Татьяна Кочий: «В списках ветеранов есть те, кто вообще никакого отношения к войне не имеет»

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии приступил к проверке списков ветеранов. В обществе уже несколько лет обсуждается тот факт, что количество инвалидов во много раз превышает число участников войны. Новое руководство Фонда обещает навести порядок и очистить списки от тех, кто незаконно пользуется льготами, пособиями и привилегиями.

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов начал проверку списков ветеранов. В Абхазии существуют разные программы поддержки ветеранов и инвалидов войны, на них выделяются средства и производятся отчисления во внебюджетный Фонд инвалидов.

Большой проблемой стали списки ветеранов, которые, по мнению их самих, слишком раздуты и все время искусственно увеличиваются за счет тех, кто не участвовал в войне. В результате, материальной помощи на всех не хватает и, чаще всего, именно настоящие участники войны не могут ее получить.

В эфире телеканала «Абаза-ТВ» кавалер ордена Леона и заместитель председателя Фонда инвалидов Эмзар Ашуа сравнил организацию с коммерческим предприятием:

«Фонд превратился в коммерческий отдел. Это, может быть, грубо звучит, но это на самом деле так. Для кого-то это был коммерческий отдел, где они зарабатывали деньги. Чуть ли не своих бабушек сюда зачислили, и жен, и мам, и пап, и у всех ордена, и все инвалиды… Это просто уму непостижимо! Говорят все время, что ветеранам квартиры выдают и так далее. Я знаю, что сюда ветераны приходят и просят ремонт с 2010 года. Им не могут ремонт провести, чтобы человек жил в каких-то нормальных условиях».

Работа Фонда инвалидов давно вызывает нарекания. Так, в 2019 году Генеральная прокуратура Абхазии выявила финансовые нарушения на сумму более 33 миллионов рублей. А проверка Министерства финансов в мае нынешнего года показала, что в Фонде отсутствуют некоторые документы, которые подтверждают, что материальная помощь, выделенная инвалидам, была использована по назначению.

Начальник ревизионного отдела Фонда инвалидов и кавалер ордена Леона Татьяна Кочий в эфире телеканала «Абаза-ТВ» привела данные по численности инвалидов войны и сравнила их со статистикой 1993 года: «Сегодня в рядах инвалидов есть как ветераны войны, так и те, кто вообще отношения к войне не имеет. В списках находятся и инвалиды детства, может быть, и дети ветеранов. Поэтому сегодня очень большой объем работы ведется, мы этим уже более двух месяцев занимаемся, и наглядно видно, что очень много нарушений. Когда Сергей Платонович Дбар остановил у Красного моста всех при взятии Сухума и открыл коридор грузинам, было официально признано 4,5 тысячи ветеранов боевых действий. Сегодня их число выросло до 22 тысяч человек, не считая того, что в 2014 году с 27 тысяч их сократили до 18 тысяч человек».

Количество ветеранов войны, как видно, легко сокращается и увеличивается вновь. Только с 2014 года, как следует из слов Кочий, после сокращения списка на девять тысяч человек прирост к 2020 году составил четыре тысячи человек.

Фонд инвалидов Отечественной войны призвал всех сдать удостоверения, если они их получили незаконно, не являясь таковыми. В противном случае дела будут передаваться в военную прокуратуру.

Это далеко не первая попытка навести порядок в списках ветеранов и инвалидов Отечественной войны Абхазии. Так, в период с 2009 по 2012 годы такие усилия предпринимались четырежды.

На сайте информационного агентства «Апсныпресс» висит отчет о собрании командиров подразделений времен войны 1992-1993 годов в Министерстве обороны от 19 декабря 2012 года. Начальник военного архива Валерий Агумава тогда сообщил, что не сданы списки участников войны по Гумистинскому фронту, полков Восточного фронта, Гагрского и Гудаутского гарнизонов.

Тогда министр обороны Мираб Кишмария потребовал, чтобы были взяты за основу первоначальные списки, а тех, кто во время войны был на передовой, разграничили на тех, кто участвовал в боевых действиях, и, тех, кто, находясь в тылу, помогал фронту.

Генерал Закан Нанба выразил возмущение тем, что происходит со списками участников боевых действий: «Из 27 тысяч так называемых участников войны более трех тысяч награждены различными боевыми наградами, в их число, к сожалению, попали и проходимцы, вклинившиеся в последние дни войны, а также в 1994 году во время Латской операции, чтобы получить какие-то льготы. А кто их вписал в список и кто представил к награде? Командиры!» – сказал он.

Министр обороны Мираб Кишмария тогда пообещал, что в ближайшее время по телевидению и в прессе будут обнародованы все имена награжденных в Отечественной войне народа Абхазии. «Потом сами разберитесь, кто получил награду заслуженно, а кто нет, и мы лишим их, – обратился к командирам Кишмария. – Если вы давали «левые» справки дезертирам, вот вы с этим и разбирайтесь. А те, кто получил во время войны оружие, но не воевал и, более того, сидел с оружием у себя дома, его не то что в список ветеранов включать, его наказывать по всей строгости военного времени надо».

Однако списки так и не были опубликованы, ясность в них не внесли, и по сей день не могут этого сделать.

Сегодня ветераны говорят о том, что готовы очистить свои ряды от лжеветеранов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия