, запрещает контактные зоопарки, ограничивает содержание диких животных в цирках. Очень хочется, чтобы у нас тоже люди стали гуманнее. Мне кажется, что люди по-разному свою любовь к родине проявляют. Вот у нас есть такой закон – не отстреливать медведей. Это моя страна, если я люблю свою страну, я уважаю ее законы. И пусть, может быть, это будет моим таким проявлением любви к моей стране».

Буквально вчера официальную регистрацию в Минюсте Южной Осетии получила и общественная организация «Фонд защиты животных». Ее представители принимали живое участие в истории с медведями. Продолжает Дзерасса Техова:

«Я, например, выступаю против зоопарков, против цирков, и считаю, что дикие животные, которые вырваны из своей естественной среды обитания, – это неправильно.

– Ваша организация будет заниматься подобными историями и дальше?

– Да. Я даже не могу сказать, это больше относится к нам, как к фонду защиты животных, или к фонду Залины Габаевой, как к природоохранному. Наверное, к обеим организациям, и мы будем помогать друг другу и работать сообща».

Ближе к обеду двух медвежат перевезли в Балтинское отделение заповедника (Знаурский район), где им предстоит долгий период адаптации к жизни в естественной среде. Сбор средств, который активисты начали накануне поздно ночью, дал первые результаты: за недолгий срок уже собрано около десяти тысяч рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия