Абхазские журналисты добились международного признания

Союз журналистов Абхазии вошел в состав Международной федерации журналистов со штаб-квартирой в Брюсселе. В условиях частичной признанности это стало большим событием не только для журналистского сообщества, но и для всей Абхазии.

Вчера вечером многие пользователи абхазского сегмента соцсетей читали и комментировали текст, выложенный на сайте Союза журналистов Абхазии: «Отличная новость! 9 июля исполком МФЖ единогласно проголосовал за вступление Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов! МФЖ (IFJ) является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ. Ее штаб-квартира находится в Брюсселе. Основанная в 1926 г., ныне она представляет около 600 тысяч журналистов из 140 стран мира. МФЖ защищает социальные и профессиональные права журналистов, работающих в печатной и электронной прессе. Она имеет консультативный статус в таких организациях системы ООН, как ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС, Комитет по правам человека, а также в Совете Европы и других международных организациях. Членство в IFJ открыто для национальных организаций, которые представляют журналистов и отстаивают свои интересы. Ни одна организация не может присоединиться к IFJ, если она не привержена принципам независимой журналистики и свободы прессы…»

Сегодня председатель Союза журналистов Абхазии, гендиректор телеканала «Абаза-ТВ» Руслан Хашиг провел в помещении Музея боевой славы в Сухуме пресс-конференцию, посвященную этому значимому событию не только для журналистского сообщества, но и – в условиях частичной признанности – всей республики. Собравшиеся ознакомились с видеообращением одного из руководителей МФЖ:

«Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Тимур Шафир, я – секретарь Союза журналистов России и вице-президент Международной федерации журналистов. Это организация, которая занимается защитой трудовых, социальных, экономических прав журналистов, вопросами безопасности журналистов. И я очень рад сообщить о том, что вчера, 9 июля, на заседании исполнительного комитета Международной федерации журналистов было принято единогласное решение принять Союз журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов».

Пока, уточнил Руслан Хашиг, СЖА принят в качестве ассоциированного члена, но такой же статус, скажем, и у Союза журналистов Армении. Наша двухгодичная работа, с удовлетворением отметил он, при поддержке руководства СЖ России, лично его председателя Владимира Соловьева и Тимура Шафира по вступлению в Международную федерацию журналистов увенчалась успехом!

Союз журналистов Абхазии, в который входит 168 членов, – относительно молодая творческая организация. Он был создан в декабре 1968 года. Вообще же, абхазская журналистика шла к этому более ста лет, с момента начала издания Дмитрием Гулиа газеты «Апсны». И так уж получилось, что СЖА первым среди других подобных организаций страны вступил в соответствующее международное объединение.

При рассмотрении вопроса о приеме Союза в МФЖ, подчеркнул Хашиг, особое внимание обращали на следующий фактор:

«Наличие в абхазской журналистике негосударственных СМИ. Это один из приоритетных вопросов. Все наши коллеги, которые в тяжелые послевоенные годы занимались журналистикой, особенно те, кто создавал независимую прессу, они выдержали все те сложности, финансовые, политические, и продолжают заниматься журналистикой. И это свидетельство того, что абхазская журналистика состоялась».

Говоря о важности вступления во всемирную семью журналистских организаций, Руслан Хашиг подчеркнул:

«Один из обозначенных тезисов работы МФЖ, – то, что, если хоть одна из входящих в нее организаций перестанет существовать, это очень серьезный вызов для всего мирового журналистского сообщества. Вот этот посыл также будет нас вдохновлять, поддерживать, поскольку знаем, что в своих повседневных журналистских проблемах мы не одиноки».

В 2022 году в Монголии состоится очередной конгресс МФЖ. В связи с этим Хашиг сказал:

«Они уже начали готовиться к проведению такого крупного форума, который соберет 400 участников. Это будет очередной, 31-й конгресс Международной федерации журналистов».

На вопрос о том, не препятствовали ли представители Грузии, по своему обыкновению, приему представителей Абхазии в международную организацию, Хашиг ответил:

«Все журналистские организации, входящие в Международную федерацию, знали о нашей заявке, процесс длился два года, но публичных протестных заявлений я не слышал. И тут надо учесть, что это не представительство страны, это представительство журналистской организации».

То есть, добавил он, от одного государства может быть и две-три организации, представляющие разные группы, ассоциации журналистов.

Вступление в Международную федерацию журналистов имеет важное значение для СЖ Абхазии. Это помощь, поддержка, освоение новых площадок, выстраивание отношений с зарубежными коллегами, продвижение профессии. Руслан Хашиг напомнил, что с развитием соцсетей, телеграмм-каналов журналистика сталкивается с множеством проблем. «Насколько сложно и ответственно работать, когда с тобой конкурируют анонимы, как избежать того, чтобы фейковые новости не попали в вашу информационную ленту? Над этим сейчас работают специалисты Международной федерации журналистов, разрабатывают рекомендации, которыми может воспользоваться каждая журналистская организация», – отметил он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия