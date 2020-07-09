В Москве самый низкий с апреля суточный прирост случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 6509 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этомсообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии в России коронавирус обнаружили более чем у 700 тысяч человек. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии.

За прошедшие сутки умерли 176 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция". Общее число умерших с начала эпидемии в России приближается к 11 тысячам.

Выздоровели за последние сутки 8805 человек. Число активных случаев COVID-19 на текущий момент составляет более 215 тысяч.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Москве – 568. Впервые с 6 апреля суточный прирост выявленных случаев в российской столице опустился ниже 600. В семи регионах - Санкт-Петербурге, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской, Нижегородской областях и Алтайском крае - он превышает двести случаев.

Накануне Минздрав России одобрил третий препарат для лечения коронавирусной инфекции - "Коронавир". Он предназначен для лечения COVID-19 легкого и среднетяжелого течения. Производитель "Коронавира" отмечает, что это один из первых препаратов, который борется не с осложнениями коронавирусной инфекции, а непосредственно с самим вирусом.