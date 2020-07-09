Обзор абхазской прессы

С момента принятия закона «О налоге на добавленную стоимость» в него вносилось несколько поправок. Они касались увеличения списка товаров, не подпадающих под НДС, пишет газета «Республика Абхазия». Из беседы с председателем Ассоциации предпринимателей Абхазии Вячеславом Библая стало ясно, что закон не смог реализовать те идеи, для которых принимался. Он пояснил: «Нам говорили, что закон будет служить для защиты местного производителя. Но на практике произошло обратное. Так, за перевозку сырья для изготовления продукции предприниматель на границе должен заплатить налоги. А та же продукция в готовом виде может быть ввезена в Абхазию без уплаты налога, так как она попадает в перечень товаров, освобожденных от НДС. Деньги, предусмотренные в рамках Инвестпрограммы, освобождены от НДС. Было бы логичным, чтобы на эти средства товары для строительства или оснащения покупались в Абхазии. Но в таком случае предприниматели должны продать товар без учета НДС. Но это невозможно, так как его уже заплатили на границе. А возмещение НДС в законе не прописано. НДС нанес большой удар по мелким предпринимателям».

Председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр пояснила: «В течение двух лет в качестве председателя профильного комитета я занимаюсь работай над поправками в Закон о НДС. Несколько раз создавали рабочие группы. У нас не было единства в понимании, каким должен быть новый закон. Перечень товаров, не подлежащих налогообложению, огромный. Действие закона необъективно. Одни участники внешнеэкономической деятельности платят в полном объеме, другие освобождены. Государство, которое вводит «ввозной» НДС, должно предоставлять кредиты по низким ставкам. У нас этого нет. Нам надо упорядочить всю систему внешнеэкономической деятельности. Мы не можем принять изменения в Закон о НДС и Закон об упрощенной системе налогообложения без экономического обоснования исполнительной власти».

«Нужная газета» публикует фотопроект Артура Чолакяна о том, как изменилась столица Абхазии за последние 15 лет. Автор сделал снимки исторических зданий, жилых домов в 2005 году и в 2020 году. Фотоколлаж наглядно показывает, как меняется город.

Некоторые исторические здания восстановлены, какие-то превращены в современные бизнес-центры, гостиницы и магазины. Но большинство зданий, в том числе исторических, на протяжении всех этих лет продолжают разрушаться, приходят в упадок, либо вообще снесены.

«15 лет назад я смотрел на все эти развалины и верил, что все это временно и в скором времени эти здания восстановят. Я решил запечатлеть то состояние, в котором был наш город до восстановления. Идея переснять те же строения пришла после того, как я увидел, что в этом году исполняется 15 лет той съемки», – рассказал автор фотографий.

Новоафонская пещера, как один из наиболее посещаемых комплексов Абхазии, приносящий ощутимый доход в бюджет, несет из-за пандемии коронавируса значительные финансовые потери, пишет «Абхазия-Информ». Несмотря на отсутствие туристов, объект поддерживается в надлежащем состоянии.

«Конечно, у нас сейчас незавидная судьба, как и у всех туристических объектов. Туристов нет, нет и денег. Большая часть коллектива находится в вынужденном неоплачиваемом отпуске. Поскольку главный принцип работы комплекса – безопасность посетителей, часть наших сотрудников ежедневно приходят на работу. Они стараются поддерживать в должной форме всю инфраструктуру комплекса», – сказал в интервью изданию генеральный директор объекта Мирон Чалмаз.

4 июля исполнилось 45 лет со дня официального открытия для посетителей комплекса Новоафонской пещеры.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия